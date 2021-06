Pandemie oslabuje a vyrábět roušky se přestává vyplácet. Nanoroušky jsou ale výjimkou

Linky na výrobu hygienických roušek jsou na prodej. „Firmy se jich zbavují poté, co se znovu otevřely cesty do Číny. Tam se dají vyrobit roušky za 20 až 30 haléřů a respirátor za pár korun,“ říká Tomáš Mertlík, majitel firmy Batist Medical. Té levná konkurence nevadí. „My jsme naštěstí vsadili na nanoroušky, které jsou unikátní, takže poptávka stále trvá,“ dodává Mertlík.

Lidovky.cz: Co s vaší firmou udělal nástup covidu?

Najednou bylo vše naruby. Jak říkal třeba pan Hamáček, že ho tři měsíce nikdo neviděl jinak než s telefonem na uchu, tak to byl i můj případ. My jsme zareagovali velice rychle, protože jsme geograficky rozkročení, nejen v Evropě, kde prodáváme, ale i v Asii, kde nakupujeme.

Takže v lednu jsem sledoval vývoj v Číně. Asi jsem měl víc informací, než se tady objevilo v médiích. Už tehdy jsem si říkal, že se to neodehraje tak rychle jako ptačí chřipka či SARS a že se to nepovede udržet jen v těch tehdy postižených lokalitách. Říkal jsem si, že musíme začít něco dělat.

Lidovky.cz: Co jste začali dělat?

Začaly problémy s dodávkami z Číny. První, co jsme tedy začali dělat, bylo zajišťovat si náhradní dodavatele. Na nějakou dobu se ten dodavatelský řetězec zpřetrhal, a to nejen nám, ale všem. Nabrali jsme poměrně rychle spoustu nových dodavatelů pro naše stávající produkty z Evropy, kde ještě byl možný pohyb zboží a lidí.