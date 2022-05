Pokračování eskalace. Gazprom přerušil dodávky plynu do Finska

Už v pátek finský státní podnik uvedl, že ruský gigant avizoval zastavení dodávek plynu. „Dovoz plynu přes vstupní bod Imatra byl zastaven,“ potvrdila pak v sobotu ráno společnost Gasgrid Finland ve svém prohlášení.

„Počínaje dneškem, během nadcházející letní sezony, bude Gasum zásobovat své zákazníky z jiných zdrojů prostřednictvím plynovodu Balticconnector,“ uvedla společnost Gasum, která je státním velkoobchodem s plynem. Balticconnector je obousměrný plynovod, který propojuje estonské a finské plynovodní sítě.

Gazprom už na konci dubna zastavil dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Krok zdůvodnil právě tím, že obě země odmítly platit za dodávky ruského plynu v rublech. Moskva začala platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, poté co západní země uvalily na Rusko sankce. Změnu platebního mechanismu Finsko odmítlo.

Odpojení od ruského plynu Finsko neohrozí

Většina plynu používaného ve Finsku pochází z Ruska, nicméně plyn se na roční spotřebě energie země podílí jen asi pěti procenty. Odpojení od ruských dodávek tak nebude mít na zemi z ekonomického pohledu zásadnější vliv.

Finsko se podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy navíc společně s Estonskem chystá pronajmout plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn.

„Jde o speciální plavidlo, které bude nejprve kotvit u estonských břehů a posléze se přesune k břehům finským. Loď funguje jako zásobník zemního plynu a současně jako regasifikační jednotka, kde zkapalněný plyn získává opět své plynné skupenství, aby mohl být přepravován plynovodem,“ vysvětluje Kovanda.

Finská vláda ve středu schválila vstup země do Severoatlantické aliance, dosud byla neutrální zemí a s Ruskem mí více než 1 300 kilometrů dlouhou hranici. Země tak učinila poté, co Rusko 24. února vojensky napadlo Ukrajinu, která také není členem NATO. Moskva dříve varovala, že pokud se Finsko rozhodne do Aliance vstoupit, přijde s odvetnými kroky.