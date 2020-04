Budovatelé kapitalismu: unikátní rozhovory, velká doba, neznámé příběhy

PRAHA Václav Klaus, Ivan Kočárník, Karel Dyba, Lubomír Soudek a další aktéři velkého ekonomického třesku znovu na scéně. LN a server Lidovky.cz loni na podzim připomněly 30 let od Sametové revoluce sérií exkluzivních rozhovorů s porevolučními politiky, ekonomy, podnikateli a dalšími významnými osobnostmi tehdejší doby - budovateli kapitalismu. Seriál vyvolal velký ohlas, proto vám v přehledném rozcestníku znovu nabízíme všechny premiové díly.

Jeden z hlavních aktérů polistopadového vývoje Václav Klaus v seriálu hovoří o nepochopení kuponové privatizace i o vztahu k Václavu Havlovi. „Byl z jiného těsta,“ vzpomínal Klaus. Hlavní ambicí kuponové privatizace – dodnes rozporuplně přijímaného počinu - bylo podle něj umožnit lidem, aby se podíleli na privatizaci státního majetku a ekonomické transformaci.

Podle tehdejšího ministra financí Ivana Kočárníka kuponová privatizace bránila vzniku mafií. „Podniky, které doposud dirigovala KSČ, najednou nikdo neřídil a v některých začaly vládnout mafiánské vztahy,“ líčil Kočárník v jednom z mála rozhovorů, které v poslední době poskytl.



„Vůbec se nemluví o tom, že na podniky čekala od začátku 90. let začínající globalizace,“ připomněl jeden z nejmladších členů Klausova týmu Vladimír Dlouhý, dnes vlivný šéf Hospodářské komory. Snaha udržet si takzvané rodinné stříbro, za socialismu ceněné tradiční podniky, podle něj nedávala smysl.

Ivan Kočárník s Václavem Klausem (vpravo).

To si myslí i někdejší šéf Svazu průmyslu a dopravy Stanislav Kázecký, který považuje za chybu, že stát málo chránil domácí trh, zatímco země EU to dělaly běžně. 45 let profesního života se věnoval výrobci vzduchotechnických zařízení ZVVZ Milevsko.

Ani mladoboleslavská jmenovkyně, dnes renomovaná automobilka Škoda Auto, to neměla při přechodu na tržní ekonomiku snadné. Ve Velké Británii byla naše auta pro srandu králíkům, tvrdí někdejší ministr zahraničního obchodu Andrej Barčák.

Někdejší ministr zahraničního obchodu Andrej Barčák

A co Škoda Plzeň, která prošla hodně divokým vývojem? „Dopadla dobře. Je to jediný velký fungující strojírenský podnik v Česku,“ míní někdejší boss strojírenské chlouby Lubomír Soudek. Za problémy strojíren na konci 90. let, které vedly k jeho odvolání, podle něj stál tehdejší premiér Miloš Zeman a jemu loajální banky.



„Zaplaťpánbůh za privatizujícího Kellnera,“ hodnotí ekonomickou transformaci Pavel Kysilka, ekonom a bývalý viceguvernér centrální banky. Havlovy pohledy na transformaci byly na začátku podobně naivní jako jeho názor na mezinárodní instituce, prohlásil.