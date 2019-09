V Dubaji nechodí pěšky nikdo. Kvůli počasí i absenci chodníků, říká Čech

V Dubaji žije již čtyři roky. Život zde se mu líbí, ale do Prahy se chce vrátit. „V Emirátech platí relativně striktní cenzura, za jakékoliv negativní diskuze o místní vládě nebo Dubaji jako takové hrozí přinejmenším pokuta. Skandály s rodinou, které třeba zdejší šejk měl v poslední době, se tu tak moc neřeší a už vůbec ne kriticky vůči němu,“ říká Lukáš Krejča.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

První dny byly hrozně zábavné, protože jsme do Dubaje přijeli se sbalenými kufry a hotelem na dva týdny. Moc jsme si toho dopředu nezjistili, a tak byl každý den plný překvapení. Vzhledem k tomu, že začátek byl hlavně o hledání práce, což je zážitek sám o sobě, mám vzpomínky hlavně na to. V Dubaji je pracovní trh hrozně pokřivený, proudí sem tisíce relativně šikovných a levných lidí z Asie, kluk z Česka tak pro většinu firem neměl moc přidanou hodnotu.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazil? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Spousta věcí. Například chození pěšky je něco, co jsme z Prahy, kde jsme bydleli v centru, brali jako zcela základní věc. V Dubaji se ale chodit nedá, kromě teploty tomu brání absence chodníků a tehdy také téměř nulová a chaotická městská doprava. Po prvním týdnu jsme obdivovali, jak je vlastně v Česku doprava skvěle zorganizovaná a jak malicherné bylo se rozčilovat, když tramvaj přijela o minutu později. Tady kromě metra fungovaly hlavně autobusy a ty jezdily spíše na náhodu.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Zatím jsem pořád přesvědčený, že ano. Máme tam s přítelkyní oba rodinu a kamarády, po kterých se často zasteskne. Praha je navíc asi nejkrásnější město na světě, kde se vlastně žije hrozně dobře. Alespoň teda v létě - až přijdu na to, jak přežít zimu, tak se budeme moct vrátit.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Vepřo, knedlo, zelo tady v restauraci neseženu, takže určitě. Vzdycky, když přijedeme na pár dnů do Čech, první co sháníme je svíčková a točená Plzeň. Jak je české jídlo zdravé, tak se ale vracíme domů o pět kilo těžší.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Půlka lidí vůbec netuší, kde to je, druhá půlka pak zná spíše Prahu. Ta má u většiny lidí skvělou reputaci a je častou turistickou destinací, takže se pak bavíme o tom, co kdo v Praze viděl a zažil. Je super slyšet od lidí z celého světa, že vaše rodné město je jedno z nejhezčích míst, co kdy navštívili. Pro spoustu známých pak je zážitkem už to, že v obchodech máme pivo levnější než vodu

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Tady je politická kultura hrozně jednoduchá: vládnou šejkové, kteří jsou tu bráni za polobohy a nic jiného se vlastně ani říkat nesmí. V Emirátech platí relativně striktní cenzura, za jakékoliv negativní diskuze o místní vládě nebo Dubaji jako takové hrozí přinejmenším pokuta. Skandály s rodinou, které třeba zdejší šejk měl v poslední době, se tu tak moc neřeší a už vůbec ne kriticky vůči němu. Na jednu stranu je to nepříjemné, na druhou stranu se díky tomu odbourávájí všechny negativní diskuze o politice, kvůli kterým jsme se v Čechách v hospodě dohadovali. Tady prostě víme, že s tím stejně jako expati moc neuděláme, tak si z toho maximálně děláme potichu srandu.