7 důvodů, proč je život v dodávce bez kompromisů

Všichni známe stereotypy, zvané ,,nomádi“. Hipísáci, kteří se nesprchují, denně praktikují jógu, mlaďoši ve starých dodávkách odmítající kariéru, manželé středního věku, kteří dohánějí své sny a zachraňují manželství. A samozřejmě starý muž, který nemá rád nadměrný hluk. Jsem si jistý, že je plno cestovatelů, kteří zapadají do těchto kategorií ale určitě jich je ještě spousta, které teprve potkám.

Život v dodávce je na vzestupu a to z dobrého důvodu. Ceny nájmů se šplhají do závratných výšek po celém světě a zrod internetu dal příležitost mnoha online pracovním pozicím. Bezpečí při cestování se zvýšilo a to obzvlášť v západních zemích. Všechna tato fakta jsou všeobecně rozšířená v cestovatelské komunitě a lidé jsou si toho dobře vědomi.



Známí jsou překvapeni když ze dozví, že já i má partnerka žijeme v autě. Možná protože nás zařazují do jedné z výše uvedených kategorií? Možná protože vybočujeme z jedné z výše uvedených kategorií? Oba máme vystudováni vysoké školy, slušně se oblékáme, máme chytré telefony, fotoaparáty, elektro kola, laptopy a trávíme čas na dobře hodnocených lokalitách po celém světě.

Oba děláme jisté kompromisy ale nejsou to ty, které lidé očekávají. Níže zmiňuji sedm věcí, které jsme nikdy nemuseli obětovat, po přestěhování do Citroen Jumperu.

Jídlo

Jedna velká domněnka spojená s životem v autě je, že budete muset dodržovat dietu čerpacích stanic. Tím mám na mysli sendviče, kávu z automatu a žádnou zeleninu po dobu několika měsíců.

Možná nejsme experti přes dietu ale umíme si dopřát kvalitní jídlo. V naší dodávce máme mixér, zapékací toustovač, varnou konvici, rýžovar, lednici, dvouplotýnkový vařič, dřez s tekoucí vodou a vše ostatní, co má každý z nás v kuchyni. Jsme vybaveni talíři, misky, příbory a kořením všeho druhu. Nejsem ochotný si odepřít mé oblíbené ranní smoothie, vajíčka se slaninou a pečivo. Margaret naopak preferuje ovesné vločky s kávou. Obědy jsou klasika jako rýže, brambory nebo těstoviny s masem, luštěninami nebo zeleninovým salátem. Na večeři preferujeme toastované pečivo naplněné vším možným, čeho máme aktuálně přebytek.

Vaření vlastních jídel jednak benefituje našim peněženkám, ale především to máme rádi jako společnou událost. Obrovskou výhodu vidíme především v možnosti vaření na nejrůznejších místech s výhledem. Kuchyň není zázračně velká. Zabírá zhruba prostor dvou metrů čtverečních.

Hygiena

Každý člověk má trochu jinou definici čistoty. Znamená to sprchovat se každý den? Pro nás ano. Znamená to mít na sobě každý den čisté tričko? Pro nás ano. Znamená to čistit si každý den dvakrát zuby a mýt si obličej? Pro nás samozřejmě ano. Pro někoho to může znamenat v salónu upravené nehty a drahý značkový šampón…

Můžu pouze mluvit za nás jako pár a vím, že my jsme čistí vždy. Každý týden si pereme prádlo, jen s rozdílem, že vždy v jiné prádelně. Udržujeme se čistí a zdraví. Sprchu máme sice venkovní ale nedáme na ni dopustit. Otužování je dlouhodobě prokázáno jako zdraví prospěšné. V pohodlí bytu se ale nikdy nedonutím sprchovat jinak, než teplou vodou.

Hračky – Dospělácké hračky jsou asi naší největší slabinou. Oba máme chytré telefony, laptopy, elektro kola a já vlastním kompletní mobilní fotografické studio. Spoléháme na naše zařízení skrz GPS, přístup k internetu, komunikaci, snadný a levný transport a také produktivitu.

S tímto zařízením se pojí úctyhodná řada kabelů, nabíječek a přechodek všeho druhu. Na večerní filmy máme auto vybaveno projektorem – tedy především pro Hru o trůny season 8. Za zmínku stojí elektro kola, která vyžadují velké množství elektrické energie k nabití. Většina elektroniky se nabije z trakční baterie, která se dobíjí při samotné jízdě. Kola jsou samostatnou kategorií a k tomu nám dokonale slouží přechodka pro nabíjecí stanice elektro aut.

Auto má na pěti místech výstup USB pro drtivou většinu elektroniky. Pro klasické 230V spotřebiče máme 3kW měnič napětí z 12V baterie. Výstup následně tvoří trojzásuvka v kuchyni. Přechodku pro elektro auta používáme také pro dobíjení samotné trakční baterie. Přepínačem vypojím měnič napětí a převedu elektřinu do samotných zásuvek v kuchyni. V kempech jsme takhle neustále připojeni do sítě. Automaticky se spustí lednice, dobije se hlavní baterie a my můžeme používat spotřebiče všeho druhu bez omezení. Velký benefit následně vidíme v aplikacích Plugsurfing a Chargemap, které mají zaznačeny elektrické čerpací stanice v Evropě. Nesporná výhoda je následně ta, že většina z nich je v současnosti zdarma.

Komunikace – Udržování blízkého kontaktu s rodinou a přáteli je naše hlavní priorita. Nikdy to nebylo snažší než je tomu v 21. stolení, v době Facebooku, Instagramu a Whatsapp. Rádi letíme přes celý svět, zúčastnit se rodinných oslav a svateb. Není ale možné takto cestovat často. Namísto drahých přeletů jsme našli dobrý kompromis – hlasové vzkazy přes Whatsapp.

Posíláme fotografie našim rodinám, kde se právě nacházíme a co aktuálně děláme. Ať už je to Kanada, USA, Afrika, Nový Zéland nebo Austrálie. Jsme součástí různých sociálních skupin a často voláme přes FaceTime. Přítelkyně je obzvlášť notoricky známá pro její nikdy nekončící hlasové zprávy. Její nejdelší vzkaz byl snad něco přes hodinu…ale to bylo díky předcházejícím sklenicím vína  Docela přesvědčivě bychom byli schopni argumentovat, že život v autě nám dává více času komunikovat s těmi, na kterých nám záleží. Především proto že při práci osm hodin denně, pět dní v týdnu jsme zaneprázdněni samotnou prací, cvičením a péčí o domov. Tyto aktivity nám vždy vysávaly většinu životní energie, před adoptováním nového životního stylu.

Zdraví

Naše fyzické a psychické zdraví bylo ovlivněno v několika ohledech po přestěhování do Jumperu. Po fyzické stránce jsme začali žít podstatně zdravěji. Jíme čistě, protože máme čas a energii si pro sebe vařit a víc nad stravou přemýšlet. Daleko více se hýbeme. Rádi využijeme všudy přítomných parků pro cvičení a díky neustálému prozkoumávání nových lokalit chodíme každý den několik kilometrů. Hygiena nás nutí více plavat v moři a více se otužovat. Máme obrovské výhody, že jsme zdraví a nemáme potřebu často navštěvovat doktory. Nicméně si platíme mezinárodní zdravotní pojištění a s případnými úrazy nezůstaneme ponecháni na pospas.

Mentální zdraví byla doposud nejzásadnější změna. Jako lidé reagujeme na přírodu, a trávení v ní více času, postavilo naše městské problémy do rozlišné perspektivy. Více volného času nám umožňuje se konečně zabývat věcmi, které oddalujeme roky. Konečně si můžu přečíst tuhle knihu, konečně můžu více fotit vlastní projekty, konečně můžu vidět tahle místa. Neberte mě jako lenocha, rád a často tvrdě pracuji. Musím mít ale důvod proč pracovat. Ať už je to vydělat peníze na cestování, nebo postavit obytnou dodávku. Nikoliv proto, abych si mohl koupit zboží luxusního charakteru. Už vůbec ne pracovat samospádem a ani nevědět proč. Máme více času se věnovat sami sobě a našim přátelům, poznávat nová místa a nové lidi.

Spánek

Každý má své preference. Okna otevřená nebo zavřená, peřiny pro jednoho nebo dvojitá. Moc chladno, moc horko, maska na očích, oblečený nebo nahý. Ať už je to karimatka nebo vodní postel, my všichni máme ideál osm nerušených hodin. Spaní může být hlučné, jestliže parkujeme v rušných ulicích nebo v případě intenzivního deště. Jsou to ale volby, kterým se dá předcházet a vždy lze zaparkovat na klidnýh místech s výhledem. V naší dodávce máme dvě plnohodnotné matrace s lamelovými rošty, dekami a extra dlouhými peřinami. Spacák má sice své výhody ale osobně jsem ho nikdy neshledal kvalitní náhražkou dlouhé peřiny. Záclony nebo žaluzie jsou základním předpokladem pro odizolování pouličních lamp a případných zraků kolemjdoucích zvědavců.

V naší dodávce máme postel ve dvou třetinách výšky našeho H2 Citroenu. Je to z důvodu snadného uložení elektro kol pod postelí a docílili jsme tak útulného nižšího prostoru pro spaní. Krása stavění vlastní obytné dodávky je ta, že si můžete uzpůsovit postel osobním preferencím. Jestli chcete aby postel zabírala většinu prostoru, směle do toho. Vaše auto je konec konců reflexe našich priorit. My preferujeme víc prostoru v aktivní zóně kuchyně, při sezení a pohodlné vytahování kol z ,,garáže”. Proto máme menší prostor na spaní. Nainstalovali jsme nad spaní střešní okno pro přísun čerstvého vzduchu a výsledek milujeme. Obzvlášť jak je místo útulné v nočních bouřkách.

Peníze

Jeden z hlavních důvodů, proč je život v dodávce tak lákavý, jsou peníze. Je to neuvěřitelně levné. Pro mnohé, je limitující jít cestovat a přitom platit nájem za byt, ve kterém nebudou žít. Organizovat na dálku nájemníky nebo Air bnb je dost komplikované, jak jsme se od ostatních cestovatelů naučili. Na druhou stranu jsme poznali hodně lidí, co nejprve doplatili své hypotéky a následně šli cestovat s příjmem z nájmu. Často lidé říkají to stejné. Nestojí za to chodit do rutinou ubíjející práce aby mohli mít 48 triček, maximálně tři roky staré auto a stravovat se v restauracích. Je snadné si na to zvyknout ale rozhodně to není potřeba.



S životem v dodávce se váže řada výhod. S malým prostorem jsme více obezřetní co kupujeme a kolik věcí vlastníme. Každý detail chceme aby sloužil k velice specifickému účelu a nemáme luxus prostoru skladovat jednoúčelové věci. Utrácíme proto méně za oblečení, restaurace nebo kávu. Máme většinou jídlo na cca tři dny a snažíme se více využívat ingredience, které aktuálně máme. Žití v bytě nebo domě je často spojeno s akumulací všech možných nesmyslů. To opět podporuje konzum a nadměrné těžení neobnovitelných zdrojů planety. Přestěhování do malého prostoru je dobrý filtr, musíte přemýšlet co opravdu budete aktivně používat a co je nezbytné.

My jsme digitální nomádi, pracujeme online. To ssebou nese několik překážek jako jsou SIM karty, hotspoty, nepravidelné výdělky a neustálý koloběh nabíjení. Pracovali jsme na několika směšných místech ale stojí to za to. Vždy se totiž probouzíme na nové, úchvatné lokalitě. Zde přikládáme list nejvyšších nákladů dle velikosti sestupně:

jídlo



nafta



zdravotní pojištění



pojištění auta a vybavení



sim karty



prádelny



Jak by vypadal váš příjem, kdyby tohle vše, plus spoření, byly všechny vaše výdaje? Pro nás je preference mít raději nižší příjem ale zajímavější životní styl. Pracovat v krásných lokalitách oproti stejné kanceláři, procházet se po plážích a národních parcích oproti vždy stejné trase okolo domu, potkávat zajímavé lidi a učit se od sebe navzájem. Navíc vydělávat US dolary a utrácet je v Evropě je daleko lepší poměr, i přes občas nevýhodný kurz.

Život v autě rozhodně není pro každého. Na druhou stranu to ale není životní styl rezervovaný pouze pro šílence nebo šetřílky. Vidím život v dodávce jako logický a praktický způsob pro travelery, kteří cestování vidí za hranicemi dvou týdenního uvolnění z práce, jednou ročně. Pošlete nám zprávu a rádi Vás potkáme se sklenkou vína

Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu.