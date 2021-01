Za nenošení roušky v Řecku dostanete pokutu skoro osm tisíc korun. Restrikce tu jsou velmi přísné, říká Češka

Jana Vymětalová žije na řeckém ostrově Paros třicet let, pandemie se také přímo dotkla jejího zaměstnání. Pracuje jako průvodkyně pro českou cestovní kancelář. „Za nenošení roušky, nepovolený počet lidí v taxíku, ale i soukromých vozech, dostanete pokutu 300 euro (7 843 korun). Neuzavření obchodu, restaurací, nedovolené srocování? Za to hrozí pokuta 3000 euro (78 435 korun). Ostrovy byly v první i druhé vlně lockdownu doslova odříznuty od pevniny. Cestovat mohou pouze osoby vyžadující lékařské vyšetření na pevnině ve specializovaných ordinacích a nemocnicích,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Řecku vypadá a jaká opatření zde platí?

Od vypuknutí pandemie patří Řecko ke státům s malým počtem nakažených a nízkou úmrtností. Již v počátku byla přijata velmi tvrdá opatření- uzavření obchodů, restaurací, veškerých sportovišť a samozřejmě škol. Práce z domu byla také samozřejmostí. Řekové mají zákaz vycházení od 21 hodin do pěti do rána a nesmějí opustit své trvalé bydliště.

Tato tvrdá opatření jsou zejména na pevnině striktně dodržována, kontrolována policí a porušení se trestá vysokými pokutami. Za nenošení roušky, nepovolený počet lidí v taxíku i soukromých vozech dostanete pokutu 300 euro. Neuzavření obchodu, restaurací, nedovolené srocování? Za to hrozí pokuta 3000 euro. Ostrovy byly v první i druhé vlně lockdownu doslova odříznuty od pevniny. Cestovat mohou pouze osoby vyžadující lékařské vyšetření na pevnině ve specializovaných ordinacích a nemocnicích. Neodkladné zařizování na úřadech můžete absolvovat jen na základě povolení.



Ani vlastníci nemovitostí nemohli a nemohou v nouzovém stavu na ostrovy přijet, pokud nejde o neodkladnou záležitost. Opuštění domova? Pouze s povolením - u občanů formou sms. Nejdříve musíte zadat jeden z šesti důvodů - nákup, úřady, procházka se psem, cvičení v okolí domu, pomoc starým a nemohoucím lidem, udání jména a bydliště. Odjet pak můžete až potom, co vám přijde sms.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ano. Lidé nařízení dodržují, samozřejmě také proto, že za nedodržení hrozí vysoké pokuty.

Lidovky.cz: Jaká nařízení budou platila o Vánocích? Jak Řekové vánoční svátky prožívají?

Pro Řeky jsou Vánoce svátky trvajícími od 25. prosince až do 6. ledna. Nejsou ale tak významné jako řecké Velikonoce. Obchody byly otevřeny od 7. prosince do 31. prosince. Oslavy? Maximálně se mohlo sejít devět lidí - členů rodiny. Všechny musely proběhnout doma, veškerý pohyb se kontroloval. A musel být povolený formou sms.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Samozřejmě všichni jsou už unavení. První lockdown trval od března do konce května, pak došlo k určitému rozvolnění, opět se vše zavřelo od půlky listopadu a nadále to trvá. Na ostrovech je život poněkud jiný než na pevnině. Tam je nálada daleko depresivnější. Někteří již zrušili své živnosti, protože nejsou nadále schopni financovat všechny závazky. I tady došlo k odkladu plateb, snížení nájmů, ale je to zdlouhavá cesta - než vám pomoc od státu dorazí na účet. Těch změn zas nebylo tolik, v podstatě již v době rozvolnění byli občané upozorňováni na to, že se opět vše uzavře. Takže to byla jen otázka času.

Nedocházelo tu k tomu, k čemu docházelo v Česku - otevření na týden a zase uzavření. Nemáme žádný systém jako PES. Tady se vše sděluje přes média - mají na to jasné termíny a pak dochází k aktualizacím.

Ostrované po sezoně mnoho obchodů uzavírají, protože sortiment je právě pro turisty. Lidé odpočívají, takže v zimních měsících v pracovních dnech ani není možnost zajít do restaurace. Ty otevírají často až o víkendech. Samozřejmě ale život ostrovanů omezují zavřená fitness centra či kaváren. Dá se říct, že v letní sezoně 2021 bude viditelný dopad pandemie - likvidace obchodů, ubytovacích zařízení z důvodu uzavření. V Řecku tvoří 80 procent příjmů právě turismus. Pokud se podařilo někomu přežít rok 2020, rok 2021 bude zlomový.

Lidovky.cz: Jak se v Řecku staví k vakcíně proti koronaviru a kdy by měla být v zemi dostupná?

V Řecku se jako v ostatních státech EU první vakcína objevila 27. prosince. Vakcinaci zatím podstoupilo 15 tisíc lidí. Přednost mají lékaři, lidé ve státních sektoru - policie a hasiči. Lidé v ohrožených skupinách nad 80 let. Očkování není povinné a je bezplatné. Na zdravou populaci se ale dostane až někdy v létě. Stejně jako se objevují spekulace o pandemii, objevují se i spekulace o vakcíně. Diskutuje se o tom, že ti, co budou mít očkovaní, budou mít výhody. Testy si zde lidé platí sami.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Řecku a v Česku?

Určitě je stejná nálada ve společnosti, někteří situaci chápou, jiní ne. Nevěří ani tomu, že je pandemie. Nařízení vlády ale dodržují, současnou vládu chválí za reakci, přijatá opatření a rovněž za malý počet nakažených a mrtvých - v porovnání s ostatními státy. Na druhou stranu, kdyby se počet nakažených zvýšil, tak by řecké zdravotnictví zkolabovalo. Samo o sobě má problémy i bez pandemie. Není zde dostatečný počet lůžek, dýchacích přístrojů a mnoho pacientů ve státních nemocnicích se musí spolehnout na rodinné příslušníky, kteří s nimi tráví veškerý čas u nemocničního lůžka, aby jim poskytli vše potřebné. Ať už se jedná o zdravotnické pomůcky či jídlo.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

V roce 2015 jsem začala pracovat jako delegátka pro českou cestovní kancelář. Na ostrově Paros (Kykladské ostrovy) žiji od dubna 1991. Tedy 30 let. Jsem zvyklá na klidné zimní období a od řeckých Velikonoc do konce října na turisty. Ostrov se 12 tisíci lidmi se promění v chaos. V červenci a srpnu se tu pochybuje řádově o 300 tisíc více lidí.

Po skončení turistické sezony si všichni chceme odpočinout. Nevadí nám zavřít se doma a odpočívat. Jenže ten klid už trvá dlouho. Ostrov Paros nemá žádného nemocného, neměl ani v době prvního lockdownu a když už se nakažený objevil, byl převezen na pevninu. To bylo pro všechny ostrovy stejné, protože zvláště ty malé mají pouze základní lékařské státní vybavení. Osobně nepotřebuji adrenalin, ani akce. Ale jsem ráda užitečná a zařídit někomu hezkou dovolenou, je radost. Teď se cítím nevyužitá.

Lidovky.cz: Jak je na tom řecké zdravotnictví?

Státnímu zdravotnictví chybí finance. To se nedá s Českem srovnat. Je ale mnoho Čechů, kteří si to neuvědomují a kritizují ho. Nevíte, co máte. Na ostrově Paros je státní zařízení, udělají vám zde základní ošetření, se vším ostatním musíte na pevninu. Složité případy do Athén. Na sousedním ostrově Naxox je větší nemocnice a na ostrově Syros, který je centrálním ostrovem pro Kyklady, je nemocnice s veškerým vybavením. Každý ostrov má ovšem dneska soukromé ordinace na vysoké úrovni, na ty se ovšem nevztahuje povinné zdravotní pojištění. I klienti naší cestovky mohou být v případě potřeby zadarmo ošetřeni ve státním zařízení. V soukromých si to musí zaplatit. Nikdy se ale nestalo, že by turista nebyl náležitě ošetřen, to samozřejmě nehrozí.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Test PCR stojí 40 eur a antigenní platí žadatelé - stojí 10 euro.