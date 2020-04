Kdo je soudce Výborný, který s kolegy zrušil omezující opatření? O mediálně sledované kauzy nemá nouzi

Tříčlennému senátu správního úseku Městského soudu v Praze, který ve čtvrtek vyhověl žalobě právníka Ondřeje Dostála a s účinností od pondělí 27. dubna zrušil čtyři mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, předsedal Štěpán Výborný. Tento čtyřiatřicetiletý soudce nemá o mediálně sledované případy letos ani loni nouzi.

V loňském roce měl například spolu s dalšími soudci rozhodovat o žalobě hradního kancléře Vratislava Mynáře namířené proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Mynář se žalobou bránil proti neudělení bezpečnostní prověrky nejvyššího stupně – na přísně tajné. K Městskému soudu v Praze ji podal začátkem roku 2016 a koncem ledna loňského roku ji stáhl jen krátce před jejím veřejným projednáním.

„Dva soudci, Štěpán Výborný a Jan Kratochvíl, kteří jsou členy senátu, jenž má rozhodovat ve věci týkající se pana kancléře, spojili svou profesní minulost s osobami, které proti panu kancléři aktivně vystupovaly a vystupují,“ odůvodnil tehdy její zpětvzetí mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Soudce Výborný totiž v minulosti působil jako asistent ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka. A právě ten týdeníku Respekt loni v lednu potvrdil, že ho kancléř Mynář pozval na schůzku mezi čtyřma očima mimo budovu Ústavního soudu. Když se tato informace dostala do veřejného prostoru, Mynář ji v médiích vysvětloval tak, že z titulu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky ústavního soudce Šimíčka „seznamoval se stanoviskem prezidenta republiky“ k prezidentovu vlastnímu návrhu na zrušení novely zákona o střetu zájmů, přezdívanému Lex Babiš.

Toto podání přitom Miloš Zeman Ústavnímu soudu odeslal už v roce 2017. A Šimíček ani nebyl soudcem zpravodajem, který by ho připravoval k projednání v plénu. Ústavní soud nakonec letos v únoru prezidentovu návrhu stejně nevyhověl.

Štěpán Výborný, ročník 1986, vystudoval práva a politologii. Se současným ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem skutečně spojil podstatnou část své právnické kariéry. „Zaujal mě přístup docenta Šimíčka. Byl k nám otevřený, bavil se s námi o různých souvislostech. Nebylo to jen o tom se něco naučit, ale snažil se nás přimět dívat se na věci z různých pohledů,“ vzpomínal Výborný před šesti lety ve vydání webového zpravodaje Masarykovy univerzity na svá studentská léta a první setkání s Šimíčkem. Právě u něj pak nastoupil do doktorského studia, které v roce 2011 završil obhajobou disertační práce s názvem Ústavní meze zadržování pravicového extremismu.

Výborný poté působil jako Šimíčkův asistent na Nejvyšším správním soudu. Když se Šimíček stal v roce 2014 ústavním soudcem, přešel s ním Výborný i na Ústavní soud a jako jeho asistent tam pracoval až do svého jmenování soudcem pražského městského soudu v roce 2017. Na správním úseku Městského soudu v Praze bude tedy Výborný letos pracovat už třetím rokem.

Minimálně do svého jmenování soudcem Výborný odborně spolupracoval s Justiční akademií v Kroměříži, ministerstvem vnitra i kultury a Policií ČR. Na brněnských právech dříve vedl politologický seminář a později tam i přednášel ústavní právo. Na Fakultě sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity vyučoval předmět Militantní demokracie.

Z jeho osobní stránky na webu brněnské právnické fakulty vyplývá, že má za sebou bohatou publikační činnost. Na kontě má 21 publikací, a to jak popularizačních textů, článků do odborných periodik, tak příspěvků do vědeckých sborníků a knih. Tématy, jimž se v nich Výborný věnuje, jsou nejčastěji koncept bránící se demokracie, sdružovací právo, nenávist na internetu a holokaust. Pravidelně se účastní konferencí, například té každoroční o Církvích a státu.