Kam na dovolenou? Češi přemýšlí buď nad Slovenskem či Chorvatskem

PRAHA Dovolenou si v létě nevybralo 37 procent Čechů, z nich přibližně dvě pětiny plánují vyrazit na rekreaci na podzim v tuzemsku. Do zahraničí by chtěl vyjet každý desátý Čech, v září zahraničním pobytům dominuje Slovensko.

Výběr pobytu na poslední chvíli kvůli šířícímu se koronaviru preferuje 60 procent Čechů, dovolenou kupují několik dní, nebo zhruba týden předem. Vyplývá to z průzkumu cestovního portálu Skrz.cz. Oblíbené lokality pro podzimní dovolenou v Česku se příliš neliší od míst, která byla žádaná už v létě. „Nejvíce respondentů plánuje cestu do Jižních Čech a na Jižní Moravu, dále pak vedou Jeseníky, Šumava, Beskydy a také západočeské lázně,“ uvedl ředitel portálu Skrz.cz Matěj Dvorský.

V září by 28 procent lidí chtělo vyrazit na Slovensko, 14 procent Čechů plánuje cestu do Chorvatska, deset procent lidí láká rekreace v Řecku. V případě říjnových pobytů Češi podle průzkumu zvažují Itálii, ale také Egypt. Česká republika ale africkou destinaci nezařadila na seznam bezpečných zemí.



Od jara, kdy Skrz.cz uskutečnil svůj první průzkum a většina lidí v něm upřednostňovala pobyt v soukromí - v chatách či chalupách, se preference Čechů změnily. Do hotelu by nyní zamířilo 70 procent Čechů, penzion by si vybralo 56 procent tuzemských cestovatelů a pětina by zvolila ubytování v chatě.

Na českém seznamu bezpečných zemí je stále většina evropských států. Test nebo karanténu musejí lidé podstoupit při návratu například ze Španělska. Stále více zemí však zařazuje na seznam rizikových destinací Českou republiku. Německo od čtvrtka takto označilo Prahu, celá republika je na tzv. žlutém seznamu u Slovinska. Maďarsko od 1. září minimálně na měsíc uzavřelo hranice. Češi, kteří si před tímto datem zakoupili v zemi pobyt, mohou přijet. Podmínkou je ale prokázání se negativním testem na covid-19.

Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Seznam od 3. srpna rozšířila o Tunisko, do kterého mohou Češi cestovat jen s organizovanými zájezdy. Při vstupu ale není nutná karanténa ani koronavirový test.