Záloha se platí 990 korun na osobu, zbytek několik týdnů před objezdem. Tisícovka na zálohu postačí i u Exim Tours a Čedoku, u Invie bude třeba 1500 korun.

„Důležitá je také možnost změny zájezdu zdarma, a to až deset dní před plánovaným odletem,“ doplňuje Andrea Řezníčková z Invie. Lákavé jsou i akce dítě zdarma (někde až do 12 let).