Od pondělí otevřou obchody s dětským oblečením, farmářské trhy nebo zoo, řekl Havlíček

PRAHA Obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví či farmářské trhy se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou moci znovu otevřít od 12. dubna. Schválila to v úterý vláda. Své venkovní prostory budou moct otevřít také zoologické a botanické zahrady.

Kvůli návratu dětí do škol kabinet podle Havlíčka uvolní od následujícího pondělí provoz prodejen s dětským oblečením a obuví a papírnictví. Dále budou moci fungovat prodejny pietního zboží, čistírny, prádelny, zámečnictví, provozovny oprav zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje. Umožněn bude provoz služeb pro projektovou činnost, psychologické poradenství a diagnostiku, uvedl dále Havlíček.



Konat se budou smět také farmářské trhy. Mezi stánky budou muset být alespoň dvoumetrové odstupy, na ploše tržiště by měl platit limit 15 metrů čtverečních plochy na jednu osobu, řekl Havlíček. Prodejci nebudou smět nabízet občerstvení k přímé konzumaci, na tržištích tak nebudou smět být místa k sezení.

Změna opatření neznamená podle Havlíčka o žádné plošné rozvolnění, vláda jen reflektuje aktuální stav, kdy se část dětí bude moci vrátit do škol, s dalšími drobnými výjimkami. S dalším uvolněním bude kabinet podle něj tentokrát velmi obezřetný. „V nejbližších dnech ukážeme ten další rozvolňovací řád a hlavně parametry, za kterých budeme případně obchody nebo služby, ale i kulturu nebo sport spouštět. Platí ale to, že prioritu mají školy,“ řekl.

Obchody a služby budou moci podle ministra Havlíčka nově fungovat do 22:00, nyní musí zavřít ve 21:00. Řekl to po úterním jednání vlády. „Jakmile se stav zlepší natolik, že bude možno postupně uvolňovat i další aktivity a služby, tak s testováním se počítá a i s možností mít jak antigenní test, tak PCR. Antigenní test bude platit kratší dobu, PCR delší,“ řekl Blatný. Týká se to například kadeřnictví.

V současnosti je podle ministra Česká republika stále na mnohonásobně vyšším počtu hospitalizovaných lidí s covidem-19 než na podzim. To, že se v poslední době počty snižují, lze brát jako pozitivní signál. „Jenom to nesmíme teď přestřelit,“ dodal Blatný.

Venkovní prostory zoo

Zoologické a botanické zahrady budou moci podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) obnovit od 12. dubna provoz ve venkovních prostorech. Naplnit budou smět maximálně 20 procent kapacity.



Zoologické a botanické zahrady jsou z rozhodnutí vlády v rámci protiepidemických opatření uzavřeny od 18. prosince. Na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.

„Pokud to bude možné, jsme připraveni v příštím týdnu naši zahradu pro veřejnost otevřít, a to v souladu s platnými nařízeními a tak, abychom plně zajistili bezpečnost návštěvníku. Návštěvnost v areálu venkovních expozic zahrady budeme monitorovat a v případě potřeby regulovat,“ uvedl ředitel botanické zahrady v Praze-Troji Bohumil Černý.

Ředitel zoologické zahrady v Troji Miroslav Bobek nechtěl situaci zatím komentovat. „Nerad bych se vyjadřoval, když k tomu ještě není usnesení,“ řekl.

Kvůli epidemii koronaviru zoologické zahrady hlásí velké ztráty. Například propad příjmů Zoo Praha přesahuje 100 milionů korun, uvedl v březnu její ředitel Miroslav Bobek. Zlínská zoologická zahrada v polovině března ohlásila, že má peníze na fungování do konce dubna.

V České republice je podle ministerstva životního prostředí 29 zoologických zahrad s licencí, členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad je 16 z nich. Zároveň v tuzemsku existuje asi 54 botanických zahrad. Většina z nich je sdružena v Unii botanických zahrad.

Otevírání části obchodů od 12. dubna s epidemiologem Petrem Smejkalem a jeho skupinou odborníků nikdo nekonzultoval. Jím vedená Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) před tím, aby se otevření škol považovalo za signál k většímu rozvolňování varovala ve stanovisku před Velikonocemi. Připomněla to viroložka Ruth Tachezy. Podle epidemiologa Rastislava Maďara souvisí otevření papírnictví a obchodů pro děti právě s návratem dětí do škol.



„Pokud chceme postupně otevírat výuku, není možné zároveň uvolňovat jiná opatření. Zvláště když nebylo schváleno frekventnější testování ve firmách,“ sdělila Tachezy, která je vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.



Svaz obchodu krok vítá

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) úterní rozhodnutí vlády vítá. Nedávalo by smysl otevřít školy a neumožnit, aby se na to děti připravily, uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.

„Jsem velmi rád, že vláda vyslyšela naše návrhy a začala respektovat realitu běžného života,“ řekl Prouza. Ocenil, že kabinet přijal rozhodnutí s předstihem a prodejci budou mít dost času na přípravu jako doplnění zboží a naplánování směn. Zároveň upozornil, že obchody byly vždy bezpečným místem a nestaly se zdrojem nákazy. Obchodníci podle SOCR od začátku pandemie do bezpečnostních a hygienických opatření investovali přes sedm miliard korun.

Momentálně mohou mít kvůli pandemii koronaviru otevřeno jen vybrané obchody jako potraviny, drogerie, lékárny, optiky, květinářství nebo prodejny s chovatelskými potřebami.



Vláda kvůli zamezení šíření koronaviru od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění kabinet povolil v prosinci. Následně od 19. ledna umožnil provoz prodejcům dětských oděvů a obuvi a papírenského zboží. Rozhodnutí vládní představitelé i tehdy zdůvodnili tím, že po zboží z těchto obchodů vzrostla po Novém roce poptávka. Do škol se v tu dobu vrátily děti z prvních a druhých tříd základních škol. Kvůli zhoršující se epidemické situaci ale od 1. března vláda prodejcům dětského zboží výjimku ze zákazu prodeje zrušila.