Exkluzivní reportáž z Grónska: V pustině narážíme na luxusní stany pro ‚pětihvězdičkové‘ turisty

Grónsko Další den vyrážím sám s Jakešem ke čtrnáct kilometrů vzdálené rybářské chatě na druhé straně údolí. Jdeme pustinou, která mi připomíná prvohory. Nikde ani strom. Kromě trávy a vřesu žádný náznak života. Cestu nám kříží několik ledovcových říček. Na prvním brodu si Jakeš sundává boty, všímám si, že mu na nohou chybí prsty. Fotoreportér LN vyrazil v srpnu mimo jiné s polárníkem Miroslavem Jakešem do Grónska, shodou okolností v době, kdy projevil zájem o koupi tohoto ostrova americký prezident.

„To víš, co bych to byl za polárníka, s prstama,“ říká s humorem. U další říčky už to vzdává a po vojensku projde ledovou vodou v botách.



Po pěti hodinách dorážíme k rybářské chatě u vody. Je naprosté bezvětří. Moře se leskne jako zrcadlo, pomalu v něm tají hromady ker, které sem připluly ze severu poté, co se odlomily z ledovcového masivu. Je mi horko, jsem jenom nalehko v tričku. Kdybych měl kraťasy, tak si je obleču. Sedneme si a posloucháme, jak do naprostého ticha vystřelují jako rány zvuky lámajících se ledovců. Když zavřu oči, mám pocit, že jsem se ocitnul uprostřed války.



Když popojdeme ještě o kousek dál, narážíme na zhruba desítku luxusních, velkých stanů, hromadu krabic popsaných nápisy – „starter“ (snídaně), „lunch“ (oběd), „dessert“ (zákusek) a podobně. Vše je tady připravené pro „pětihvězdičkové“ turisty z výletních lodí. Na místě nemůžeme zůstat dlouho, musíme se stihnout vrátit ke stanům před setměním.