SPECIÁL: Řešíte, čím doma topit? Pomůžeme vám s výběrem

Přibližně o 250 tisíc domácností v Česku bude muset nově volit mezi ekologičtějšími kamny na dřevo či pelety, tepelnými čerpadly nebo zatím nepříliš dostupným biometanem. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů tepla?

Ne vždy je přechod na jiný zdroj energie praktický. V některých případech vyžaduje velkou investici do výměny topného systému. Kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo, na co si dát pozor, a kdy naopak zvítězí varianta pořízení nového plynového kotle namísto starého?

Rychlý přechod na jiné topení se může výrazně prodražit a ne vždy se změna vyplatí. Kdy byste měli zůstat u „starého“?

Při současné energetické krizi domácnosti hledají alternativy způsobu vytápění. Z řešení, které podporuje stát, jsou k mání tepelná čerpadla a kotle na biomasu. V čem se liší a jaké jsou jejich silné a slabé stránky?

Tepelná čerpadla jsou v současnosti nejžádanější variantou vytápění. Hlavním plusem je vedle šetrnosti vůči životnímu prostředí také větší bezúdržbovost. Mají ale i své nevýhody. Co byste o nich měli vědět, než se rozhodnete pro změnu?

Trochu ve stínu plynových kotlů a tepelných čerpadlel zůstává jklasický zdroj energie - uhlí. Loni ale jeho popularita v Česku rostla. Na co byste se měli připravit, pokud se rozhodnete pro tento zdroj tepla?

Snížit náklady na vytápění pomohou i státní dotace pro domácnosti. Jak to s nimi je a na které máte nárok? A co odborníci radí majitelům novostaveb?

České domácnosti hledají alternativy ekologického způsobu vytápění. Vedle tepelných čerpadel jsou teď v kurzu i kotle spalující biomasu, tedy i dřevní pelety. Přispěje na ně stát?

Majitelé strarých čmoudících kotlů, kteří je nestihli vyměnit za nové, mohou mít radost. Dostali od státu čas navíc i výhodnější dotaci na tepelné čerpadlo

Jak to bude s dodávkami plynu v případě, že Rusko zavře kohoutky do Evropy a na co se Češi musí v nouzi připravit? Přinášíme vám otázky a odpovědi k hrozící energetické krizi.