Realitní horečka neustupuje. Češi koupí vše, banky půjčily za pět měsíců tolik co jindy za rok

Praha Průměrná úroková sazba hypoték se v květnu po šesti měsících vyhoupla přes dvě procenta. Zájem lidí pořídit si nemovitost ale nepolevuje. Banky půjčily za prvních pět měsíců tolik peněz co jindy za rok.

Čím dražší, tím menší zájem? O hypotékách to v současné době rozhodně neplatí. I když průměrná úroková sazba roste, chuť Čechů pořídit si nějakou nemovitost ani zdaleka nepolevuje. Poptávka je po všech typech nemovitostí: byty, domy, pozemky, chaty… Banky dle statistik Fincentrum Hypoindexu „přikleply“ za prvních pět měsíců letošního roku takový objem hypoték co téměř za celý rok 2019.



Průměrná úroková sazba hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindexu vzrostla během května na 2,06 procenta. Nad dvouprocentní hranicí byla naposledy v říjnu 2020. „Navíc s ohledem na kroky bank v oblasti hypoték v posledních dvou měsících lze předpokládat, že tento růst bude i nadále pokračovat,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Další rekordní rok

Nabídkové sazby hypotečních úvěrů v posledních dvou měsících rostou napříč trhem. V květnu zdražila například Česká spořitelna či skupina ČSOB, do níž spadá i lídr trhu s hypotékami Hypoteční banka. Průměrná úroková sazba hypoték podle Hypoindexu by na konci roku mohla překročit hranici 2,5 procenta.

Přestože sazby rostou, paradoxem je, že zájem o hypotéky neklesá. Fincentrum Hypoindex uvádí, že v květnu banky poskytly 12 984 úvěrů v hodnotě 40,56 miliardy korun. To je o bezmála 1,4 miliardy více než v dubnu.

Dle průzkumu České bankovní asociace (ČBA)se na hypotéku kupuje zhruba polovina nemovitostí, zbytek za hotovost. „Tento podíl se dlouhodobě příliš nemění,“ říká Vladimír Staňura, poradce ČBA pro oblast financování bydlení.

Je pravda, že oproti březnu, kdy padl co do objemu poskytnutých hypoték historický rekord, došlo k propadu o více než čtyři miliardy. Za prvních pět měsíců letošního roku již banky poskytly hypoteční úvěry za více než 179 miliard korun. To je srovnatelný objem hypoték, který banky sjednaly za celý rok 2019. Vše nasvědčuje tomu, že letošní rok překoná ten loňský, kdy banky poskytly hypotéky v hodnotě přesahující 254 miliard korun. K novému hypotečnímu rekordu stačí do konce roku sjednat hypotéky za necelých 75 miliard korun. To představuje zhruba 11 miliard za měsíc, což by pro banky neměl být žádný problém.

Online zprostředkovatel hypoték Hyponamíru.cz, který loni zajistil úvěry na bydlení za více než miliardu, tvrdí, že banky jsou od samého začátku roku zavaleny žádostmi. Kdo nyní uvažuje o hypotéce, musí se připravit na to, že její vyřízení zabere mnohem více času. „Banky jsou stále zahlcené na všech úrovních – od zpracování vstupních žádostí o hypotéku přes odhady cen nemovitostí až po schvalování. Jen vstupní scoring zájemce o hypotéku nyní může trvat čtrnáct dní až tři týdny, a to v závislosti na bance. Vyřízení hypotéky může nyní zabrat i dva měsíce, což je dvakrát déle, než bylo dříve obvyklé,“ tvrdí Veronika Hegrová z Hyponamíru.cz. Dodává, že větší banky zpravidla vyřizují žádosti rychleji.

„Banky aktuálně dokončují uzavírání hypoték, které vycházejí ze silné březnové poptávky. Ani další měsíce nepřinesly podle našich dat citelnější oslabení zájmu, banky proto budou mít hodně práce i na začátku léta,“ je přesvědčen Marek Kříž, spoluzakladatel hypotečního tržiště Zaloto.cz.

A napilno mají i developeři. „Prodeje nových bytů jsou největší za deset let. Příkladem je i Parková čtvrť v Praze 3, kde již máme rezervovánu či prodánu většinu bytů zařazených do nabídky teprve na začátku května. Proto nyní zahajujeme prodej další etapy,“ tvrdí zakladatel a šéf společnosti Central Group Dušan Kunovský. Zájemci za byt s dispozicemi 1 + kk zaplatí skoro 4,9 milionu korun.

2/3 Čechů vlastní nemovitost

Na popularitu nemovitostí poukazuje i aktuální průzkum společnosti EMA data, kterého se účastnilo přes tisíc respondentů. Podle něj dvě třetiny populace vlastní kromě úspor také nemovitost, každý dvacátý ji používá jako investici. „Situace na trhu nemovitostí nahrávala koupi – vyšší úspory, extrémně nízké úrokové sazby a také zvýšený zájem o to, jak bydlíme, to vše se na nemovitostním trhu podepsalo,“ dodává Martin Viktora, jednatel EMA data.

Průměrná výše hypotečního úvěru, který si klienti brali v květnu, činila dle Fincentrum Hypoindexu 3 123 485 korun. To představuje oproti dubnu pokles o 32 tisíc. Jde ale spíše o výjimku než změnu trendu. „Hodnota nemovitostí totiž na českém trhu i nadále stoupá a nevidíme žádný náznak toho, že by se měl tento trend zvrátit. A pokud se nezmění přístup státu k bytové výstavbě, nelze ani nic jiného očekávat,“ vysvětluje Jiří Sýkora.