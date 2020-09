Pracovní schůzky ve Švýcarsku? Sejít se může maximálně pět lidí, v kuchyňce může být jen jeden, říká Češka

Karolína Řeřichová je povoláním grafická designérka a výtvarnice. V lednu 2020 se díky pracovní nabídce přestěhovala z Prahy do Švýcarska. „Momentálně jsou hranice Švýcarska pro občany EU otevřeny bez omezení. Teoreticky můžete jet či plout, kam chcete. Více restrikcí mají země ostatní, to si musí člověk před odjezdem zjistit, pravidla se mění velmi rychle. S létáním, pokud nemáte soukromé letadlo, už je to horší,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Švýcarsku vypadá a jaká opatření zde platí?

Bydlím v Lausanne, konkrétně kanton Vaud. Jedno z hlavních pravidel je dodržovat vzdálenost 2 metry bez roušky. Nosit ji ale musíme v obchodech a dopravních prostředcích. V restauracích se sedí většinou ob jeden stůl, infrastruktura celkem normálně funguje. V práci však stále dodržujeme dvousměnný provoz a na schůzkách může být maximálně 5 lidí. Pokud je větší počet osob najednou nevyhnutelný, musíme mít ochrannou masku nebo štít. V kuchyňce i na toaletě může být vždy pouze jeden člověk. Toto vše bude platit do odvolání, přičemž roušky a dezinfekci nám zajišťuje zaměstnavatel.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ano, dodržují. Tady je poslušnost a řád normou. Ale jako všude na světě, i tady jsem si všimla, že se vždycky nějaký vyvrhel najde. Zejména v metru či vlaku vždy potkáte někoho, kdo roušku nemá. Nesetkala jsem se však s tím, že by někdo někoho napomínal nebo vykazoval z místa. Nevěřícným pohledem vše končí. Lidé jsou tu obecně velmi slušní. To je moc fajn.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Nálada je myslím obecně dobrá, celkem uvolněná. Asi za vše by mohl mluvit vtip, který tu koloval v post-coviddobě. Konečně se ruší dvoumetrový distanc, Švýcaři se mohou vrátit ke svým standardním pěti metrům. Podle mého názoru, v porovnání se světem, bylo, je a bude o lidi žijící zde velmi dobře postaráno. Přijde mi důležité, když je vztah oboustranný - obyvatelstvo a stát jsou tu jeden pro druhého. A když stát projeví důvěru ve své lidi, dá jim možnost svobodně se rozhodnout, současně přijde s doporučením, ne nakázáním, tak to má pozitivní dopad na celek a vývoj situace. Je to o vzájemné důvěře a respektu, a to je alfa a omega každého partnerství, vztahu.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice? Kam se smí cestovat?

S turismem je tu asi jako všude bilance méně pozitivní. Švýcarsko nabízí překrásnou krajinu, čisté životní prostředí, kvalitní servis a služby. Hornatá země plná jezer a řek s neuvěřitelně vymakanou sítí vysokohorských tras, systém značení je prostě dokonalý. To jsou hlavní lákadla pro turisty, ti se však obecně ještě bojí. Zato zdejší lidé jsou na túře snad pořád! Za covidu zde byly hory úžasné útočiště, tak jsem za ně moc šťastná. Docházelo tady ke krásnému propojování člověka s přírodou, návratu, rozpomenutí se.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšila?

Možnost volby, jak se k jakékoli situaci postavíme, máme úplně všichni. Do jisté míry si to můžeme řídit sami. V principu jsou jen dvě řešení - vzdáte to, propadnete panice, spolknete prášek a čekáte jak to peklo dopadne nebo tomu čelíte jako nové výzvě. Pro mne to bylo jasné. Nemožné se stálo možným a já jsem vděčná za tuto unikátní příležitost! Dvouměsíční karanténa pro mne byl dar z nebes, kdy jsem se konečně mohla naplno věnovat volné tvorbě. Využila jsem naplno každé minuty a nechala vzniknout novou kolekci obrazů nesoucí velmi mystické sdělení. Čas strávený v karanténě jsem vnímala jako práci na vnitřní i vnější očistě, ozdravení nejen pro sebe ale i pro lidstvo. Víte, když malujete, je to jistý obřad a věřím v sílu symbolů. Nejvíce jsem se po karanténě těšila do Čech za rodinou a přáteli. Dále pak na živou muziku, volný pohyb a lidi. Jinak mi nic nechybělo.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Politiku obecně moc nesleduji. Ani televizi nemám. Již před časem jsem zjistila, že mi to nedělá vůbec dobře. Chtěla jsem být však v obraze, jak je to u nás doma v Česku, co moje rodina, tak jsem byla nucena vyslechnout několik reportáží, přečíst pár článků a nebylo mi z toho úplně nejlépe. Vždy mě to na pár dní vychýlilo z vnitřní pohody, na které docela pracuji.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

To je podle mě velmi individuální, záleží na úhlu pohledu, který si každý zvolí. Pozitivní či negativní? Něco jako pohled na sklenici, zda je z půlky plná, nebo poloprázdná? Samozřejmě obojí. A. Einstein má mé plné sympatie, když tvrdí, že nevidíme věci takové jaké jsou, vidíme je takové jací jsme my. V tom je klíč. Co je jisté, bylo už nejspíš potřeba na chvíli zastavit. Nechat planetu nadechnout, lidstvu dát nějaký čas si třeba něco uvědomit. Musíme si z toho odnést nějaké ponaučení a změnit náš obecný přístup k planetě a životu jako takovému. Když se tak nestane, vesmír nemá problém nám seslat další zdánlivou pohromu. Dle mého covid je jen malé varování.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Ekonomika Švýcarska je jednou z nejvyspělejších na světě a i po covidu jsou na tom Švýcaři velmi dobře. Firmy dostaly od státu velkou finanční podporu. Až 80 % z výplaty zaměstnancům hradil stát. Na firmě bylo, jestli má dostatečný kapitál doplatit zbytek, či nikoli.To, co se děje, se dotýká každého z nás. Je tu nový důvod zvýšit již tak vysoké daně, všechny poplatky, zdravotní a sociální. Zaměstnavatel nás již informoval, že letos na konci roku žádné bonusy nikdo nedostane. Toto ekonomické domino moc neovlivníme.