Hollywood, centrum zábavního průmyslu. Prohlídka Bradavic i jízda Jurským parkem

LOS ANGELES Když se řekne Hollywood, každému se vybaví svět filmu a úspěšných televizních seriálů. Pro ekonomiku kalifornského Los Angeles je filmový průmysl koncentrovaný nejen do oblasti Hollywoodu, ale i do dalších čtvrtí (Centrury City) či okolních městeček (Burbank) skutečně zásadní. Ne nadarmo se tomuto druhému největšímu americkému městu přezdívá světové centrum zábavního průmyslu.

Jména slavných filmových studií jako Universal, Paramount, Disney, Sony (Columbia) nebo Warner Brothers vyvolávají u aspirantů kinematografie snění o úspěchu a u filmových fanoušků nadšené očekávání příštího trháku. Původně se Hollywood skládal z tzv. velké sedmičky, ale před čtvrtstoletím zbankrotovala společnosti MGM a letos pomalu dochází ke spojení studia 21st Century Fox s Disney.

Většina ze současné šestice má navíc ve svém portfoliu i televizní stanice (Universal - NBC, Disney - ABC, Paramount – CBS, 21st Century - Fox) a dokonce i menší filmové produkční firmy, které se pod dohledem rodičovského studia věnují zajímavějším nezávislým produkcím (Focus Features patří Universal, Fox si založil Fox Searchlight, Paramount disponuje Paramount Vintage, Warner Brothers koupili New Line Cinema atd.)

Astronomické vstupné 119 dolarů

Hollywoodská studia tedy nejen přinášejí městu slávu, ale také zaměstnávají přímo či zprostředkovaně podstatnou část místní populace, ať se jedná o talentované režiséry a scénáristy, úspěšné producenty, známé herecké osobnosti nebo servisní složky jako jsou kostyméři, výtvarníci, lakýrníci, tesaři, účetní, daňoví poradci i finančníci. Na hollywoodská studia je napojena řada subdodavatelských firem jako například agentury, které zastupují velké či menší hvězdy při vyjednávání o smlouvách, právní kanceláře, mediální poradce, PR agentury, animační studia nebo jen cateringové služby.



Trochu stranou filmové slávy, ale o to atraktivnější pro návštěvníky Los Angeles jsou prohlídky filmových ateliérů ze strany turistů. Ceny za tyto prohlídky mohou být i horentní, ale za možnost podívat se pod pokličku světa filmu každý rád zaplatí, tudíž se může pro filmová studia jednat o nezanedbatelnou část příjmů.

Nejslavnější prohlídku umožňují Universal Studios Hollywood, které navíc dokázaly propojit zájem o svět filmu se zábavním parkem, i když astronomické vstupné za 119 dolarů na den lze jen těžko ospravedlnit, zejména při dlouhém čekání ve frontách, pokud jste si za dalších 100 USD nezaplatili přednostní přístup na atrakce.

Virtuální souboj King Konga s tyranosaurem

Návštěvníkům tudíž nabízejí projížďky na horské dráze či Jurským parkem se závěrečným dopadem do jezera mezi dinosaury. Protože však žijeme v digitálním věku, tak i projížďka ve slavném vláčku mezi filmovými kulisami s sebou přináší 4D virtuální souboj na filmovém plátně v těsné blízkosti překvapených turistů, na příklad mezi King Kongem a Tyranosaurusem. Oba na sebe útočí přímo před zraky vyděšených návštěvníků studií, na které dopadají kapky vody z nedalekého jezírka, jako kdyby tato zvířata skutečně existovala a bojovala hned vedle vás.



Vrcholem celé prohlídky je pak i virtuální jízda v autech ze snímku Rychle a zběsile, při níž máte pocit, že jedete ve 300 kilometrové rychlosti, přestože váš reálný vláček stojí na místě a jen se lehce naklání. Ano, svět moderních technologií dnes ovládá i zábavní parky, a tak starý plechový žralok z filmu Čelisti vypadá jako vzpomínka na dobu dávno minulou a při svém útoku na turistický vláček je tento mořský strašák spíše k politování.

Aby zábavní park Universal Studios Hollywood přilákal návštěvníky i opakovaně, tak své jednotlivé atrakce mění a ty, které připomínají zastaralé filmy, se nahrazují těmi odkazující na snímky dnes více populární. A tak projížďka Jurským parkem končí letos v září, kdežto nedávno byla v Universal Studios otevřena sekce Harryho Pottera nazvaná „The Wizarding World of Harry Potter“ (Kouzelnický svět Harryho Pottera).

Bradavický expres i s průvodčím

Prohlídka Bradavic a procházka Prasinkami, které jsou od těch filmových k nerozeznání, nadchne každé dítě i dospělého. Vyfotit se můžete s vlakem, který odvážel Harryho každoročně do kouzelnické školy, a to včetně jeho průvodčího. Projít se můžete po dlažebních kostkách prasinkových ulic a budete obdivovat sněhem pokryté střechy téměř realistických britských domečků, v nichž si uprostřed kalifornského léta můžete koupit všechno, co mladý kouzelník potřebuje. Od interaktivní kouzelnické hůlky a hábitů všech studentských kolejí přes čokoládové žáby a bonbóny rozličných příchutí až po učebnice zaklínadel a kuchařek mnoholičných lektvarů.

Naobědvat se lze v hospůdce „U tří létajících košťat“, kde můžete ochutnat všechny laskominy, na nichž si pochutnával i samotný Harry Potter, včetně proslaveného máslového piva.



Vrcholem kouzelnické sekce v Universal Studios, které si licenci k výstavbě Bradavic muselo koupit od sousedů ve Warner Brothers, autorského studia filmů o Harry Potterovi, je 3D polo-virtuální projížďka školou v Bradavicích.



Nejedná se sice o bláznivou horskou dráhu, ale přesto se pohybujete připevněni ve vláčku, který se různě zvedá a naklání, a před Vašimi zraky se rychle míhají obrazy kouzelnické školy ve 3D formě na filmovém plátně. Takže chvilkami jste v temném lese, kde na Vás šahají obří pavouci, nebo naopak si na létajících košťatech zahrajete populární Famfrpál. Horská dráha na jiném místě v Bradavicích pochopitelně nechybí, ale po virtuálním 4D letu se jedná jen o průměrnou horskou atrakci. V noci svět Harryho Pottera nabírá ještě další, trochu strašidelnější příchuť.

Mimoni, Bart Simpson i Mumie

Samozřejmě že hollywoodský park v Universal Studios nabízí atrakce i z jiných oblíbených filmů, nechybí tu Mimoni ze snímku Já, padouch, vyfotit se můžete s Bartem Simsonem a projít se vesničkou, můžete bojovat virtuální bitvu o vládu nad Zemí s Transformery či prozkoumat na horské dráze egyptskou pyramidu a potkat tam obávanou Mumii. Pro ty nejmenší park nabízí setkání se zvířaty, která si zahrála v několika hollywoodských trhácích, či dětský areál plný vodních atrakcí.



Dospělí mohou své nejmenší ratolesti odložit do dětského koutku i před vstupem na dramatickou virtuální projížďku či na adrenalinovou horskou dráhu. Ukázka hollywoodských tajemství v klimatizovaném divadle vás příjemně ochladí od horkého kalifornského slunce a zároveň pobaví. Půlhodinové představení divákům ukáže, jak klasické reálné hollywoodské triky, např. pěstní souboj kovbojů, při němž se nikomu nic nestane, tak i nejmodernější triky, včetně hořících postav a letem ve vesmíru.

Zábavní park Universal Studios Hollywood, který letos oslavil již 54 let své existence, nic neztrácí ani po letech na své atraktivnosti a naopak moderními prvky dokáže přilákat i tu nejnovější digitální generaci.