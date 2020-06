Možnost odmítnout poukázku za zrušený zájezd by mělo mít více lidí. Lex voucher nereflektuje realitu

PRAHA Problém zákona, podle něhož nemohou klienti po cestovních kancelářích chtít za zrušené zájezdy vrátit peníze a náhradou za ně dostanou jen poukázky (vouchery) v jejich hodnotě, je v tom, že za účastníky smluv o zájezdu považuje jen jejich objednatele.

Nárok na vrácení peněz by ale měli mít i ti, v jejichž prospěch jsou tyto smlouvy uzavřeny, pokud se pro svůj věk anebo náročnější životní situaci, v níž se nyní nacházejí, vejdou do kategorie zranitelných zákazníků.



„Podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj může být voucher odmítnut z důvodu, že osoba patří mezi zranitelné zákazníky, jen tehdy, je-li taková osoba objednavatelem zájezdu. Pokud je ale vedena jako spolucestující, pak odmítnout voucher a žádat vyplacení peněz dle ministerské metodiky, kterou se cestovní kanceláře řídí, nemůže,“ upozorňuje advokát Roman Tomek z advokátní kanceláře Sedláková Legal.

Tím se ale podle něj do problémů dostávají lidé v důchodovém věku, pokud byli součástí větší skupiny, za niž zájezd objednával někdo, kdo do kategorie zranitelných osob nespadá. Například dospělé děti pro své rodiče. Spolucestujícím v důchodovém věku tak podle Tomka zbývá jen čekat na konec příštího léta, kdy si i oni budou moci požádat o vrácení peněz poté, co voucher nevyužijí.

Kdo všechno je zákazník

„Podle zákona o cestovním ruchu je zákazníkem i ten, v jehož prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena,“ vysvětluje Tomek. Ministerský výklad podle něj nebere v potaz běžnou praxi, že na jednu smlouvu cestuje několik osob, které se mezi sebou o úhradu zájezdu rozdělí. Podle Tomka proto nelze říci, že cenu za zájezd hradí vždy jen jeho objednatel.

„Lex voucher navíc řeší jen částky zaplacené na samotný zájezd, ale již ne vynaložené za pojištění, parkování v místě odletu a další služby,“ upozorňuje advokát na jeho další nedostatek.

V hledáčku Evropské komise

Detailní informace o zákoně si od Česka v květnu vyžádala Evropská komise (EK). Ve vytýkacím dopise Česko upozornila, že zákon může být v rozporu s unijním právem. Podle eurokomise by totiž mělo být klientům cestovních kanceláří právo na okamžité vrácení peněz zachováno.

Pokud by Česko nezajistilo soulad této úpravy s unijním právem, mohla by ji EK v krajním případě o nápravu i žalovat. Obdobné dopisy z Bruselu přitom obdržely i další země EU, jež za účelem ochrany cestovních kanceláří před bankrotem přijaly podobný zákon jako Česká republika. Odpověď za Česko odeslalo do Bruselu ministerstvo pro místní rozvoj minulý čtvrtek s tím, že podle něj jsou poukazy v pořádku. „Předložili jsme argumenty, které svědčí o souladu české legislativy s právem EU,“ citovala mluvčího resortu Viléma Frčka agentura ČTK.

Ministerstvo podle něj v odpovědi dokládá, že česká legislativa zachovává zranitelným spotřebitelům veškerá dosavadní práva. „Ostatním spotřebitelům pak tato práva neodepírá. Pouze možnost tato práva vymáhat odkládá, jestliže místo okamžité kompenzace za zrušení zájezdu z důvodu vyšší moci nabídku voucherů nevyužijí,“ uvedl Frček.

Peníze nejdřív v září 2021

Namísto zájezdů, které se v období od letošního 20. února do 31. srpna neuskuteční, vydávají cestovní kanceláře klientům poukázky v hodnotě odpovídající záloze či celkové ceně, kterou již za ně lidé cestovkám zaplatili. To, že nedostanou zpět své peníze, ale náhradou za ně obdrží na tutéž částku voucher, na který budou moci od cestovky čerpat služby až do konce příštího srpna, má zabránit bankrotům cestovních kanceláří. Nevyužité vouchery budou cestovky muset lidem proplatit až v září 2021.