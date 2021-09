KOREJSKÁ LEKCE: V karanténě vám nosí jídlo domů. Za její porušení ale hrozí vyhoštění ze země

Doporučujeme

Prší, prší, jen se leje. I to je poměrně slabý výraz pro ty kýble vody, které protékaly přes přední sklo karanténního taxíku. Období dešťů ukazovalo, že to v Soulu ještě nevzdává navzdory datu 31.srpna, kdy by mělo už předat vládu slunečnému korejskému podzimu.