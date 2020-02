NOMÁDI: Zatracovaný favorit pojede do Mongolska. Pro mě je to ikona, říká o socialistickém autě mladý cestovatel

Škoda Favorit se pomalu, ale jistě přesunuje do kategorie “veterán”. Zatímco někteří lidé považují favority a formany za sběratelská auta, jiní je chtějí trápit na expedičních výpravách. To je případ dvaadvacetiletého Lukáše Sršně a jeho otce, kteří chystají favorit na cestu do mongolských pustin.

Lukáš Sršeň má rád cestovatele a jejich příběhy. Už od dětství. Říká o sobě, že je velkým fandou Igora Brezovara nebo Dana Přibáně (více čtěte zde) a Marka Slobodníka (více čtěte zde) . “Sledoval jsem Trabanty již v jejich začátcích, Dominiku na cestách anebo takové kluky z Čestic, kteří vyrazili kolem světa Žigulem (více čtěte zde), a příkladů by člověk mohl najít mnoho. Ale pořád si myslím, že každá cesta či dobrodružství, ať už je jakékoliv, tak je vždy originální a má své kouzlo,” vysvětluje Lukáš Sršeň.



Lidovky.cz: Proč jste si jako expediční vůz zvolili Škodu Favorit?

Protože ji hodně lidí zatracuje. Ačkoliv favorit má své mouchy, považuji jej za snadno opravitelné auto, které je jednoduše navržené. Navíc mě se strašně líbí Bertoneho design (jak Bertone maloval favorit čtěte zde), do něj jsem se zamiloval. Mnoho lidí vzpomíná na favorita jako na auto pro chataře a zahrádkáře, které navíc v interiéru vydávalo různorodé klepavé a vrzavé zvuky. My se pokusíme dokázat, že je to i expediční vůz schopný v krátké době urazit mnoho kilometrů po různých cestách.

Lidovky.cz: Z kterého roku je vaše auto?

Je to původní československý Favorit 136 L, rok výroby 1990 (více o historii vývoje Škody Favorit čtěte zde). Číslo 136 napovídá, že jde o vůz osazený motorem objemu 1,3 litru, rozvodem OHV, výkonem 46 kW a rovnými 100 Nm kroutícího momentu. Není to žádný závodník, ačkoliv nemá problém držet krok s novodobými vozy. Při pravidelné údržbě je tento jednoduchý karburátorový motor téměř nesmrtelný. Tento vůz vlastním již dva roky a když jsem ho kupoval, tak byl v poměrně dezolátním stavu. Vlastně měl být sešrotován. Původní majitel ho vyměnil za novou Škoda Fabia třetí generace a tento zůstal v bazaru. Nakonec jsem si ho odvezl já, za symbolickou částku 1000 korun. Nemůžu opomenout EKO poplatek 10 000 Kč při přehlášení a mnoho úsilí, než jsem auto provedl úspěšné STK. Za mě je Škoda Favorit československou ikonou moderního vozu a nemělo by se na něj zapomenout.

Lidovky.cz: Jaké úpravy jste zatím na voze udělali?’

Auto se momentálně opravuje. Na svůj věk není v nejhorším karosářském stavu, ale přeci jen na práci se svářečkou došlo. Maličko se musely opravit zadní domečky, vyvařit ukončení pravého prahu a vyrovnat promáčklé dveře. Momentálně máme vyměněné kompletně zadní brzdy, nové zadní brzdové potrubí a hadice, ložiska zadních kol. Nasadili jsme silnější zadní tlumiče ze Škody Felicia combi, také zesílené pružiny ze stejného modelu. Opravena byla i část elektriky vozidla, hlavně světla, spínače a páčky. Na vozidle nás čeká ještě mnoho práce. Oprava stávající převodovky, nová těsnění motoru, nová olejová vana, nový startér a alternátor s novější drážkovou řemenicí a větším výkonem. A mnohé další opravy. Dá se říct, že Ferda projde renovací.

Lidovky.cz: A co expediční úpravy?

Ferda dostane kromě jiných pružin a tlumičů, které zvýší jeho světlou výšku, také ochranný kryt pod motor a převodovku. A také kryt plastové palivové nádrže. V plánu je expediční zahrádka a přídavná světla. Větší chladič se saharou ze Škoda Felicia 1.9D. Úložnou úpravu interiéru a pár budíků. Chceme mít na očích teplotu oleje, tlak oleje a také dobíjení baterky. Mezi úpravu by se dalo považovat i dodání 12V zásuvky na dobíjení telefonů a všeho potřebného, protože v našem favoritu je pouze záslepka. Auto osadíme i off-road šnorchlem a cyklonovým sáním, abychom maximálně zamezili přístupu prachu a písku do motoru.

Lidovky.cz: A kam přesně máte v plánu vyrazit?

Trasu jsem navrhl já, protože Mongolsko je můj dávný sen. Mám rád přírodu. Vyhledávám spíše opuštěná místa než přeplněná města a památky. Čeká nás zhruba 28 000 kilometrů a měli bychom projet 12 států, konkrétně Polsko, Litvu, Lotyšsko, Rusko, Mongolsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Ukrajinu, Maďarsko a Slovensko. Doufám, že nás čekají krásy Sibiře, mongolských stepí, pouště Gobi a také slavná Pamir Highway (o cestování na této silnici čtěte zde). Na celou trasu máme 60 dní. A k tomu si necháváme rezervu 10 dní, což není mnoho a náš denní nájezd bude muset být nějakých 470 km. Ferda dostane pořádně zabrat, proto se snažíme auto maximálně připravit.

Lidovky.cz: Kdo na výpravu vyrazí?

Posádku tvoří dva členové. Já a můj otec Pavel Sršeň (46) a pak je tu naše již zmiňovaná Škoda Favorit, které říkáme Ferda (30) a naše cestovatelská beruška jako talisman. Je to vlastně rodinná expedice.

Lidovky.cz: Co na váš plán říká zbytek rodiny a co zaměstnavatel? Přeci jen to bude trochu delší „dovolená“...

Mamka nebyla moc ráda, ale vlastně neprotestovala. Jen řekla, že jsme blázni a že doufá, že se nic nestane a my se vrátíme v pořádku domů. Já mám velké štěstí, že mám vstřícného zaměstnavatele, který mi umožní tuto cestu podniknout a tímto patří velký dík firmě OEZ Letohrad, která je i našim sponzorem.

Lidovky.cz: Umíme rusky?

Já rusky umím tak maximálně pozdravit, ale snažím se něco málo naučit, abych nebyl úplně vedle. Taťka se učil rusky osm let. Ačkoliv ruštinu skoro nikdy nepoužil, tak si stále něco pamatuje a snaží se tento jazyk oprášit.