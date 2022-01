Obavy ze sítě 5G byly na místě, říká letecký expert. Letadlům hrozilo, že po přistání nedobrzdí

Rozhovor

Zavádění sítí 5G v blízkosti amerických letišť otřáslo v minulém týdnu leteckým provozem po celém světě. „Nelze vyloučit, že výškoměr v letadle po kontaktu s 5G sítí uvede chybné číslo, aniž by to posádka poznala. To by pak mohlo vést k ohrožení bezpečnosti letu,“ říká odborník z Ústavu letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT Jakub Hospodka.