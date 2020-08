Slovenské Donovaly. Po svých, na e-biku či elektrokoloběžce

Slovenské Donovaly se rozprostírají na rozhraní národních parků Nízké Tatry a Velká Fatra a jsou známé díky své netradiční lanovce Telemix, která se tu točí i v létě a vyváží na Novou Holi turisty i bikery. Mezi rodinné atrakce tu patří například městečko Donovalkovo nebo elektrokoloběžky, letošní novinkou je pak možnost zapůjčení e-biků a nový Husky bar.

My jsme na Donovalech začali rovnou malým výletem na elektrokoloběžkách, které pro nás byly velkou neznámou, a nic podobného jsme ještě nezkoušeli. Elektrokoloběžky jsme si půjčili přímo u lanovky a ochotný pán nás poměrně rychle zaučil – nebyla to žádná věda, stačilo mačkat jedno tlačítko pro přidávání rychlosti, umět zabrzdit, nebo si dát dokonce tempomat?



Donovaly v kostce: Vzdálenost z Prahy 5 hod 26 min

1 jízda lanovkou dospělý 9 eur



1 den lanovka 30 eur



Elektrokoloběžky 1 hod 10 eur



Elektrokolo ½ dne 30 eur



Elektrokolo 1 den 45 eur



Provozní doba lanovky 9:00 – 18:00



Jasně, pokud jste si přijeli do Donoval hlavně zasportovat a zamakat si, tak elektrokoloběžky asi nebude nic pro vás. Jestliže si ale chcete sportovní aktivity proložit něčím odpočinkovým, proč se nepovozit a nepokochat se donovalskou scenérií taky trochu jinak. Já jsem na Donovaly přijela po cyklistických závodech s nohama jak z olova, takže takováhle pohodová aktivita mi přišla krásně pod ruku. Na elektrokoloběžce jsme se tedy vydali na doporučený Mišútský okruh a navázali na něj další okruh na osadu Bully.



Na koloběžce se dalo stát, ale klidně i sedět, takže to bylo v podstatě jako jet na nějaké slabší ekologické motorce. Zatímco Mišútský okruh nám nabídnul pohled na Donovaly zase z trochu jiného úhlu, druhý okruh nás zavedl do osady Bully, která nás zaujala starými malebnými domečky. Spojené okruhy mají dohromady 9 km a zabere zhruba 30 minut (bez přestávek).

Téhož dne jsme na Donovalech využili i možnost zapůjčení elektrokola, které zapůjčuje na stejném místě jako elektrokoloběžky. Okolí Donoval nabídne až 375 km cyklotras, na které samozřejmě můžete vyrazit i na běžném horském kole a na přírodních cestách se tu neztratí ani trailové či endurové kolo. My se z Donoval vydali po zpevněné cestě směrem na osadu Polianka a odtud se už pokračovalo po lesní cestě směrem k našemu cíli dne – k vrcholu hory Kečka.

Poslední stoupání na Kečku bylo vcelku náročné i na elektokole, chtělo to samozřejmě ten nejlehčí převod a nepřestávat šlapat, protože výjezd byl prudký a kamenitý – kdo říká, že na e-biku se nezapotíte, není to pravda! Posledních pár metrů jsme kvůli těžšímu terénu v kamenech museli vytlačit, výhled za to ale rozhodně stál! Kečka má 1225 m a její vrchol je zcela bezlesý, takže máte třistašedesátkový výhled po krajině kolem, včetně Nové Holi.

Z Kečky vede krásný horský singltrail směrem na Kozí Chrbát a panorámata vás na něm obklopují ze všech stran. Z Hadlanky se držte po zelené cyklostrase na Hiadelské sedlo a následně přes Sedlo pod Babou sjedete do Korytnice. Z Korytnice se zpátky do Donoval můžete vrátit po silnici nebo po šotolinové cestě okolo Magury přes ústí Žarnovky. S běžným kolem jde o celodenní výlet, s e-bikem tak o půldenní.

Nespočet kilometrů pěších tras tu čeká i na turisty, kteří si můžou s telemixem, tedy lanovkou kombinující kabinky a sedačky, pomoct nastoupat první výškové metry na Novou Holi. Nenáročnou procházku si od výstupu lanovky můžete udělat na nedaleký Malý Zvolen, echtovní horalové samozřejmě můžou pokračovat po hřebenovce směrem na Nižní Revúce, nebo se po červené značce vrátit zpátky dolů do Donoval.

V hlavním zázemí areálu u telemixu vyrostl letos nový Husky bar, tedy typický alpský aprés ski bar se zatahovací střechou a velkým aperolem na pultu. Husky bar je otevřený i po té, co se vypne lanovka, takže je kam zajít na pivo po výletě nebo na odměnu v podobě luxusních dortíků – my tu vyzkoušeli jahodový cheesecake a oreo dortík a už jen když o nich píšu, sbíhají se mi znovu sliny! Na dortu si pochutnal i kolega Tom, který sladké normálně nejí.

Největším lákadlem pro děti bude rozhodně hlavní město dětí Donovalkovo, které se od hlavního zázemí nachází jen pár minut pěšky a rozprostírá se pod dětskou lyžařskou školičkou. Donovalko je městečko ve zmenšené podobě, kde je velikost domů přizpůsobená těm nejmenším prckům a můžou si tu hrát na „dospěláky“!

Nechybí tu pošta, policejní stanice, bistro nebo dokonce kino s běžící pohádkou. Děti mohou navštívit všechny domečky, jejichž zařízení odpovídá zaměření, takže v bistru klidně můžou namarkovat objednávku a servírovat ji u stolečku. V městečku se děti s animátory zároveň učí na koloběžkách a v malých autíčkách dopravní předpisy a pokud obstojí u „zkoušek“, obdrží svůj první řidičský průkaz. Za odměnu mohou navštívit ochočená zvířátka v ohradě a pohladit si třeba lamy.