Sháníte ojetý vůz a nemůžete si vybrat? Nejširší nabídku kvalitních ojetin najdete online

Tradičním autobazarům stále úspěšněji konkurují nové služby, které nabízejí kvalitní ojetiny online s profesionální kontrolou, vyřízením všech formalit a přistavením vozu zákazníkovi až před dům. Například společnost Carvago, která má české kořeny, ale působí již v několika evropských zemích, nabízí díky spolupráci s prověřenými prodejci ojetin napříč Evropou více než milion ojetých vozů.

Tak široká nabídka znamená jediné. Ať už sháníte jakoukoliv kombinaci modelu, pohonu, stáří a výbavy, na Carvago ojetinu podle svých představ téměř jistě najdete. Pojďme se podívat na několik konkrétních příkladů.

Nejširší výběr ojetých vozů Škoda

Na českém trhu ojetých vozů je samozřejmě nejžádanější domácí značka. Na Carvago jsme nalezli více než 40 000 vozů Škoda. Nejpopulárnější Škoda Octavia je zastoupena téměř desítkou tisíc aut. Z toho více než 8000 vozů připadá na oblíbený model Škoda Octavia Combi a více než 1000 na Škoda Octavia 4x4. Ojetá Škoda Octavia s odpočtem DPH se na Carvago vyskytuje ve více než 7000 případech. A pokud sháníte Octavii do tří let stáří, je na výběr více než 4500 aut.

Raději byste větší Škodu Superb? Na Carvago jich je 2500, z toho naprostou většinu tvoří model Škoda Superb Combi. Zájemce o Superb 4x4 může vybírat z více než 500 aut. Podobně vysoký je počet vozů Škoda Superb TSI se zážehovým motorem, naftová Škoda Superb TDI je zastoupena třikrát častěji.

V době přípravy tohoto článku jsme na Carvago našli rovněž více než 4500 ojetých vozů Škoda Kodiaq, více než 4600 vozů Škoda Karoq atd.

130 tisíc Volkswagenů, 90 tisíc BMW

Ještě pestřejší výběr je u značek, které jsou v Evropě celkově nejpopulárnější. Značka Volkswagen má na Carvago více než 130 000 zástupců! Vedou samozřejmě bestsellery Volkswagen Golf / Golf Variant a Volkswagen Passat / Passat Variant. Co byste ale řekli na více než 2700 prověřených ojetých vozů Volkswagen Arteon včetně stylové varianty Arteon Shooting Brake? Patnácti tisíci vozy je zastoupeno kompaktní SUV VW T-Roc, které v poslední době získává v Česku na popularitě. Zájemce o Volkswagen Tiguan má na výběr z 12 tisíc aut.



Působivá čísla, viďte? Pestrou nabídku má Carvago také v případě prémiových a luxusních vozů značek jako Audi, BMW nebo Mercedes-Benz. Z modelů oblíbených mezi českými zákazníky můžeme uvést například 8000 prověřených ojetých vozů Audi A6, neuvěřitelných 11 tisíc kusů kompaktního SUV Audi Q3, 9000 vozů BMW řady 5 včetně v ČR nejoblíbenější varianty BMW 530d nebo třeba tisícovku vozů Mercedes-Benz CLA 200. Kapitola sama pro sebe je značka Volvo, mezi českými zákazníky společnosti Carvago jedna z nejžádanějších. V oblibě vede elegantní kombi Volvo V60. Překvapivě velký zájem je o kompaktní SUV Volvo XC40 a naopak o vlajkovou loď Volvo XC90 včetně hybridních variant.

Pokračovat by se dalo donekonečna, ale nyní je snad již zřejmé, že nabídka kvalitních ojetých vozů na Carvago je skutečně bezprecedentní. A to vše, jak již bylo řečeno, v bezpočtu kombinací nájezdu, výbavy, stáří, motorizací a cenové hladiny. Zákazník se přitom nemusí bát, že by kupoval zajíce v pytli. Carvago má širokou síť certifikovaných techniků ve všech zemích, z nichž auta nabízí. Jakmile si zákazník vybere, k vozu je vyslán nejbližší volný technik, který provede detailní kontrolu CarAudit a pošle zákazníkovi podrobnou zprávu o jeho stavu včetně fotografií. V případě, že se zákazník na základě této zprávy rozhodne vůz koupit, vyřídí za něj společnost všechno potřebné od výkupu přes dovoz do země a přihlášení do evidence až po přistavení před dům. Stačí tedy nasednout a jezdit – s klidem na duši, protože na všechny vozy Carvago poskytuje šestiměsíční záruku.