NOMÁDI: Sahara a jízda po dunách aneb Jak jsme se vydali do dalekého Maroka

To jsme si tak jednou řekli: „Pojedeme do Afriky.“ Sehnat další tři nadšence nakonec nebyl problém, a ačkoli jsme banda punkáčů, shodli jsme se na tom, že by bylo hezké mít alespoň nějakou představu, kam že to vlastně jedeme a co chceme vidět.

Vzali jsme potřebné ingredience, jako mapu, Google, zkušenosti z minulých let a doporučení pravidelných návštěvníků Maroka a jali se uvařit itinerář cesty. Byl poněkud odvážný – za 21 dní přejet tam a zpátky půlku Evropy a v mezičase projet kolem dokola skoro celé Maroko. Ale v Maroku je prostě tolik zajímavých míst, že cokoli vyškrtnout by byla škoda.



Koncem srpna začaly samotné přípravy na cestu, které vyvrcholily 2 dny po plánovaném odjezdu. Jistě se ptáte, proč jsme tento problém nezačali řešit třeba už v květnu. Naše odpověď? To by bylo moc lehký a my máme rádi výzvy! Se stejným postojem jsme se dali i do technických upgradů našich vozidel, jako byla zástavba výkonnějších chladičů do pouštních podmínek a tento rok už snad vodotěsné střešní stany. Ještě jsme vychytali pár mušek, například že jedno auto nechtělo startovat, a potom konečně, dva a půl dne po plánovaném odjezdu, v pátek 7.září v 00:30 hod jsme vyrazili na naši cestu.



Menší komplikace spojená s výlety do Afriky je fakt, že je to pěkně daleko. Do španělského přístavu Algeciras cca 3000 kilometrů čili nějaké dva a půl dne jízdy nonstop jen s krátkými zastávkami na jídlo a záchod tam, a pak zase zpátky. Čas odpovídá předpokladu, že se na autě nic nepokazí, což se v našem případě stalo asi hodinu a půl po odjezdu – zjistili jsme, že jedno auto nebrzdí. Není nad to, když po třech dnech usilovných příprav spravujete ve dvě ráno na benzínce brzdy. Oprava se zdařila, až po hranice s Německem se to znova rozbilo jenom jednou. Pak už nám jenom málem upadl nárazník, píchli jsme kolo a v jednom kuse se nafukovaly stany, ale jinak to byla krásná cesta bez větších potíží.

Nejvíc jsme se samozřejmě těšili na Maroko samotné, ale i průjezd Evropou byl vskutku zajímavý. Chtěli jsme se vyhnout drahým francouzským dálnicím, za což se nám dostalo odměny v podobě pekelného nočního bludiště vesniček a dvoupruhových kruhových objezdů. Po rozbřesku už se jízda trochu zlepšila a kromě nekonečné tmy a značek 70 – 50 – obec – kruhový objezd jsme se mohli kochat i idylickým francouzským venkovem. Ve Španělsku je zpoza volantu taky na co se dívat. Vyprahlá šedá skalnatá krajina, sem tam nějaký skrčený keříček a rostoucí teplota dávaly znát signál blížící se Afriky. Cesta trajektem uběhla ve srovnání s těmi dny prosezenými v autě velmi rychle. Když jsme přistáli na marocké půdě, zaparkovali jsme auta za nejbližší kopec hned za městem a šli spát s tím, že ten aha efekt si necháme na ráno.

Aha efekt se po probuzení opravdu dostavil. Vždyť jsme, až na jednoho jedince, byli poprvé v životě v Africe! Na denním světle bylo hned vidět, jak jiný svět to oproti Evropě je, jak se změnila krajina, lidé, města, vzduch – prostě úplně jiný genius loci. Vyjeli jsme po klikaté horské cestičce a po cestě potkávali sedláky se stády koz, lidi všeho věku na kolech, tříkolkách, ve 30 let starých Mercedesech. Taky tu jezdí kamiony naložené senem na dvoj- až trojnásobek povoleného nákladu a chodci přecházejí silnici, kde je zrovna napadne, pudu sebezáchovy mají asi jako v Česku. Místní si z nás moc nedělali, v téhle oblasti jsou zjevně na turisty zvyklí. Ve vzduchu se vznášel zvláštní odér – směs písku, moči a zahnívajících odpadků, podivuhodný pasmrad, který nás provázel celou cestu a který jsme postupně začali brát jako něco přirozeného.