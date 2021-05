Svatba Monety a PPF postoupila o krok, spojení ale musí schválit červnová valná hromada

Praha Jde to ráz na ráz. V lednu dostala Moneta Money Bank, patřící k bankám střední velikosti, nabídku spojit se ve dvou krocích s Air Bank a jejími sestrami Home Credit a Zonky. Stejná nabídka padla už v roce 2018 a tehdy byla odmítnuta. Nyní situace naopak spěje mílovými kroky k bankovní veselce.

Tedy pokud nedá palec dolů valná hromada akcionářů Monety, která se uskuteční v červnu. Spojením by vznikl co do počtu třetí největší peněžní ústav v zemi, na trhu úvěrů domácnostem dokonce bankovní dvojka. Drobní akcionáři Monety by se však podle některých ekonomů mohli cítit poškozeni nabízenou cenou 80 korun za akcii.



Nabídka přijata

V lednu požádala skupina PPF akcionáře Moneta Money Bank prostřednictvím jejich managementu o svolení oslovit akcionáře s nabídkou na odkup části jejich akcií. Svolení dostala a akcie nakoupila. Nyní má v Monetě – poté, co jí nabytí až 30procentního podílu povolila Česká národní banka coby bankovní regulátor – bez pár setin procenta právě onen 30procentní podíl.

Druhým krokem má být vydání nových akcií a vzájemná směna - samozřejmě formou nákupu - akcií Air Bank za akcie Monety. Ve čtvrtek večer Moneta oznámila, že už s PPF podepsala rámcovou smlouvu o koupi akcií. Vzájemný odkup se uskuteční formou vydání nových akcií a výsledkem bude, že se PPF stane vlastníkem 55,38 procent Monety a Moneta 100procentním vlastníkem Air Bank. Obě banky budou operovat pod jednou střechou a slibují si těžit z efektů spojení. Předpokládá se, že prodej by měl být vypořádán k 1. říjnu letošního roku.

Nevýhodná cena

„Fúze je prezentována jako hotová věc. Já ale myslím, že boj ještě neskončil. Nabídka je z pohledu akcionářů Monety extrémně nevýhodná,“ podotýká portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Moneta ve čtvrtek sdělila, že za akcie Air Bank zaplatí 25,9 miliardy korun. „Managementu Monety se podařilo vyjednat kosmetickou slevu – původní konverzní poměr indikoval částku 27 miliard korun. Cena, kterou by Moneta zaplatila za aktiva skupina Airbank, však i nadále zůstává přemrštěná. Skupina Airbank sice funguje jako technologicky vyspělá, její byznys model však není natolik zázračný, aby ospravedlnil enormní prémii nad účetní hodnotou. Pro srovnání – před dvěma lety měla transakce proběhnout za částku okolo 19 miliard korun. Od té doby se kvalita aktiv skupiny Air Bank zhoršila kvůli pandemii. Troufám si tak tvrdit, že by se adekvátní částka nabízená za aktiva skupiny Airbank měla nacházet pod touto hladinou,“ říká Pfeiler.

Rozhodnou akcionáři

Jedna věc je podle Pfeilera ale jistá: PPF, coby akcionář a účastník valné hromady, bude mít díky svému 30procentnímu podílu dobře nakročeno k prosazení svého záměru. Nicméně akcie Monety podle něj drží v tuto chvíli více aktivističtí investoři, kteří nebudou s navrhovanou cenovkou souhlasit a mohli by se postavit proti. Ovšem aby uspěli, museli by na valnou hromadu dostat co nejvíce spojenců a pak s nimi hlasovat proti. Což se asi nestane. „Z historie platí, že průměrná účast na valné hromadě Monety dosahuje asi 59 procent. V takovém případě by PPF prosadila transakci takřka s jistotou. Pro zamezení transakce by účast musela dosáhnout cca 75 procent a výše,“ říká Pfeiler.



Radim Dohnal, zakladatel a šéf společnosti Capitalinked má jasno: „První valná hromada Monety, která se má konat v zatím blíže neurčeném termínu v červnu, stoprocentně dopadne ve prospěch skupiny PPF. Jednání asi bude dramatické, protože minoritní akcionáři budou kvůli finanční stránce nabídky zklamáni. Ale síly jsou kvůli akciovému podílu skupiny rozloženy tak, že PPF může svůj návrh na sloučení Monety s Air Bank a dalšími subjekty prohlasovat sama,“ říká.

Dohnal zastává názor, že PPF nebude mít zájem – ačkoliv to proklamuje a musí to učinit ze zákona – získat akcie od minoritních akcionářů. PPF má těmto akcionářům nabídnout cenu 80 korun za akcii. „Cílem PPF není fúze, ale draze prodat banku, která je na vrcholu. Air Bank už z velké části vyčerpala svůj potenciál růstu počtu kmenových klientů. Ale ještě důležitější je to, že jí vykazovaný zisk je do určité míry přifouknutý,“ vysvětluje důvody, proč vlastně chce PPF transakci s Monetou uskutečnit.