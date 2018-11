Restaurace na každém svahu. Lyžování v Nassfeldu nadchne i milovníky tradičních chutí

Tři země, tři kultury a nespočet chutí. Region Nassfeldu rozpínající se okolo řeky Gail proslul nejen lyžařskými středisky, ale také tradiční kuchyní, ve které se kloubí poctivé řemeslo a lokální suroviny. Salašnický sýr i uzený losos přijdou vhod nejen sportovcům po celodenním lyžování, ale i gurmánům, pro které je dobré jídlo a víno synonymem dovolené.

Advertoriál

Ať už do Nassfeldu míříte za panoramaty Korutanských Alp či sluncem prosvícenými lyžařskými svahy, nepromarněte příležitost poznat jedinečnou kulturu, ve které se mísí italská rozvernost, rakouská poctivost a slovinská pohostinnost. Výsledkem je alpsko-jadranský styl, který se stejně jako všude jinde, promítá i do místní kuchyně.



Ochutnávat místní speciality můžete ve většině horských salaší nebo restauracích přímo u svahu i níže v údolí. Jen v lyžařském středisku Nassfeld se nachází přes třicet takových podniků. „Místní podniky jsou velice různorodé, najdete v nich jak klasické řízky a párek s hranolky, tak perly korutanské kuchyně. Ty jsme si sice nemohli dopřávat každý den, jelikož jsou poměrně drahé, ale určitě se vyplatí takový trhanec nebo nudle po korutansku alespoň jedenkrát ochutnat,“ popsal svoji zkušenost se stravováním v Nassfeldu třicetiletý Jakub.



Kam na jídlo? Zkusit můžete například nejvýše položenou restauraci v Nassfledu - Kofel Alm – Madritsche nebo oblíbenou Garnitzenalm s velkou terasou, případně některou z dalších téměř 30 podniků okolo sjezdovek.



Právě císařský trhanec neboli Kaiserschmarren je tradiční alpská pochutina připravovaná z karamelizovaného palačinkového těsta, které se během přípravy roztrhá na kusy a před podáváním se přeleje většinou švestkovou omáčkou či jinou zavařeninou a posype cukrem. Někde se trhanec podává spíše jako zákusek ke kávě, ale je natolik sytý, že hravě zastane i oběd.

Další zvláštní pochoutkou, kterou v Nassfeldu i širém okolí můžete ochutnat, jsou nudle po korutansku. Pokud byste si však pod tímto názvem představili těstoviny, jste vedle. ‚Nudeln‘ je v tomto případě totiž označení pro taštičky podobné italským raviolám plněné nejčastěji bramborami, tvarohem, cibulkou a bylinkami přelité máslem.

Pokud plánujete chutný oběd v horské chatě na svahu během lyžování, raději příliš neotálejte. Už od dvanácti hodin jsou některé podniky doslova narvané. „Určitě se vyplatí zajít si na oběd ještě před polednem, kdy v restauracích není takový nával a člověk si může jídlo v klidu vychutnat,“ říká své zkušenosti Veronika, která v Nassfeldu byla letos v únoru. „Na druhou stranu se mi hodně líbil systém obsluhy, který tam měli, a který byl podstatně rychlejší než u nás,“ srovnává Veronika.

Stravování Nassfeldu Ceny jsou o něco vyšší než u nás. Za oběd zaplatíte většinou okolo 8 – 12 euro (200 – 300 Kč), za pivo pak okolo 3,5 – 4 eur (přibližně 100 Kč).

Kdo nemá přes poledne velký hlad nebo nechce ztrácet čas a užít si lyžování a celý den naplno, pro toho jsou navíc na několika místech připraveny tzv. sonnen spots, tedy místa, kde si kdokoliv může na chvíli odpočinout v lehátcích a v případě jasného počasí si vychutnat pravou zimní opalovačku spojenou s nějakou malou svačinou.

Rozšířit si chuťové obzory můžete také po lyžování v některém z aprés ski barů. Místní doporučují například typický horký nápoj z černého čaje a rakouského rumu s názvem Jagatee. Ale dávejte si pozor. Vypráví se, že když tento nápoj popíjeli rakouští myslivci na čekané, údajně nad ránem přicházel zajíc s parohy.

„Slow food“ v hlavní roli

Za ochutnávku určitě stojí také vyhlášené speciality – špek z Gailtalu, gailtalský salšnický sýr a uzený losos, které region proslavily. Špek se v údolí vyrábí už od 15. století, zakládá si na kvalitních surovinách a vyrábí se až sedm měsíců, během kterých se nakládá, udí a sušší. Podobnou péči věnují lidé i chovu a uzení lososů a výrobě sýrů. Ne nadarmo se proto o gaitailském údolí mluví jako o prvním slow food regionu, kde poctivé jídlo, kultura stravování a místní produkty hrají hlavní roli.

Pokud by vám ochutnávka těchto specialit v některé z restaurací nestačila, lze se vypravit přímo na místa, kde se špek, sýr a losos vyrábějí. Místní farmáři nezřídka nabízejí prohlídky svých výroben a každému, kdo k nim zavítá, představí kus umění, které se v rodinách dědí z generace na generaci.

O tom, že je Nassfeldu a jeho okolí známou kulinářskou oblastí, svědčí i fakt, že se zde každoročně odehrává řada festivalů a událostí oslavujících místní pokrmy. Přestože jich většina probíhá v letních měsících, jedna velká akce se chystá i na 23. března letošního roku a to přímo na horských svazích. Po letech se sem totiž přesouvá asi nejneobvyklejší vinařský veletrh v Rakousku ‚Sound of Wine‘, akce pro všechny milovníky vína, dobrého jídla hudby.

Přesto, že většina lidí míří v zimě do hor hlavně za lyžováním, jídlo, pití a kultura jsou bezesporu něco, co vám v myšlenkách zůstane ještě dlouho poté, co se vrátíte domů. A pokud už byste se přeci jen nemohli dovolené dočkat, můžete si v předstihu připravit slavné Nudle po korutnasku podle návodu přímo ve své kuchyni.