Po tvrdých opatření z jara se jen zaprášilo. V Srbsku lidé situaci podceňují a roušky nenosí, vypráví Češka

Krásné slunné počasí, něco kolem příjemných 18 stupňů, plně obsazené restaurační zahrádky, parky, hřiště, promenády podél řek a žádné roušky. Člověk by na první pohled pomyslel, že je Srbsko vůči koronaviru imunní, že se mu celosvětová pandemie snad dokonce vyhnula. Bohužel opak je pravdou.

Srbští epidemiologové apelují na obyvatelstvo každý den. „Noste roušky, chovejte se ukázněně, nesrocujte se ve větších skupinách, situace je vážná,“ říkají. Nicméně strach a panika z neznámého, která panovala během první vlny, a která v lidech vyvolala odpovědnost, bohužel pominula.

Zdá se, že Srbové zaujali k mimořádným opatřením stejně laxní přístup jako Češi, přestože počet nakažených každým dnem stoupá. Ke dni 28. října bylo ze 9690 testovaných osob 1328 pozitivních na covid-19. Od začátku pandemie na tento virus zemřelo 803 lidí. Srbsko, a to především Bělehrad, už jakousi druhou vlnu zažilo během léta, s tehdy průměrným počtem nakažených kolem 600 lidí denně, a to v době, kdy ve zbytku Evropy byla situace celkem stabilizovaná.

Daniela Komatović Designérka, grafička, malířka a fotografka. Narodila se v Praze, kde taky vystudovala grafický design. Spolupracovala s řadou známých značek. V roce 2015 představila svou vlastní řadu šperků, která později získala ocenění v soutěži A’Design Award & Competition. Angažuje se v mnoha charitativních projektech.

Tvrdá jarní opatření

Otázkou samozřejmě je, zda-li to byla druhá vlna pandemie, nebo důsledek předčasně ukončených mimořádných opatření. Ty byly v Srbsku během první vlny celkem přísné. Zaveden byl i policejní čas a během několika víkendů se dokonce nesmělo vycházet ven vůbec. Důchodci se mohli procházet pouze v určitý čas, nakupovat si potraviny mohli jen ve velmi ranních, skoro ještě nočních hodinách. Výsledkem těchto radikálních opatření bylo solidní zvládnutí situace, bez katastrofálních scénářů, které jsme tehdy všichni sledovali v Itálii nebo Španělsku.



Zřejmě ale předčasné ukončení těchto přísných opatření způsobilo, jak jsem již zmínila, opětovný nárůst počtu nakažených. Současně je celkový přístup k situaci mnohem benevolentnější a krizový štáb vydává spíše jakási doporučení. Asi s cílem předejít nepokojům, které momentálně zažíváme v Čechách, a které už nakonec Srbsko samo zažilo před pár měsíci.

Z vlastní zkušenosti mohu pouze konstatovat, že doporučením tady lidé nepřikládají příliš velkou váhu. I když bylo před pár dny vyhlášeno, že v uzavřených prostorách, v dopravních prostředcích a ve školách je nezbytně nutné nošení roušek, má osobní zkušenost je taková, že ne všichni mají v obchodech roušku, ne všechny děti mají po celou dobu pobytu ve škole roušky a polovina obsluhujících v prodejnách a restauracích nosí roušky způsobem, že jim zakrývá pouze ústa, nos ne.



Jako v Česku?

O plánovaných mimořádných opatření se zatím neuvažuje. Ta se začnou zvažovat až v momentě, kdy nemocnice přestanou zvládat příliv hospitalizovaných těžších případů. Lékaři občanům, a to především rizikovým skupinám, doporučují očkování proti běžné chřipce a pneumokokovi. Tato očkování údajně zmírňují nežádoucí projevy zákeřného viru.



Osobně s nošením roušek problém nemám a s respektem uposlechnu rad odborníků s cílem zabránit šíření viru a zbytečným předčasným úmrtím. Věřím tomu, že kdybychom všichni důsledně roušky nosili, určitě bychom předešli krizovým opatřením. Situace je už prostě taková, nic s tím neuděláme, tak proč se tomu tolik protivíme? nechápu. Protesty jen vše zhoršujeme. Není to konec světa a není to napořád. Chce to pouze trpělivost, disciplínu a víru v lepší zítřek. To říkám z pozice matky, umělkyně i podnikatelky zároveň.