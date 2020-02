Osvědčené tipy na Bali aneb kam se vydat v tropickém indonéském ráji

Malý indonéský ostrov, ležící v Indickém oceánu mezi Jávou a Lombokem, se za poslední dvě dekády proměnil v cestovatelský hit. Bali ale není klasickou plážovou destinací, láká sem hlavně svébytná kultura, prastaré chrámy a nádherná příroda.

Na ostrově 14x menším než Česká republika se sešlo neskutečně rozmanité přírodní bohatství jak na souši, tak ve vodě – najdeme tu sopky, jezera, džungli, vodopády, korály a bohatý podmořský život. Jak uniknout turistické horečce a vidět něco víc než jen oblíbená místa instagramerů?



Balijské chrámy jsou domovem živých tradic

Indonésie je co do počtu obyvatel největší a zároveň jednou z nejumírněnějších muslimských zemí na světě. Na Bali ale převažuje hinduismus, má ovšem svá specifika například oproti Indii nebo Srí Lance. Právě rozdíl vyznání nejspíš zapříčiňuje místní pohodu a uvolněnou atmosféru. Báječnou vlastností všech Indonésanů je přátelskost. Místní jsou otevření, rádi se baví s cizinci, vyzařuje z nich pohostinnost. A v neposlední řadě je tu bezpečno.

Zdejší unikátní kultura nemá ve světě obdoby a činí Bali barevnějším i oproti zbytku Indonésie. Tradice jsou tu pořád živé, v prastarých chrámech se věnují obětiny hinduistickým božstvům, téměř na každý den připadá nějaký svátek, které doprovází ceremonie plné barev, tance a veselí. Při cestě po Bali je velká pravděpodobnost, že na nějakou slavnost člověk narazí třeba při návštěvě chrámů, často se tance konají například v období úplňku. Jako záložní možnost si nechte návštěvu jednoho z pravidelných tanečních představení v Ubudu, která ale nemají tak autentickou atmosféru, a navíc jsou trochu zdlouhavá.



Amed – poklidný severovýchod

I když Bali mívá pověst „profláklé“ destinace, tak je to hlavně jih ostrova v okolí letiště, který je turisticky nejvytíženější. Je to jedna velká aglomerace, vyrostly tam obří hotelové komplexy, bary a diskotéky a za vlnami sem s oblibou míří také surfaři. Severovýchod Bali je přesný opak jihu – poklidné životní tempo, klidné moře s bohatým podmořským životem a žádné diskotéky. Většina místních se stále živí rybolovem. Každé ráno od pobřeží vyráží tisíce malých lodiček s plachtami a loví tradičním způsobem na udice a do sítí. Když se se svými úlovky vrací, je celé moře poseté barevnými plachtami. Centrem severovýchodního pobřeží je městečko Amed, u kterého najdeme i pár menších krásných plážiček, kde je člověk často úplně sám. Pěkná pláž je třeba u vesnice Lipah nebo pláž Selang, poblíž které stojí náš český hotel. Písek sopečného původu tu hýří všemi barvami a díky množství korálových útesů je to místo zaslíbené šnorchlování a potápění.

Ačkoli nejvyhlášenější procházky kolem rýžových políček jsou kolem města Ubud, je to tak trochu past na turisty, protože všude jinde je to stejně fotogenické a krásné. Na severovýchodě za výpravu stojí odlehlé údolí Bangle s malebnými balijskými vesničkami obklopenými terasovitými políčky rýže. V chýších z trávy žije starší generace doposud tradičním životem.

V kopcích jižně od Amedu stojí chrám Lempuyang, přezdívaný Brána do nebes, který patří k mým nejoblíbenějším místům na Bali. Bohužel jsou pryč doby, kdy jsme bývali uprostřed džungle v úžasném chrámu sami. Chrám v posledních letech objevili turisté, kteří sem ovšem často míří jen za fotkou na Instagram v ikonické vstupní bráně, na kterou se stojí třeba tříhodinová fronta. Za podstatou místa je potřeba se vydat dál než jen k prvnímu chrámu. Od vstupní brány vede 1700 schodů skrz džungli a kolem dalších chrámů až na vrchol stejnojmenné hory (1060 m), odkud je nádherný výhled. Tam už potká člověk jen minimum lidí a když už, tak to jsou většinou Češi nebo Francouzi, zkrátka národy, které rády chodí.

Potápěči ocení potopené vraky i plavání s mantami

Indonésie je vyhlášená největší biodiverzitou rostlinných i živočišných druhů na světě, týká se to jak života na souši, tak především podmořského světa. Právě Amed na severovýchodě Bali, kde jsme před víc než 20 lety založili potápěčské centrum, je považován za jednu z nejlepších potápěčských lokalit v Asii. Potápění je tu díky klidnému moři bezpečné a lokality jsou hodně rozmanité. Zahlédnout se dají mořské želvy, útesoví žraloci, kteří nejsou pro člověka nebezpeční, nebo větší druhy ryb jako azurově zbarvený ploskozubec, žlutě pruhovaný chrochtal, placatý netopýrník…

Kromě bohatého podmořského života je tu zajímavý vrak 120 metrů dlouhé lodi Liberty, potopený asi 20 metrů pod hladinou. Další malý vrak se nachází kousek od českého rezortu Selang mezi obrovskými korály se spoustou malých barevných rybek jen metr až pět metrů pod hladinou. Díky skalnatému podloží a množství útesů jsou korály blízko při pobřeží a dají se pozorovat i při šnorchlování. Ponory tu podnikáme i do mělké vody, a tak jsou vhodné i pro začátečníky, kteří si chtějí potápění poprvé vyzkoušet. Dá se tu absolvovat i třídenní potápěčský kurz s českými instruktory.

Na jihovýchod od Bali pak leží ostrov Penida obklopený korálovými útesy, který navštěvují lidé stále častěji i kvůli fotogenickým útesům a divokým plážím. Kvůli silným proudům a velkým vlnám je tu potápění vhodné jen pro zkušené potápěče. Sjíždí se sem lidé z celého světa, aby viděli měsíčníka svítivého – největší rybu na světě (velryby jsou savci a žraloci se řadí k parybám). Měsíčníci mají až šest metrů vysoké zploštělé tělo a dosahují váhy kolem dvou tun. Jsou to prehistorické ryby a působí trochu jako dinosaurus pod vodou. Žijí v hloubkách od 20 metrů a nejsnáze se dají vidět právě na Bali od srpna do října. A úžasným zážitkem jak pro šnorchlaře, tak pro potápěče začátečníky je plavání s mantami obrovskými, které na jedné lokalitě u ostrova Penida zastihneme snad pokaždé.

Bukit a Gili – nejlepší místa pro klidné plážování

Poloostrov Bukit úplně na jihu Bali lemují fotogenické strmé skalní útesy, najdeme tu však i pár klidnějších dlouhých pláží s bílým jemným pískem. Dostat se na ně sice obnáší trochu delší cestu, protože je potřeba sejít třeba půl hodinu po několika stech schodech, ale rozhodně to za námahu stojí. Doporučit můžu odlehlejší pláž Nyang Nyang na jihozápadě Bukitu kousek jižně od oblíbeného chrámu Uluwatu. Je třeba se ale připravit na to, že si na jihu kvůli velkým vlnám člověk moc nezaplave.

Směrem na východ od Bali při pobřeží Lomboku leží trojice malých plážových ostrůvků Gili. O něco bujařejší noční život je na ostrůvku Gili Trawangan, zbylé dva jsou vyloženě poklidné, vhodné pro lenošení a odpočinek. Spojení sem je poměrně snadné, nejkratší cesta je rychlou lodí z Amedu. Úplně opuštěné pláže pak ukrývá ostrůvek Menjagan v národním parku na severozápadě Bali, kam se dá jet pouze na jednodenní výlet.

Džungle s vodopády u jezera Bratan

Ve vnitrozemí stojí za návštěvu nejen z přírodního hlediska oblast kolem jezera Bratan, na jehož břehu stojí jeden z nejznámějších a nejfotografovanějších chrámů na Bali – Ulun Danu Bratan, zasazený do nádherné scenerie okolních kopců. Aby se člověk vyhnul davům, je dobré si přivstat a vyrazit k chrámu hned po ránu. Příjemná je na procházku zdejší botanická zahrada plná tropických druhů rostlin nebo okolí sousedních dvou jezer Buyan a Tamblingan, na jejichž březích stojí uprostřed džungle množství dalších malých chrámů. Kousek na západ od jezer se v bujném pralese poblíž horské vesničky Munduk skrývá několik nádherných vodopádů. Na sever od jezera Bratan najdeme další krásné vodopády u vesnice Sekumpul, které jsou turisticky „nově“ objevené. Do údolí se sedmi různými vodopády se jde po několika stovkách schodů.

Chrámy na souši i na vodě

Kromě už zmíněného chrámu Lempuyang navštivte Gunung Kawi, přezdívaný Skalní chrám, který mnoho lidí nezná. Monumentální chrámový komplex stojí u vesnice Tampaksiring na půl cesty mezi Ubudem a sopkou Batur. Ve skalní stěně tu jsou vytesané tisíc let staré hrobky králů a královen. K chrámu se schází po několika stech schodech kolem rýžových políček a několika malých vodopádů na dno skalnatého údolí řeky Pakrisan. Chybí už jen obří koule a ocitnete se v kulisách z filmu Indiana Jones… Jen kousek odsud přitom leží chrám a léčebné lázně Tirta Empul naopak velmi vyhledávané jak turisty, tak samotnými Balijci. Je to jedno z nejposvátnějších míst balijského hinduismu, věřící i turisté tu čekají dlouhé fronty, aby se mohli smočit v léčebných pramenech, které údajně očišťují tělo i ducha. Ale i při výpravách po odlehlých vesničkách se dají objevit malé zapadlé chrámy v rýžových políčkách nebo v džungli, které mají své osobité kouzlo.

Unikátem Bali jsou tzv. vodní chrámy. Některé stojí přímo v moři nebo na jezeře, jiné obklopují jezírka a fontány. K nejznámějším patří dva chrámy na jihu Bali, které navštíví asi každý: Tanah Lot stojící na ostrůvku v moři a Uluwatu na impozantních skalních útesech poloostrova Bukit. Většina turistů sem míří na západ slunce, kdy tu pro ně navíc probíhá show v podobě ohňového tance, takže pro poklidnější návštěvu doporučuji zvolit dopoledne. K těm méně známým patří na východě Bali Vodní zahrady Tirta Gangga, příjemný park s fontánami a pagodami, kde se dá procházet po „plovoucích“ kamenech, a kousek dál na jih na pobřeží Vodní palác Ujung, stojící uprostřed umělého jezera.

Za výhledy na sopku Batur

Nenáročný asi hodinový výšlap s 600 metry převýšením vede na sopku Batur (1717 m) na východě ostrova. Dá se obejít celý kráter, krásné výhledy se z vrcholu otvírají do kaldery se stejnojmenným jezerem a dramatickými sceneriemi lávových polí. Na vrchol, kam je potřeba mít průvodce, míří všichni na východ slunce, proto bych doporučil výstup až během dne, kdy už tam většinou nikdo není. Vystoupat se v minulosti dalo i na nejvyšší vulkán ostrova Gunung Agung, který měří dokonce přes 3000 metrů. Ten je ale poslední dva roky aktivní a platí na něj zákaz vstupu.

K životním zážitkům patří krátká výprava na sousední Jávu na sirnou sopku Ijen (2799 m). Dodnes se tu tradičně těží síra, dělníci ji tahají na ramenou ve stokilových koších. Všude jsou cítit sirné výpary a v kráteru leží azurové jezero kyseliny sírové – nejkyselejší jezero na světě, které při občasném samovznícení hoří modrým plamenem. Pro dobrodružnější povahy je pak tip na třídenní túru s kempováním na sopku Rinjani (3726 m) na Lomboku.

Surfování na jihu

Bali se řadí mezi top desítku nejlepších destinací pro surfaře – surfovat se tu dá po celý rok a každý si vybere oblast podle svých možností. Pro začátečníky je vhodná pláž Kuta u letiště jižně od hlavního města Denpasar, kde je písečné podloží, takže se při pádu člověk neomlátí. Vlny tam jdou jak z levé, tak z pravé strany, takže je vhodná pro praváky i leváky. Vyzkoušet surfování můžete také v komunitě českých surfařů u Kuty nebo v Canggu. Mezi surfaři je vyhlášený především poloostrov Bukit, kde už jsou náročnější lokality s většími vlnami.

Pronajměte si taxíka

I když je ostrov poměrně malý, doprava tu není úplně snadná. Ideální je zvolit si jako výchozí bod dvě až tři místa a podnikat odtud výlety po ostrově. I pokud chce někdo objevovat Bali na vlastní pěst, zveme lidi pro počáteční rozkoukání na pár dní k nám do českého hotelu, kde jim rádi poradíme. Doprava je tu poměrně divoká, hromadná doprava příliš nefunguje, pronájem vlastního auta nebo motorky je jedině pro otrlé a zkušené. Doporučuji vzít si taxíka a usmlouvat nějakou rozumnou cenu. Jenom pozor na turistické pasti, kdy vám řidič zastaví u nějakého podniku, kde má pak za vaši útratu provizi. Typický je třeba nákup vyhlášené cibetkové kávy (kopi luwak) a dalších suvenýrů.



Ochutnejte rybu s kokosem

Typicky balijské jídlo je třeba prase na rožni babi guling, což ale s českým grilovaným vepřovým nemá moc společného a chuťově to velmi často příliš nenadchne. Je to ovšem balijské specifikum, protože v jinak muslimské Indonésii se vepřové nejí. Osobně bych doporučil ochutnat ryby a čerstvé mořské plody, které se podávají grilované. Místní specialitou jsou rybí špízy s kokosem – sate lilit ikan. Jinak se balijská kuchyně tolik neliší od té indonéské, pro kterou je typická rýže, nudle a hodně zeleniny. Na Bali hůř k sehnání – protože hinduisté naopak nejedí hovězí – je výborný indonéský pokrm rendang – hovězí maso v kořeněné hnědé kokosové omáčce, který doporučuji ochutnat. A co nikdy nezklame a neomrzí, je tradiční smažená rýže nasi goreng, která se dá sehnat na každém rohu.

