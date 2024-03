Řešení nejsou na stole. Ruský plyn už přes Ukrajinu nepoteče, říká ministr

Ukrajinský ministr potvrdil své dlouhodobé stanovisko, za nímž stojí i většina zemí Evropské unie. Někteří ale přesto věří alespoň v některé soukromé dohody o dodávkách tohoto paliva do unijního bloku. I to ale Galuščenko během úterý popřel, informovala agentura Bloomberg.

„Na stole nejsou žádná možná řešení. Jsme připraveni to zastavit,“ uvedl nejvyšší ukrajinský představitel pro energetiku. Rusko po počátku invaze na Ukrajinu sice zastavilo většinu dodávek plynu do Evropy, některé toky ale přes zemi stále pokračovaly, ačkoliv v nižších než smluvených objemech. Díky nim stále míří ruský plyn do Rakouska, Maďarska i na Slovensko.

Využijte naše zásobníky, nabádá Ukrajina

Namísto dalšího nákupu ruského plynu vyzval Galuščenko další evropské země, aby palivo skladovaly v ukrajinských zásobnících. Země by totiž mohla Evropské unii nabídnout zhruba 15 miliard metrů krychlových skladovaného plynu, což by přesáhlo hranici 14 miliard metrů krychlových ruského paliva, které prošlo přes ukrajinské území v loňském roce.

Trhy přesto věří, že plyn bude z Ruska do Evropy přes ukrajinské území proudit i nadále. Ceny pro první čtvrtletí příštího roku totiž od letošního ledna spadly už o 15 procent. To naznačuje, že nejspíš existuje mechanismus, díky němuž bude transport i nadále možný.

Ještě před válkou ruský plynárenský gigant Gazprom vyvážel prostřednictvím plynovodu na klíčové trhy v Evropě a Turecko zhruba 177 miliard metrů krychlových za rok. Ztráta ukrajinské tranzitní trasy by pro něj měla jen malý dopad, spočítali v loňském roce analytici společnosti Sinara Bank.

Ruský plyn totiž do Evropské unie stále proudí přes Turecko, které je po Spojených státech amerických druhým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do západní Evropy.

Představitelé Evropské unie ale chtějí tuto závislost na plynu z Turecka v blízké době zredukovat. Problémem jsou ale kupříkladu dlouhodobé dodávky ruského plynu do Rakouska, které má s Ruskem platnou smlouvu o dodávkách plynu až do roku 2040. I kvůli tomu měl ruský Gazprom na celkové rakouské spotřebě plynu během prosince loňského roku podíl z 98 procent.