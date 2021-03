Cestování po Peru v době covidu v 11 bodech

Jak to momentálně vypadá v Peru? Jaké jsou podmínky vstupu a kde se dá po Peru cestovat? Přinášíme aktuální zpravodajství od naší autorky a cestovatelky Martiny Doležalové, která v Peru od roku 2019 žije.

Pravidelné online zpravodajství o cestování v době Covidu přináší portál Hedvábná Stezka.

Pro cestování po Peru aktuálně doporučuji nejvíce Amazonii, kde se místní zdají k věcem přistupovat klidně a po svém.



V Tarapotu už vás sice nepustí na prohlídku procesu výroby čokolády, ale ve vodopádech se můžete koupat dál, na Laguně Azul je stále možné provozovat sporty a restaurace, hotely apod. zůstávají otevřené. Některé komunity (zejm. v oblasti Iquitos) se uzavřely a nepořádají nyní ayahuascové diety, jiné pracují nadále bez omezení. Tours v Chachapoyas nyní všechny vycházejí na 110 soles (pro představu v Huarazu – Kordiléry, se ceny za tours zvedly ze 40 soles na 70 a více); cesta mini vanem z Chachapoyas do Tarapota nyní vyjde na 70 soles atd., vstup do historického Kuélapu stojí 30 soles pro cizince i Peruánce, k vodopádům Gocta 20 soles pro cizince i Peruánce.



1) V Peru trvala první vlna karantény od 16. 3. 2020 do 5. 10. 2020, s tím že od 1. července se jednalo už jen o karantény ohniskové.



2) Druhá vlna karantény byla zahájena 31. 1. 2021 a trvala 14 dní, ale byla pouze ohnisková, v deseti regionech (v Peru je celkem 25 regionů), kde z nejrůznějších důvodů není ve státních nemocnicích zajištěna dostatečná kapacita lůžek na JIP.

3) Na počátku nového roku peruánská vláda nakázala povinnou karanténu všem přijíždějícím do Peru, a to na dobu čtrnácti dnů, bez ohledu na to, zda byl výsledek molekulárního/ch testu/ů (nutný jeden max. 72 hodin před příjezdem do země a další případně namátkově na letišti apod.) negativní. Karanténu mají peruánští občané po příjezdu do vlasti vykonávat u sebe doma nebo – stejně jako cizinci – v konkrétních hotelích, jež byly k tomuto záměru uzpůsobeny.

4) Také byl obnoven zákaz vstupu letadel z Evropy (přivážejících cestující) na území Peru.

5) Všichni cizinci pobývající v době nouzového stavu (zahájen 11. 3. 2020) na území Peru se v těchto dnech musí povinně registrovat ve vládním systému, jelikož vízová povinnost je pro období nouzového stavu pozastavena.

6) V celé zemi platí naprosto všude (ve vnitřních i vnějších prostorách) po dobu nouzového stavu nařízení nosit roušky; v prostředcích hromadné dopravy a například ve vstupech do těch míst turistického zájmu, jež zůstala otevřena, i štíty. Ve všech obchodech a restauracích, jež zůstaly otevřené v regionech bez karantény, je povinné aplikovat si při vstupu dezinfekci na ruce.

7) Regiony s karanténou mají zakázán pohyb a provoz osobních aut (výjimku mají auta s pracovním povolením). Ven se může vycházet pouze na hodinu denně, pěšky či na kole, za účelem nákupu potravin či léků.

8) V regionech, kde platí karanténa, je zákaz vycházení po celou neděli a jinak každý den mezi 19:00 – 4:00.

9) V regionech s karanténou je zakázán vstup na pláže.

10) Regiony bez karantény mají zakázán vstup do regionů s karanténou.

11) Jelikož pro celou zemi platí určitá pravidla sociálního distancování (tedy i v regionech bez karantény), jsou např. divadla, některá muzea a všechny školy uzavřené, jsou zakázána hromadná setkávání v rámci oslav, svateb apod. Prostředky hromadné dopravy mohou být naplněny jen z 50 % kapacity, což platí i pro zájezdy s agenturami, tudíž ceny těchto výletů a ceny transportu i poštovného vzrostly o 100 i více procent. Taktéž byly zdraženy vstupy do turistických atrakcí, parků apod., jež zůstávají otevřeny pouze v regionech bez karantény.