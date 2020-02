NOMÁDI: Jak ušetřit na cestách? Někteří cestovatelé se ‚potápí do popelnic‘

V Evropě je řada zemí, kde jsou ceny potravin vyšší než v Česku. A nebudeme si lhát, většina nomádů nemá v kapse zlatou kreditku. Řešením pro některé z nich je takzvaný „dumpster diving”, v překladu potápění do popelnice.

Na facebookových stránkách cestovatelského projektu „Život v dodávce” se 11. října objevil následující seznam s poznámkou „Dnešní úlovek”:



850 g prémiového lososa

1x kytička pro Barču



7x balení bagetek



2x hlávkový salát



3x paprika

2x 250 g žampionů

2x 200 g čerstvého hrášku



8 x hruška



250 g chřestu



2x 350 g rajčat



3x kiwi



3x citron



1x jarní cibulka



sladká roláda



pár brambor



2x 250 g Gourmet girasoli hotovka



1x banán



1x granátové jablko



2x 100 g klíčků



brokolice



12x omáčka Knorr

2x neznámá věc podobná cibuli



Kupodivu to není pečlivě naplánovaný velký rodinný nákup, ale výčet věcí, které čeští cestovatelé (o jejich cestě jsme psali zde) vyndali z popelnice v Norsku. Cestovatelská dvojice to okomentovala následovně: „Sotva jsme urazili pár desítek kilometrů, podařil se nám velký #dumpsterdiving úlovek. Pár dní teď nemusíme nakupovat a ušetřili jsme několik tisíc. A taky nemusíme vymýšlet, co budeme vařit. A je to bez fronty u pokladny. Jak říka Forest, jídlo z popelnice je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.” V diskusi pod příspěvkem převládalo pochvalné hodnocení a nelíčené překvapení, kolik potravin míří z obchodů přímo do popelnic (jejich facebookové stránky najdete zde).

Anketa Je pro vás opatřování potravin pomocí dumpster diving představitelné? ANO 3 NE 3

Podobně si potraviny opatřuje blogerka a cestovatelka Radka, která provozuje stránky www.realcamplive.com. „Myslela jsem si, že v koších se přece hrabou jenom bezdomovci a prošlá čokoláda s bílým povlakem ve mně vzbuzovala hrůzu a vidinu nepříjemných okamžiků na toaletě,” napsala na svém blogu s tím, že se vše ale změnilo po jejím přestěhování do Norska. O svých zkušenostech z této severské země a o cestování po Norsku psala zde.

„Kamarád donesl pomeranče z kontejneru. Divila jsem se, co je na nich špatně a proč skončily v popelnici. Kamarád mi objasnil, že pokud je jeden pomeranč v balení nahnilý, vyhodí se celé balení a vzal mě s sebou na noční procházku spojenou s vybíráním kontejnerů. Nejdřív jsem dělala jenom „podržbaterku“, ale když jsem zjistila, že moje původní představa byla úplně mylná, tak jsem se už na druhé výpravě zvesela hrabala v kontejneru a těšila se na úlovky,” popisuje Radka v rozsáhlém článku (celý si jej můžete přečíst zde).

Plýtvání potravinami v číslech

Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí, uvádí web Zachraň jídlo a pokračuje: „Pokud by byly tyto potraviny zachráněny, nasytily by se jimi asi tři miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok.” Zdá se, že zdroje pro potápěče do popelnic jsou v Evropě téměř neomezené.

Pro začátečníky v této disciplíně jsou důležité dva pojmy na obalech potravin, které se navíc často zaměňují: datum použitelnosti (anglicky „Use by Date“) a datum minimální trvanlivosti (DMT, anglicky „Best before“)