Od učení utekla k financím. Dnes je sebevědomou a úspěšnou manažerkou

O svět financí se nikdy příliš nezajímala. Vystudovala speciální pedagogiku a na základní škole učila děti s kombinovaným postižením. Seminář před 14 lety pořádaný společností Partners všechno změnil. Dnes Kateřina Smékalová vede trutnovskou kancelář a je vyhledávanou finanční poradkyní. Klienti na ní kromě znalostí oceňují férový a lidský přístup.

K současné profesi se přitom dostala úplnou náhodou. „Kolegyně ve škole mi radila s hypotékou. Jednou přiběhla do kabinetu, zeptala se mě, jestli neznám někoho schopného. Spěchala jsem na hodinu a se smíchem odpověděla, že snad jenom sebe. O příští přestávce mi přišla říct, že mi domluvila pohovor,“ vzpomíná Kateřina Smékalová.



Šla na něj spíš ze zvědavosti. Svět financí a podnikání ji do té doby příliš nezajímal a ani v rodině neměla v tomto směru žádné vzory. „Říkala jsem si, že seminář je zadarmo, chci si brát hypotéku, a o financích nic nevím. Šla jsem tam hlavně kvůli sobě,“ říká. Zaujalo ji to natolik, že se rozhodla pro velký kariérní obrat. Ještě rok učila na částečný úvazek ve škole. Pak se ale začala finančnímu poradenství věnovat naplno a otevřela se jí cesta k velkému osobnímu i profesnímu růstu. Jejím oblíbeným citátem jsou slova „krále obuvi“ Tomáše Bati: „Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“



Ženská cesta v dynamickém oboru

Získat základní orientaci v oboru Kateřině trvalo několik měsíců, vzdělávat se a pracovat na sobě musí pořád. „Je to hodně dynamický obor. Neustále přibývají nové produkty, u stávajících se mění podmínky. Finanční poradce si nikdy nemůže říct, že ví úplně všechno,“ upozorňuje žena, která to v Partners dotáhla až na vyšší manažerský post. Uspět dokázala v ryze mužském prostředí. Svého času byla na této pozici jedinou ženou v ředitelství ženou v ředitelství Partnera společnosti, Petra Kroupy.

Z prvních porad často odcházela s tím, že pak v autě tajně brečela. Chvíli jí trvalo, než si srovnala v hlavě, že se nemusí s kolegy srovnávat a být jako oni. Hledala si vlastní, ženskou cestu, aby jí v práci bylo dobře. Před pár lety také spoluzaložila trutnovské Centrum inovací a podnikání, které pomáhalo začínajícím podnikatelům. Dnes v okresním městě vede podnikatelskou master mind skupinu, kde lidé sdílejí zkušenosti a reference a vzájemně si pomáhají v rozvoji svých podnikání.

Spolupráce místo boje

Finančnímu poradenství se věnovala i během šest let trvající rodičovské dovolené. „Je to super v tom, že si člověk může naplánovat čas. V první řadě chci být dobrá máma, ale zároveň dělat to, co mě baví a co umím. Musím však přiznat, že jsem práci při mateřské nedělala příliš aktivně, spíše nahodile, jak klienti a kolegové potřebovali. Bohužel v místě bydliště nemám rodinu a partner chodí z práce poměrně pozdě, tudíž jsou moje časové možnosti se dvěma dětmi značně omezené. To už ale brzy skončí, druhý syn jde totiž v září do školky,“ poznamenává.



Klienty má nejen z Trutnova a okolí, kde sídlí její kancelář, ale také z jiných koutů republiky. V Partners Kateřina zúročila vzdělání a zkušenost učitelky, zejména při vedení lidí. Jednu dobu pod sebou měla tým 35 poradců, po návratu z mateřské dovolené řídí zhruba poloviční tým. Od vedení lidí se dnes vrací k přímé práci s klienty. „Vždycky mě bavilo vést a vzdělávat lidi. Se dvěma malými dětmi ale nebudu moci budovat a školit tým v takové intenzitě jako dřív, protože to je časově příliš náročné,“ přiznává.

Na práci pod křídly společnosti Partners nejvíc oceňuje spolupráci s kolegy, kteří ji neustále inspirují. „Pořád se máte od koho učit, neustále se posouváte. Určitě mezi námi není konkurenční boj jako v jiných firmách. Když potřebuji s něčím pomoct, není problém komukoli zavolat.“

Vzdělanější klienti

V porovnání s dobou, kdy v branži začínala, vzrostla finanční gramotnost lidí. „Ubývá lidí, kteří nemají se světem financí žádnou zkušenost. Když jsem ze začátku přišla ke klientovi a představila mu konkrétní službu, byl překvapený, protože to vůbec neznal. Dnes už lidi nějaké zkušenosti mají, a tak jdou do spolupráce s větší rozvahou. Podle mě je to dobře. Vědí něco málo o finančních produktech a mají základní povědomí o finančním trhu,“ vysvětluje matka dvou dětí.

Před třemi lety se přestěhovala z Trutnova do nedaleké Hajnice, s partnerem si tu postavili vysněný dům. Kromě času s rodinou si nejvíc odpočine při zpívání, má dokonce vlastní kapelu. Největší posun v poptávce Kateřina Smékalová pozoruje v oblasti investic. Dřív byli klienti podle ní víc konzervativní a po zkušenostech s vytunelovanými kampeličkami a kuponovou privatizací mnohem obezřetnější. V investování do fondů nebo cenných papírů jsou dnes odvážnější, obzvláště pokud jim někdo podrobně vysvětlí princip a rizika.



Férový přístup

Důvěru lidí si Kateřina Smékalová získává férovým přístupem a přirozeností. „Občas se ptám klientů, proč se mnou spolupracují. Víceméně se shodují na tom, že mi od začátku věří, že to s nimi myslím dobře, bavím se s nimi přátelsky, lidsky a že jim všechno vysvětlím,“ poznamenává. Zásadní je pro ni přímé jednání. Na schůzkách se snaží poznat celou osobnost klientů. Kromě záležitostí kolem financí jim pomáhá i s obchodní strategií nebo osobním marketingem. „Klienti se mi také ozývají, když chtějí reference nebo touží po změně v kariéře. Ví se o mně, že mám spoustu kontaktů.“

Během koronavirové krize se Kateřina Smékalová musela naučit pracovat v novém režimu. Osobních schůzek bylo kvůli vládním omezením minimum, poradenství se více přesunulo do online prostředí. Ukázalo se ale, že to není až tak velká bariéra. „V mé situaci matky dvou malých dětí mi to docela vyhovovalo, schůzky jsem mohla dělat online z domova, nemusela jsem řešit hlídání a začala jsem být mnohem efektivnější. Všechno jsem si dopředu připravila a klientům nasdílela obrazovku. Otevřelo mi to obzory, dnes mám třeba několik klientů z Brna. Zjistila jsem, že i tímto způsobem se dá finanční poradenství kvalitně dělat,“ popisuje. Osobní kontakt podle ní přesto nejde úplně nahradit. Především ji setkávání s lidmi baví.

Obyčejní milionáři

V práci ji nejvíc nabíjejí příběhy a posuny klientů. Řada z nich se dokázala dostat z velkých problémů. „Vzpomínám si například na jednu starší klientku, která měla s manželem před pěti lety šílené úvěry a každý měsíc končili s nulou na účtu. Zrefinancovala jsem jim je tak, že ušetřili zhruba sedm tisíc korun měsíčně, které si mohli začít odkládat stranou. Mezitím paní odešla do důchodu, a k tomu ještě pobírala plat. Po pěti letech fixace hypotéky přišla za mnou na schůzku a já jí s radostí sdělila, že budeme moct umořit kus hypotéky. Ona se na mě podívala, usmála se, předložila mi výpis ze spořícího účtu a řekla: ,Ne kus, ale celou!‘ Byla jsem z toho úplně v šoku, protože se jí opravdu podařilo naspořit tolik, že jí po doplacení ještě pár set tisíc zbylo,“ vykládá manažerka. Nejvíc ji potěšilo, když žena přiznala, že je to díky ní, protože ji naučila o penězích úplně jinak přemýšlet. „Když vám lidé dají takovouto zpětnou vazbu a pozitivně jim ovlivníte život, tak z toho mám velkou radost,“ dodává Kateřina Smékalová.

Kateřina Smékalová

Naprostá většina klientů její služby sama vyhledá na základě doporučení. Snaží se nejen pomáhat vybírat produkty a služby, ale dělat jim také finanční koučink. Vést je k zodpovědnému a efektivnímu nakládání s majetkem. „Většina mých klientů milionářů jsou lidé, kteří berou průměrný plat. Když jim vzroste příjem, nekoupí si o to víc, ale peníze spoří a investují. Tím pádem jim majetek narůstá,“ říká podnikatelka. Sama peníze považuje především za svobodu. Ukazují podle ní také charakter člověka. „Za peníze se dá koupit docela dost věcí. Částečně třeba i zdraví, pokud se člověk věnuje prevenci. Peníze pro mě znamenají svobodu, jsou nástrojem toho, jak si udělat život podle mých představ.“



I své malé děti vede k tomu, aby si věcí, které mají, vážily a nepokládaly je za samozřejmé, a také jim vštěpuje, že mít se dobře není zadarmo. „Myslím si, že dnes je obecně u dětí problém, že mají všeho dostatek a vše mají na zlatém podnose. Nemusejí se tak moc snažit, je pro ně těžší se pro něco nadchnout a jít si za tím,“ domnívá se Kateřina Smékalová.