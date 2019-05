NOMÁDI: Začínáme už ve čtvrtek, aby bylo víc času si prohlédnou cestovatelská auta, říkají pořadatelé Overlandu

Za pár dní startuje Overland – festival autonomádů. Jako tradičně jej hostí kemp Sluneční skály u Rajeckých Teplic. A jako tradičně kromě přednášek nabídne i možnost „prozkoumat“ cestovatelské speciály. „Začínáme už ve čtvrtek 23. května právě proto, abychom návštěvníkům festivalu nabídli víc času si popovídat, prohlédnout všechna auta i motorky a zapojit se do wokrshopů,“ říkají manželé Remišovi z projektu Bronco namiesto hotela, kteří Overland spolupořádají.





Lidovky.cz: Festival se každý rok rozrůstá. Dá se ze zájmu na sociálních sítích a podle předprodeje očekávat, že opět přijede víc posádek?

Festival začínal v roce 2016 jako menší setkání kamarádů z komunity autonomádů. Na první ročník dorazilo kolem 150 lidí. Od té doby účast každým rokem roste a vždy nás to potěší, ale zároveň tak trochu i vyděsí. Předprodej lístků by sice mohl sloužit jako nástroj na předpověď počtu návštěvníků. Nefunguje to však dokonale. Například v loňském předprodeji jsme prodali kolem 170 lístků, nakonec ale dorazilo téměř 450 lidí. Letos opět počítáme s vyšší účastí. Náš tip je, že do kempu dorazí 600 až 800 účastníků. Z Overlandu se stává velký festival. Uvidíme, jaká kapacita bude ještě únosná a kdy nastane ten zlom, když už to začne být příliš. V první řadě chceme, aby festival neztratil skvělou atmosféru, která na něm panuje a to je pro nás prioritní. Pokud to bude nutné a nezbytné, přistoupíme k omezení prodeje lístků. Přece jen ani kemp není nafukovací a my bychom v něm rádi zůstali. Kemp Sluneční skály je mezi návštěvníky velmi oblíbený.

Lidovky.cz: Program se „natáhl“ na čtyři dny. Čím festival letos zahájíte?

Po skončení minulých ročníků jsme si s kamarády museli říct: Za tři dny jsme nestihli prohlédnout všechny ty krásné cestovatelské stroje a nestihli jsme si pokecat se všemi lidmi, se kterými jsme chtěli. Prodloužení festivalu o jeden den se tak jevilo jako nezbytný krok. Proto startujeme už ve čtvrtek 23. 5. 2019. Čtvrtek bude hlavně pracovní. Bude třeba postavit stany, baby Overland zónu, foto soutěž... Věříme, že jako každý rok nám s tím pomohou přímo návštěvníci, což je jeden s faktorů, který vytváří na festivalu skvělou atmosféru a při poctivé práci se také nejlépe jednotliví auto- a motonomádi seznámí. Po práci přijde vytoužená odměna. Tou bude letos premiérové večerní promítání kinotrháku, filmu Lada světem!

Lidovky.cz: Na sobotu slibujete workshopy. Čeho se budou týkat?

Snažíme se vždy zůstat u tématu cestování a ušít tyto aktivity přesně na míru cestovatelům na kolech. Tak jako loni, i letos nám přijde kamarád offroaďák Thunder ukázat, jak vytáhnout zapadlou ladu nebo jiné vozidlo jen i s minimální výbavou. Tedy bez navijáku. Busny (o expedici jsme psali zde) vysvětlí, jaké to je produkovat během cesty video seriál a jaká práce se za tím skrývá. I letos jsme zařadili kurz první pomoci na cestách a v samostatném stanu budou kluci od Panasonicu ukazovat možnosti sestavení ideální cestovatelské foto-video sestavy v různých cenových kategoriích. Kromě těchto aktivit, které se budou odehrávat u hlavního pódia, chystáme i samostatnou Baby Overland zónu pro nejmenší cestovatele, kde bude například probíhat workshop „Jak uvázat dítě do šátku“.

LIdovky.cz: Všiml jsem si, že řada nomádů má čerstvé přírůstky v rodinách, včetně pořadatelů. Chystáte něco pro rodiče a nomády-juniory?

Ano, na festivalu každým rokem přibývá hodně mladých Overland rodin a loni se v kempu hemžila omladina. Jsme rádi, že mnoho cestovatelů nepověsí po narození dětí cestovatelskou zálibu na hřebík, ale naopak k ní vedou i své ratolesti. Je super, když alespoň část roku mohou děti trávit společně se svými rodiči na cestách a v přírodě. Připravili jsme proto Baby Overland zónu, kde budou probíhat soutěže a také představení cestovatelského divadla. A do hlavního programu se nám prckové také probojovali. Sobotní prezentace tak odstartuje 11 letý Štěpán, který nám pomůže nahlédnout za oponu dětského pohledu na dovolenou ve stylu autonomáda.

Lidovky.cz: Zaznamenal jsem změnu programu. Nově má vystoupit Petr Holeček (rozhovor s ním si přečtěte zde)

Jak uvádíme na stránkách festivalu: Změna programu je vyhrazena a dokonce vysoce pravděpodobná. Nám se připravovaná expedice Tatra kolem světa 2 (o expedici jsme psali zde) líbí a moc se na ni těšíme. Proto jsme rádi, že Petr přijde promluvit o přípravách na cestu a také o technice, na které expedici hodlají absolvovat.

Lidovky.cz: Na kterou přednášku se vy (jako pořadatelé) těšíte?

Seznam přednášek jsme se snažili sestavit tak, abychom udělali zajímavou směs zemí, kde cestovatelé jezdily, strojů, na kterých je projeli a v neposlední řadě se vždy snažíme zachovat i poměr mezi slovenskými a českými výpravami. Každým rokem je jednodušší takový koktejl namíchat, protože lidé cestují stále více a více. . Každý cestovatel je jinak šílený a přináší lidem jiný pohled a inspiraci. Těšíme se tak na všechny. Bohužel jako pořadatelé si je nemůžeme vychutnat úplně, ale bude nám stačit, když zahlédneme jedním okem, jak se lidé smějí při vyprávění Rudolfa Tisovské (více čtěte zde) o drátování výpletu kola u expedičního pionýra, nebo jako rodiče zakrývají oči svým dětem při přednášce kluků z Lady světem (o jejich cestách jsme psali zde), když právě vysvětlují tématiku ležérního „cikání“. A pokud se náhodou někomu do vkusu netrefíme, může debatovat o svých cestách a plánech jen tak u pivka s ostatními autonomády...

Lidovky.cz: Overland je samozřejmě také příležitostí prohlédnout si expediční speciály a načerpat inspiraci. Na jaká auta se letos můžeme těšit?

Můžete se těšit na neskutečnou všehochuť nejrůznějších cestovatelských strojů. Je až neuvěřitelné, na čem všem lidé vyrážejí na cesty. Rádi bychom ale zmínili jeden expediční speciál, který bude součástí putovní soutěže, kterou tento rok rozjíždíme. Bude jí expediční Škoda Felicia Pick-UP, kterou postupně upravujeme a bude sloužit k zprostředkování cestování pro lidi, kteří by chtěli vyrazit na cesty, ale nemají takový stylový stroj. Každý rok budeme vybírat z přihlášených uchazečů a vybereme nějaký zajímavý projekt, expedici na kterou „Felda“ poputuje. To bude pecka.