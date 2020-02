NOMÁDI: V Praze padla půlka výplaty na bydlení, tak raději cestujeme

Potkali jsme se daleko za oceánem, a to díky studijnímu pobytu od ČVUT. Už tam jsme se domluvili, že spolu budeme stopovat z univerzity v Kansasu až do New Yorku. Po návratu do České republiky jsme dokončili svá studia a začali pracovat na full-time. Netrvalo dlouho a došlo nám, že tohle není cesta, kterou chceme jít.

Začali jsme zkoumat alternativní možnosti. Skutečné poznávání cizích zemí? Rána bez tlačenice v metru? Kancelář na pláži a léto po celý rok? Po chvíli se ze života v dodávce stala jasná volba.



Naštěstí žijeme v době, kdy práce na dálku není nic neobvyklého. Filip může programovat odkudkoli, já jsem Seznam sice musela opustit, ale teď začínám dělat digitální marketing z dodávky.

Často se nás někdo ptá, jak si můžeme dovolit tolik cestovat? Není to tak těžké, pokud své náklady snížíte na minimum. Snažíme se utrácet co nejméně. Když jsme žili v Praze, polovina naší mzdy šla na bydlení a věci s ním spojené. V bytě jsme přitom skoro ani nebyli, většinu času jsme trávili v práci. Čtvrtina mzdy šla na jídlo, oblečení, drogerii. Až poslední čtvrtinu jsme mohli utratit za to, co skutečně chceme. My jsme ale chtěli hlavně svůj volný čas.

Snižování nákladů

Hodně jsme přemýšleli o tom, co v životě skutečně potřebujeme a bez čeho můžeme žít. Díky naší dodávce teď nemusíme platit nájem, elektřinu ani vodu, a tak nám stačí pracovat mnohem méně. Zato času na život máme víc.

Elektřinu čerpáme ze solárního panelu na střeše. Voda je zdarma dostupná na benzínkách či plážích a jídlo si často vylovíme z kontejneru. Dumpster diving je skvělý způsob, jak planetě pomoci s odpadem a sebe nakrmit. Často se divíme, jak čerstvé a dobré potraviny tam lze najít (více o dumpster divingu čtěte zde).

Napadlo vás, jestli náhodou při tomhle low cost životním stylu trochu nesmrdíme? Většinou ne, otužujeme se v moři, nebo zajdeme do fitka se sprchou. Tam navíc bývá první vstup zdarma a my jsme pořád na cestě. To znamená hodně prvních vstupů.

Stavba dodávky

Prvotní investice do dodávky nebyla nejmenší. V porovnání s ročním nájmem za byt v Praze, se ale jednoznačně vyplatí. Dodávka nás stála 78 000 korun a přestavba necelých 90 000 korun. Snažili jsme se postupovat co nejjednodušeji a nejlevněji, udělali jsme ale i pár přešlapů. Pokud je někdo šikovný, může se určitě dostat ještě na nižší částky.

Naše priority byly kvalitní dodávka a dostatek elektřiny, bez ní bychom nemohli pracovat. Koupili jsme Ford Transit L3H3 z roku 2009, který je hodně rozšířený, takže jeho náhradní díly lze sehnat všude. Na střeše máme 330Wp solární panel, hřeje nás dieselové topení z eBaye a vaříme na plynové bombě. Samotný systém elektřiny tvoří přibližně čtvrtinu z ceny přestavby.

Další velký výdaj byla autolednička a izolace. Materiály na stavbu už ale tak drahé nebyly. Nakupovali jsme v oddělení odřezků v Hornbachu a nábytek jsme si skoro všechen udělali sami. Nicméně po tom, co jsme stvořili tu nejhorší skříň na světě, jsme kuchyňské skříňky koupili raději předpřipravené. Také už začínalo mrznout a my chtěli rychle pryč.

S přestavbou nám pomáhala i rodina. Můj bratranec rozvedl elektřinu a Julči děda poskytl jeho dílnu a nářadí. Omlouváme se za to, co jsme ztratili. Teď už ani nechápeme, jak jsme to zvládli postavit. Asi měsíc jsme sledovali přestavby na YouTube a pak jsme se do toho pustili sami. A věřte mi, když to za tři měsíce zvládli takový lemplové jako jsme my, tak to zvládne každý.

Pokud byste se o přestavbě nebo našich cestách chtěli dozvědět víc, můžete se podívat na náš Instagram. Rádi i neodborně poradíme!

Přemýšlíte, jestli je vanlife i pro vás?

Díky tomuto způsobu života máme mnohem víc času na to, co nás skutečně baví. Filip může vyvíjet vlastní indie hry, já se zase učím na kytaru. Ráno cvičíme jógu a stres se nám snížil na minimum. Zní to skvěle, ale je třeba myslet na to, že vanlife má i svoje nevýhody.

Kamarády a rodinu máme daleko a občas jsme ve světě ztracení docela sami. Často musíme vystoupit z komfortní zóny, ať už při hledání záchodu nebo dalších improvizacích všedního dne. O co náročnější ale tyto dny jsou, o to šťastnější nás dělají, a tak nám vanlife zatím vyhovuje. Možná to tak nebude napořád, ale teď si vážíme si toho, že vůbec máme tu možnost.

Nechtěli jsme si jednou vyčítat, že jsme to ani nezkusili.