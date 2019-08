Rakouský areál St. Anton. Se sněhem i tyrkysem

Věhlasný rakouský St. Anton nežije jen v zimě, ale i v létě představuje atraktivní výletnické místo. Láká především na vysokohorské pěší túry, horskou cyklistiku a samozřejmě také na rodinné vyžití v podobě „Wochenprogrammu“. My si tu užili výhled z nejvyšší hory v okolí Vallugy, vydali se na cyklookruh Rendl a navštívili i tyrkysové modré jezero Verwallsee.

Ve většině ubytování v St. Antonu obdržíte Sommer Karte nebo vyšší Premium Karte, tedy návštěvnické karty, se kterými máte zdarma lanovky a také další služby, jako je například golf nebo lukostřelba. My jsme využili kartu k výjezdu lanovkou nejprve na Galzig a následně na Vallugu, nejvyšší horu v okolí měřící 2 811 m.



Z Vallugy se můžete vydat po ryze horských kamenitých pěšinách buď na delší cca 5 hodinový okruh na Stuttgarthütte a dále sejdete dolů do Zürsu, nebo na kratší túru na Ulmerhütte a odtud na Galzig (cca 2,5 hod). Z mezistanice Vallugabahn (Valluga Restaurant 2650 m) pak startuje slavná hřebenovka Arlberg Klettersteig, která je ovšem kvůli sněhu ze zimy uzavřená.

St. Anton v kostce: Vzdálenost z Prahy 6 h 10 min



1 jízda na lanovce Galzig/Gampen/Rendl dospělí 15,50 eur



Jízda lanovkou na vrchol Valluga 27 eur



3-denní permanentka dospělí 41 eur



Provozní doba lanovky Galzigbahn, Vallugabahn I a Vallugabahn II denně 8:30 – 16:30



Provozní doba lanovky Rendlbahn St, Čt Provozní doba lanovky Gapallbahn/Gampenbahn Po,Út,Pá,So,Ne

Méně náročným turistickým okruhem po příjemné zpevněné pěšince je trasa kolem jezera Maiensee, která vede ze St. Antonu po značce č.13 směrem na St. Chrstoph a později se napojí na trasu č.16. Následná klikatá pěšinka vás dovede až k jezírku Maiensee, které na vás v poklidném skalistém údolíčku dýchne romantickou atmosférou.



Z Mainesee můžete pokračovat do vedlejšího městečka St. Christoph a odtud zpět autobusem zdarma do St. Antonu, nebo dále následovat trasu č. 24, která vás dovede na Galzig, odkud můžete dolů do St. Antonu sjet už bez námahy lanovkou. Trasa č. 24 je sice celou dobu už jen do kopce, na druhou stranu jde o jednu z nejkrásnějších sekcí túry, protože vám postupně odhaluje bezlesé majestátné pohoří Arlbergu.

St. Anton samozřejmě nabízí i rozsáhlou síť cyklostezek, povětšinou se jedná o zpevněné cesty a pro trochu terénu je potřeba hledat. Loni jsme si tu vyzkoušeli novinku Galzigtrail, tedy technický trail z Galzigu do St. Antonu, který však doporučujeme jen bikerům se zkušenostmi v prudkém kořenovitém či skalistém terénu. Letos jsme si projeli okruh „Rendltour“, který má okolo tří hodin a měří 23 km.

My jsme zvolili opačný směr Rendltour, než se doporučuje a začali jsme rovnou nekompromisním výšlapem na Rendl (2030 m), které bylo proložené mírným stoupáním v malebném horském údolíčku Moostal, z jehož panoramatičnosti až přechází zrak.

Z Rendlu jsme se pak vydali po jednom z mála trailů v okolí St. Antonu Alpenrosenweg, což je jen lehce terénní široká houpavá pěšina lemující vrstevnici, která vám naservíruje pohled na Vallugu a její jen o málo nižší kolegyně. Zhruba po 2 km se pěšina změní v šotolinovou cestu, která už vás více méně z kopce dovede až do St. Antonu.

Naším druhým výletním cílem z povedené brožurky St. Antonu „Mountainbike Guide“, kterou dostanete na infocentru v centru města, bylo údolí Maroi. Vydali jsme se ze St. Antonu směrem na St. Christoph a na křižovatce na konci města odbočili na údolí Verwall. Odtud už jsme následovali šipku s nápisem „Maroi“, která nás po stoupající šotolinové cestě dovedla do údolí Maroi s cílovým bodem Jagdhütte. Posezení u průzračného horského potoka je tu takřka povinností a společnost vám budou dělat místní „holky“.

Zpátky do St. Antonu to vemte okruhem přes Verwallsee, protože toto až skoro neuvěřitelně tyrysově modré jezero nemůžete při vaší dovolené vynechat. U jezera je vytvořené i posezení z originálních laviček a dětských atrakcí v lesním parčíku a zíráním to tyrkysu se tu dají strávit dlouhé minuty.

Kvůli táhlým kopcům v okolí St. Antonu jsou často vidět elektrokola a na nich jezdci takřka jakéhokoli věku. Většina cyklostezek vede po zpevněných šotolinových nebo asfaltových cestách, takže se nemusíte bát náročného terénu a na e-biky do Antonu můžete vyrazit klidně s rodiči či prarodiči. Nemáte-li elektrokolo, dá se v centru St. Antonu zapůjčit skoro na kterémkoli rohu. S kartou Premium máte navíc zapůjčení e-biku na 2 hodiny zdarma.

Netradiční zábavou v St. Antonu je jízda na elektrických motorkách v Eldorado areně v údolí Verwall, kde je připravený jednoduchý terénní okruh a díky úvodnímu proškolení si tento adrenalin může vyzkoušet opravdu každý, i holky. Na místě vám zapůjčí i veškerou potřebnou výzbroj jako je chránič páteře, integrální přilba s brýlemi a boty.

S dětmi můžete v St. Antonu vyrazit na dětská hřišťátka plná atrakcí na Rendl nebo k výstupu stanice Galzigbahn. Chcete-li spojit pěší výlet se zážitkem pro děti, vezměte je od výstupu stanice Galzigbahn nenáročnou procházkou na Wasserspiele Arlensattel, kde najdou zábavný vodní svět s atrakcemi přímo na jezírku. S dětmi se také můžete zapojit do tzv. Wochenprogrammu, tedy týdenního programu zahrnujícího aktivity jako je lukostřelba, minigolf, bazén, jógu nebo e-bike výlety s průvodcem.

Tip na ubytování: Hotel Der Waldhof

Ubytovaní jsme byli v hotelu Waldhof, který disponuje velmi prostornými pokojíčky s balkony s výhledem na hory a neotřelým wellnessem, které zahrnuje vnitřní sauny a venkovní přírodní jezírko s vodopádem a postelí s nebesy. Hlavním lákadlem hotelu je ale jejich kuchyně, jejímž strůjcem je sám majitel hotelu a šéfkuchař v jednom a co se týká gastronomie, jde o opravdový zážitek.