Tip na výlet: Od pramene ku prameni. Karlovarská voda je vhodná k pití i do likéru

KARLOVY VARY Vybrat si pro výlet do Karlových Varů jako průvodce zdejší slavné prameny může být ošidné: zdá se, že nikdo přesně neví, kolik jich je. Geologové se dopočítali jednaosmdesáti, na městském webu jich je vyjmenováno šestnáct (některé ale jsou nepřístupné nebo mimo provoz z technických důvodů) a někde mezi tím vším se ještě vyjímá Becherovka, označovaná za třináctý léčebný pramen. U ní se samozřejmě také zastavíme, ale karlovarský výlet zahájíme u toho nejslavnějšího: u Vřídla.

Prameny, které už stovky let navracejí lidem zdraví, jsou klenotem i neštěstím Karlových Varů. Přestože město má bezmála padesát tisíc obyvatel a dvacet městských částí, pro lázeňské hosty a turisty jako by se Vary „smrskly“ jen do úzkého údolí říčky Teplé s lázeňskými kolonádami, sanatorii, parky a vyhlídkami. Zbytek jako by neexistoval.



Je to sice škoda, ale prameny jsou skutečně tím nejcennějším, co lázeňské město má. Těch přístupných, které můžete ochutnat a vyzkoušet, jsme napočítali čtrnáct.