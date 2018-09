Čeští umělci a výročí republiky. Signal festival povede poprvé i Karlínem

Festival světla Signal, který již neodmyslitelně patří k pražskému podzimu, rozsvítí od 11. do 14. října 24 uměleckých instalací českých i zahraničních umělců v celkem 8 městských částech Prahy.

Světelné, statické, site-specific, 3D i interaktivní instalace, projekce a videomappingy rozsvítí známá či nová místa i potemnělá zákoutí Prahy. Návštěvníci festivalu budou moci objevovat umělecké instalace na 3 hlavních trasách – v centru, na Vinohradech a v Karlíně.

Signal festival Světelný festival SIGNAL je největší kulturní událost v České republice, která díky jedinečnému propojení umění, městského prostoru a moderních technologií za svou pětiletou existenci přilákala do kulis Prahy více než 1, 5 milionu diváků. Festival v sobě spojuje jedinečným způsobem vizuálně atraktivní díla s náročnými instalacemi mezinárodní kvality. Svou koncepcí tak oslovuje jak širokou, tak odbornou veřejnost. Díky podpoře nových uměleckých děl je SIGNAL festival respektovanou platformou i v mezinárodním měřítku a vyhledávaným místem pro seznámení se s nejnovějšími projekty oboru. Financování festivalu tvoří podpora dotačních programů, zejména Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury a zapojených městských částí, dále partnerství s komerčními subjekty a výnosy z vedlejší činnosti festivalu.

„Festival si letos poprvé vybral společné téma, které je reakcí na výročí 100 let od založení republiky. Více než o uplynulé století se však zajímá o 100 let, které má společnost před sebou. Díky tomuto tématu jsme se v programu zaměřili na české umělce. Pro 6. ročník festivalu vznikne 16 českých děl, ať už od známých autorů nebo mladých nadějných umělců, které pro veřejnost objevuje programová rada. V zahraničí jsme vsadili na významná jména jako je Francouz Romain Tardy, který oživí Karlínské náměstí nebo Švýcar Zimoun, který rozezní Hauch Gallery svou monumentální instalací. Ze zahraničí do Prahy míří vystavovat celkem 8 vizuálních umělců z 6 zemí,“ vysvětluje Matěj Vlašánek, programový koordinátor festivalu.



„Cílem festivalu je podpora vzniku nových uměleckých děl. Letos vzniká 21 z 24 instalací díky finanční i produkční podpoře Signalu, za 6 let existence festivalu je to okolo 100 uměleckých instalací. Signal tak patří k nejvýraznějším producentům nového umění u nás,“ vysvětluje Martin Pošta, ředitel festivalu.



Letošní Signal se poprvé rozprostře ve třech trasách, svými instalacemi však zasáhne hned 8 městských částí Prahy. „Chceme lidem ukazovat nová místa, a proto je letos nově zavedeme také do Karlína. Sem jsme přesunuli také 3D videomapping, který bude nově promítán v Kasárnách Karlín. Festival letos opět očekává návštěvnost více než 500 tisíc lidí.