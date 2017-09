ČERNOCKÝ: Konečně pátek? Protáhnu tělo, zalítám si s letadýlkama a něco dobrého uvařím

Konečně vstanu od počítače a protáhnu tělo. S rodinou pojedeme podle počasí na kola, nebo vylezeme na nějaký kopec. Starší syn odjel na studentský pobyt do USA, a aby nebylo doma smutno, vzali jsme si na rok zahraničního studenta, tak dostane do těla také.

A už se moc těším na lyže, hlavně k naší paní domácí do Rakouska, u které jsme už byli desetkrát, vždycky hned po Vánocích. Pro naše kluky je skoro jako babička, jen už je hodně nemocná a bojíme se, jak dlouho nám vydrží.



Konečně si půjdu zalítat s letadýlkama. Okolo desátého roku jsem chodil do modelářského kroužku, pak si dal třicetiletou pauzu a na 40. narozeniny si nechal nadělit hornoplošník Bambi. Ze začátku jsem ho ve vzduchu udržel jen pár vteřin, ale pak se mě naštěstí ujali zkušení modeláři a trochu mě to naučili. Žádné drony se stabilizací a kamerou, ale klasická letadla, dvě páčky v prstech a modré nebe nad hlavou. Zase bych si rád něco pěkného postavil, ale jestli se rozhoupu k dalšímu velké- mu akrobatovi, nevím. Měl bych dodělat aspoň to nové letadlo do haly, ať je s čím lítat v zimě.

Konečně si zapískám na klarinet, přes týden na to není moc času ani sil. Od jinošských let hraju v cimbálovce, letos už třicátý rok. Nejprve v souboru Javorníček, pak v Javorníku a teď už si děláme věci po svém. Musím se podívat na nové noty, abych v nich na pondělní zkoušce úplně neplaval. Hudbě vůbec vděčím za skoro všechny přátele i za hodně profesionálních kontaktů. I s mou paní jsme se seznámili v LŠU. Sice to nepatří do víkendu, ale začíná koncertní sezona a Brněnská filharmonie má letos zase krásný program. A občas to prostřídám nějakým bigbítem, dobrá hudba nemá škatulek.

Konečně něco dobrého uvařím. V létě je venku lépe než u plotny, ale podzim přináší gurmánské orgie. Mladší syn mi laskavě propůjčí svou indickou kuchařskou knihu, půjdu do vietnamské tržnice pro čerstvé bylinky, pak začuním celou kuchyni, ale bude to moc dobré. A v rámci globalizace to zalejeme moravským burčákem, juch!