NOMÁDI: test Etrusco T7400SB a hledání ztraceného hradiště

Tajemní Etruskové, tak se jmenovala kniha o národě, který vybudoval svébytnou kulturu a pak jej zastínili starověcí Římané. Etrusco je jméno obytných vozů, jež v letošním roce dorazily na český trh z Itálie a ve znaku mají koníka na štíhlých nohou. Jak se v modelu Etrusco T7400SB bydlí a jak cestuje server Lidovky.cz vyzkoušel při hledání ztraceného hradiště, které pohřbily vody Dalešické přehrady.

Dalešická přehrada je fjord na Vysočině. Skalnaté, příkré břehy, borovice nad hladinou, voda se klikatí úzkým údolím. Nedělní ráno, oblohu kupodivu zakryly mraky. V letošním létě něco prakticky nevídaného. Ideální příležitost vytáhnout z garáže etrusca složený Oru Kayak a vyrazit na vodu. Rychlý pohled do digitální mapy ukazuje zajímavý jev. Uprostřed modré plochy svítí piktogram: symbol památky. Všude kolem něj je rozlitá voda. Jak název napovídá, kdysi tady stávalo hradiště. Dnes podle dostupných údajů místo vystupuje nad hladinu jezera jen při nízkém stavu vody. Cíl kajakářské výpravy je jasný: hledání ztraceného hradiště.

Příď kajaku se zakousne do vody ve kempu Wilsonka. Pro pádlovací výpravy na Dalešické přehradě je to ideální adresa. Nachází se zhruba uprostřed vodní plochy, navíc nabízí dobrý přístup k vodě, protože je zde místo na spouštění motorových člunů a jachet na hladinu. Takže žádné motání se s kajakem na nacpané pláží. Dominantní skála, po které je kemp jmenuje, se vynořuje po pár minutách pádlování. Je to kolmý útvar spadající do vody. Místo jako stvořené pro temné obětiště pohanským bohům, napadne člověka. Teď je korunováno zábradlím a slouží jako vyhlídka. Směrem k hrázi se vodní plocha rozšiřuje. Dalešická přehrada tady připomíná dolní úsek Orlíku.

Jak už to při pádlování v Česku bývá, vítr fouká proti. Protože vždycky fouká proti. Nicméně podle digitální mapy je dělí Wilsonku od hledaného místa necelých pět kilometrů po stojaté vodě. Po levé straně se vynořuje betonová šeď hráze, před přídí je jen voda a zase voda. Pozor, tady by to někde mělo být. Takřka uprostřed cosi z hladiny trčí. Pár záběrů a Oru je se rychle blíží k improvizované mohyle. Kdosi tady na pařezu trčícím z vody vybudoval stavbu z kamenů. Z lodi není pod hladinou vůbec nic vidět. Jen o pár metrů dál se vznáší žlutá bóje s číslem 0142. Varování pro parníky. Jinak tu nic není. Je čas otočit loď a vyrazit na zpáteční cestu. Snad příště.

Hradisko Kramolín Nad údolím řeky Jihlavy se tyčilo hradisko, které vzniklo už v době neolitu. Čtyřúhelníkový půdorys dosahoval délky až 260 m a šíře 70 m. V 30. letech 20. století byly prováděny vykopávky. Byly zde nalezeny různé typy kultur z různých dob, například kultura s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, podolská kultura popelnicových polí a mnoho dalších. V 70. letech se tu kvůli výstavbě vodní nádrže Dalešice uskutečnil záchranný výzkum Západomoravského muzea v Třebíči. Více čtěte zde.



Oru Kayak po složení vypadá jako větší cestovní kufr. Do kabiny letadla jej jako palubní zavazadlo rozhodně nepronesete, ale v garáži obytného vozu Etrusco T7400SB doslova zmizí. A to přesto, že uvnitř jsou čtyři kempovací židle a stůl (součást výbavy od půjčovny), prodlužovací šňůra a další vybavení. Dětský kočárek sem naložíte bez skládání. Rodina s dítětem, či s dětmi, bude patřit k nejčastějším zákazníkům tohoto modelu. Sem se totiž dá uložit i nafukovací skákací hrad, pokud jej během dovolené opravdu nutně potřebujete.



Vůz patří do segmentu polointegrovaných automobilů, tedy kombinace přední kabiny dodávky (v tomto případě Fiat Ducato - pozn. red.) a obytné nástavby. Mezi zájemci o obytné vozy je tato konfigurace nejvyhledávanější. Etrusco T7400SB nabízí zadní dvě zadní podélná lůžka, které výrobce propojil středním vysouvacím dílem. Při jeho vysunutí posádka získá doslova letištní plochu o šířce dva metry, na které se pohodlně vyspí dva dospělí i s batoletem a ještě se v noci budou hledat. Další dvě místa na spaní nabízí spouštění lůžko ve střední části vozu. Obě lůžka jsou dostupná po žebřících. Zadní “letiště” je při nepříznivém počasí ideální jako dětská herna. Využili jsme v deštivém dopoledni.

Interiér

Kdo si rád prohlíží obrázky luxusních motorových člunů, ten se bude “na palubě” cítit jako doma. Italská značka staví na filosofii spojení italského elegantního designu a německé technologie. “Je pro zákazníky, kteří hledají zajímavé auto se spolehlivým zázemím velkého německého koncernu. Etrusco je totiž nejmladší značkou skupiny Hymer,” vysvětluje Filip Guryča ze společnosti Blue Rent. Obecně pro Etrusco platí, že se pohybuje v cenovém segmentu nižší střední třídy, zatímco design interiéru a výbava nese prvky o třídu vyšší,” dodává Guryča.

Etrusco T7400SB - trend rohových lavic dorazil i na palubu tohoto obytného vozu. Stůl na “kuří nožce” je polohovatelný.

Interiér zapůjčeného vozu kombinoval zářivě bílé kožené potahy sezení, decentní béžové zbarvení stěn a lesk chromu z madel. Bílá kůže nechyběla ani na pilotních křeslech řidiče a spolujezdce a to včetně područek. Obě přední sedadla jsou, jak je standardem, otočná. Nabízejí pohodlné sezení při řízení, což řidiči zdolávající “Ťokův průsmyk” (v poslední době populární slangové označení dálnice D1 - pozn. red.) ocení.

Základní informace Etrusco T7400SB Základní podvozek: Fiat Ducato Základní motor: 2,3l/130HP Délka x šířka x výška mm: 7 400 x 2 320 x 2 900 Rozvor mm: 4 040 Celková hmotnost kg: 3 500 Pohotovostní hmotnost kg: 2 850 Počet míst k jízdě / na spaní: 4-5/2-5 EURO: 6

Puncem luxusu je symbol koníka na opěrkách hlavy předních míst. Logo značky Etrusco je i na přední masce a Italové jej zakomponovali i do grafického řešení bočních stěn nástavby. Koník, který Vás sveze pohodlně a daleko. Otázkou je praktičnost bílé barvy. Při dlouhodobém pobytu, zvlášť pokud je členem posádky nějaký malý cestovatel s lehce nekoordinovanými pohyby, ale o to větší zvědavostí a šátravým obdobím, bych upřednostnil barvy měně prozrazující používání. Mluví ze mě zkušenost s italskou bílou sedací soupravou, kterou jsme provozovali doma.



V obývací části se pohodlně usadí čtyři dospělí lidé a ještě zbyde trochu místa. K pocitu vzdušnosti v interiéru přispívá otevřené řešení samostatně stojícího sprchového koutu. Co to znamená? Sprcha nemá svoji uzavřenou kukaň. Neukrajuje tak ze vzácného vnitřního prostoru. Jen když se používá, k čemuž je potřeba vyjmout kryt sprchové vaničky, otevřete dveře na toaletu a tím v naprosto oddělíte sanitární část (a také zadní spaní) od obytné. Dobrý nápad. Kuchyňská část přináší poněkud nepřekvapivou rohovou variaci na téma tříhořákový plynový vařič a dřez, obé kryté skleněným poklopem.

Etrusco T7400SB - Italové vsadili na oddělenou sprchu od toalety. Hygienické zázemí je prostorné.

Jízda

Etrusco T7400SB vyjelo do světa s dieselovým motorem 2.3 Multijet. Plně naložený vůz nesmí na cestách vážit víc než 3500 kilogramů. Agregát je zcela dostačující, zvládá i táhlá dálniční stoupání. Horší pořízení je s robotickou převodovkou. Ta disponuje šesti stupni vpřed a jednou zcela bezproblémovou zpátečkou. Upřímně, pro únavné popojíždění v dopravní zácpě na brněnské dálnici D1 je to skvělé zařízení. Stejně jako pro samotnou dálniční jízdu k Dalešické přehradě. Ale nedorozumění nastávají v kopcích. Když etrusco šplhalo serpentínami k zámku v Náměšti nad Oslavou, robot několikrát naprosto zmatečně přeřadil na vyšší rychlostní stupeň, aby si to za pár sekund rozmyslel. A vrátil původní rychlostní stupeň zpět. Naopak ve stoupání automatika držela nižší stupeň a hnala motor do zbytečně vysokých otáček v okamžicích, kdy řídičská intuice velí: “Přeřaď!”

Po víkendu ukazoval tachometr 550 ujetých kilometrů, z nádrže zmizelo 60 litrů nafty. Průměrná spotřeba na cestě, která vedla převážně po hlavní tuzemské dálnici, která vlastně dálnicí není, a kde na nás pokaždé čekala vložka zvaná “Popojíždíme v koloně” se tak vyšplhala na 10,9 litrů nafty na sto kilometrů. Důvody pro tak příznivé číslo jsou dva. Nižší silueta polointegrovaného vozu šetší šoférovu kapsu kvůli nižšímu aerodynamickému odporu vozu. Motor, na rozdíl od alkoven, nemusí protláčet vzduchem “bublinu” nad řidičskou kabinou. Druhou, stěžejní veličinou, byl zvolený styl jízdy. Ani na dálnici, pokud to nebylo nezbytně nutné, se ručička otáčkoměru nepřehoupla přes 2500 otáček za minutu. To zaručovalo cestovní rychlost mezi 110 a 120 kilometry za hodinu. Na okresních silnicích se z hlediska spotřeby osvědčil defenzivní styl jízdy spojený s brzděním motorem a umírněnou prací s plynovým pedálem. Důležité je také zmínit, že na víkend vyjel vůz s plnou nádrží čisté vody a plnou nádrží paliva, ale k tomu, aby byla jeho doložnost využita do maxima, chyběly stovky kilogramů. Odměnou byla “dodávkářská” spotřeba paliva.

Etrusco T7400SB v kempu Wilsonka. Před hlavní sezónou zde bylo spousta volných míst.

Etrusco T7400SB nabízí pohodlně cestování, “bydlení” i spaní čtyřčlenné rodině v interiéru s puncem luxusu s dostatkem úložných prostor a velkou garáží. Při rozumném stylu jízdy se odmění příznivou spotřebou paliva. Z hlediska jízdních vlastností je jeho hendikepem robotická převodovka.

Testovaný vůz byl zapůjčen společností Blue Rent. Více informací o testovaném vozidle najdete zde.