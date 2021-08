NOMÁDI: Jednoduchý vstup a žádné roušky. První dojmy z cestování obytňákem po Švédsku

Náš původní plán byl, že do Skandinávie použijeme pozemní cestu a konečně se podíváme na slavný most spojující Dánsko se Švédskem. Máme jej v hledáčku z doby sledování seriálu Most, kdy na něm úřadovala naše oblíbená postava detektivky Sagy Norén s Aspergerovým syndromem. Jenže jsme ztroskotali na Covidu-19. Přesněji řečeno na dánském požadavku dvoutýdenní karantény po překročení hranic. Proto jsme si cestou přes Francii koupili on-line lístek na trajekt z německého Sassnitz do švédského Ystadu.

V pondělí 5. července je den D. Loď vyplouvá ve 12.30. Víme, že Švédové požadují buď potvrzení o očkování, nebo čerstvý test (stačí i rychlotest - podrobnosti najdete ZDE). Po deváté ráno zastavujeme náš Weinsberg CaraBus 630 ME před drive-in centrem u heliportu, kde se testuje bez objednání. Je to poněkud nehostinné místo patrně v areálu bývalých východoněmeckých kasáren, na dohled od přístavu trajektů. Připadáme si tady jako na okraji Chomutova. V 10:15 dostáváme pozitivní papír s negativním výsledkem výměnou za 35 eur za kus, Junior jako dítě do 18ti let nepotřebuje nic.

Najíždíme do přístavu, kde si zaměstnankyně lodní společnosti ověřuje naše lodní lístky a ptá se: „Máte test?“. Ve světle této otázky očekáváme po vylodění přísné Švédy ve skafandrech, jak lustrují jedno auto za druhým. Když se však v Ystadu otevřou nájezdová vrata do lodi, všechno je jinak. Jeden bydlík za druhým vyjíždí ven a muži v reflexním oblečení šoférům ukazují nejkratší cestu z přístavního areálu. Za minutu od opuštění lodi, bez jakékoliv kontroly, najíždíme na hlavní ulici za branou přístavu.

Jediný člověk, kterého testování zajímalo, byla ona dáma u vjezdu do přístavu v Sassnitz. Ve světle této zkušenosti se zdá, že Švédsko by mohlo být pro nomády v letošní poněkud komplikované sezóně zajímavá destinace.

Adamova velká cesta Dva dospělí, malý chlapec a obytná dodávka. Jak se žije na pár metrech čtverečních v domku na kolečkách? Jak vidí země, které projíždějí? Adamovu velkou cestu můžete sledovat na Instagramu a také Facebooku.

Ačkoliv se v Česku zdá, že hlavní karavanistickou velmocí je sousední Německo, Švédové Němcům šlapou na paty. Nejenže tu obytná auta, dodávky a přívěsy tvoří nepřehlédnutelnou část silničního provozu, ale v zemi sídlí i několik výrobců obytňáků. Nejznámější je firma Kabe založená už v roce 1957, jen o málo mladší je značka Polar. Navíc v této skandinávské zemi můžete tábořit bez obav z postihu, pokud dodržujete jednoduchá pravidla: nesmí se stát na zemědělské půdě nebo na soukromém pozemku.

Jak to vypadá v praxi? Na severu Švédska za polárním kruhem je několik národních parku. V infocentru parku Stora Sjöfallet, které zároveň slouží jako muzeum sámské kultury, chceme dostat nějaké tipy na zajímavá místa pro výlety s malým chlapcem (více v angličtině čtěte ZDE). Když se zmíníme, že cestujeme obytným autem, zaměstnanec nám hned doporučuje několik míst, kde můžeme „jeden až dva“ dny naprosto bez obav stát. Sami Švédové se kempováním na divoko příliš nemažou: obytňáky jsou schopni postavit na neuvěřitelně krkolomná místa. Evidentně mají slabost pro stanování u jezer. Často se setkáváme s tím, že nocují i osobních autech. Do kombíku si hodí matraci, okna zakryjí improvizovanými záclonkami a je to.

Expediční Weinsberg CaraBus 630 ME obytná vestavba do dodávky Fiat Ducato

výkon motoru: 160 koní

počet míst na jízdu, na spaní: 4/3

expediční výbava instalovaná ve společnosti Hykro: solární panel, měnič napětí, zdvojená nástavbová baterie

více o voze čtěte ZDE

Pro karavanisty je skvělé, že kolem hlavních silnic jsou odpočívadla, kde se dá bezplatně vylít chemické WC. Čerstvá voda se dá doplnit na benzinových pumpách. Národním parku Stora Sjöfallet jsme se několikrát setkali s tím, že místní si vodu na pití nabírali přímo z prudkých horských říček u silnice. Pro představu o cenách: kemp v Gallivare za polárním kruhem stojí 200 švédských korun na noc bez elektřiny. A v ceně je neomezený vstup do sauny, kterou si návštěvníci zapínají sami. Samozřejmě v turisticky atraktivních lokalitách, jako je třeba Stockholm, jsou ceny vyšší.

I zde funguje aplikace Park4Night. Například ve městě Karlskrona nás navedla na bezplatný stellplatz u přístavu (souřadnice 56.1712592N, 15.5964622E). V jezerní oblasti jsme stáli v osadě Hulevik s výhledem na jezero. Kolem obytňáky se švédskou, německou či francouzskou poznávací značkou (souřadnice 56.6236806N, 14.6168622E).

Při plánování cesty vezměte v potaz, že Švédsko je opravdu velmi rozlehlá země. Například trasa z již zmiňovaného národního parku Stora Sjöfallet do města Göteborg na jihu, kde je muzeum automobilky Volvo, měří podle route planneru více než 1500 kilometrů a za volantem strávíte téměř devatenáct hodin čistého času. Z Prahy na španělské hranice je stejně daleko a časově je cesta kratší.

Co se týká služeb, všechny obchody, kavárny a provozovny jsou ve Švédsku otevřené. Švédské úřady nevyhlásily žádná plošná omezení s výjimkou zákazu hromadných akcí nad 8 osob. Doporučují dodržování bezpečné vzdálenosti 2 metry mezi lidmi na veřejnosti, nošení roušky v hromadné dopravě. Při procházce historickým centrem Stockholmu máte z kakofonie jazyků pocit, že se žádná pandemie nekoná.