Paddleboarding či potápění. 5 skvělých tipů pro aktivní dovolenou v Řecku

Přemýšlíte čím oživit letní dovolenou v Řecku? Všechny významné památky už jste prochodili a celodenní povalování na pláži už vás přestalo bavit? Pak tedy výborně! Máme pro vás 5 tipů na sportovní aktivity, které v Řecku podniknout.

Paddleboarding

O paddleboardu už jste jistě slyšeli, že? Aby ne, zejména v poslední době se totiž tento krásný vodní sport, těší opravdu velké oblibě a paddleboardová komunita se velice rychle rozvíjí. Našli bychom pro to hned několik důvodů – většina paddleboardů je nafukovacích, a tak jej pohodlně sbalíte do auta. Pádlování zvládne naprosto každý, a to i v případě, že jste na prkně nikdy předtím nestáli. Věřte, že tuto schopnost si osvojíte velmi rychle a stejně rychle si ji i oblíbíte. S pádlováním na prkně můžete začít klidně vkleče, a jakmile získáte větší jistotu, přejděte do postoje. Pokud vás prkno opravdu osloví, zacvičte si na něm jógu – vedle skvělého protažení, zpevnění těla a získání celkové stability, je to i skvělá zábava, a to hlavně v horkých letních dnech, kdy nějaký ten nechtěný pád do vody nakonec oceníte.



Paddleboarding si užijete zejména v oblastech, které nabízejí atraktivní vodní prostředí. Jedním z takových je například okolí smaragdově zeleného Skopelos, jeden z ostrovů souostroví Severní Sporady, jehož pobřeží je obklopeno sněhobílými vápencovými skalisky a omývá jej průzračně čistá voda Egejského moře.