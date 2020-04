Cestovatelské přednášky Diáky budou online. Na co se diváci mohou těšit?

Kdy se opět bude moci cestovat, zatím jasné není. A ještě chvíli to nejspíše potrvá, možná právě teď jsou tedy cestovatelské přednášky zajímavější než kdy dříve. Přednáška z pravidelného cyklu Diáky, které známe zejména z pražských kin Bio Oko a Aero, se poprvé v historii uskuteční online, a to v rámci iniciativy Moje kino LIVE.

V rámci prvních Diáků online se představí známý cestovatel Slávek Král s přednáškou Dobrovolníkem kolem světa. Žít a pracovat jako dobrovolník. Jak na to? Slávek Král s tím má mnoho zkušeností, navíc z různých zemí. První Diáky online nám odhalí, jak být včelařem v Austrálii, sládkem na Novém Zélandu, učitelem angličtiny v Jižní Koreji, Keni nebo Tanzanii, jak chovat koně v Malawi, co obnáší práce youtubera v Kyrgyzstánu nebo práce na eco-lodgi v Mosambiku. A nakoukneme taky do Japonska, na Havaj, na Island, do Kolumbie, Brazílie, Paraguaye a dalších zemí. Prostě celý svět na jednom talíři.

Slávek Král cestuje už devět let, v poslední době se svojí fenkou Corey. Dvakrát objel svět stopem a na každém obydleném kontinentu strávil minimálně půl roku. Nastopoval přes 250 000 km po víc než 84 zemích světa. Sedm výletů z toho 5x půl roku a 2x roční cesta kolem světa. Navštívil osm divů světa, dobrovolničil na více než 40 místech a pracoval v 19 státech. Stopnul si autobus, pohřební auto, několik lodí, trajektů, motorky, drogové dealery, ambulance, policisty, koně nebo letadlo.