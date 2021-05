Manuál pro cestování do zahraničí: na co se kde připravit? Strašákem je nutnost až čtyř testů na covid

Praha Češi zájem o cestování neztratili, i když s nákupy zájezdů otálejí. Nákazy se nebojí, odrazuje hlavně aktuální nutnost absolvovat kvůli dovolené až čtyři testy na covid.

Na květen vévodí zájmu Egypt, Madeira a Kanárské ostrovy. Pro hlavní sezónu se pak nejvíce prodávají zájezdy do Řecka, kam se začne létat již ve druhé půlce května. Od června pak cestovní kanceláře plánují první odlety do Turecka, Bulharska, Španělska. Čedok bude vozit turisty také na italskou Sardinii a do Kalábrie. V nabídce Blue Style zase najdete Tunisko a Maroko. Po vlastní ose je nejvíc žádané Chorvatsko.