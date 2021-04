Na Bali vás bez roušky nikde neobslouží, ale dodržovat pravidla tu nikoho neobtěžuje, říká Češka

Zlata Biedermannová se na Bali přestěhovala pouze na čtvrt roku, ale denně je ve styku s místními lidmi, s nimiž o pandemii mluví a situaci velmi pozorně sleduje. „Asiaté jsou velmi disciplinovaní. Roušky nosí všude. Na motorce, v autě, do restaurací, obchodů, mají je dokonce i na benzinových pumpách,“ říká v rozhovoru.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Bali vypadá a jaká opatření zde platí?

Lidé musí nosit roušky, neustále si myjí ruce a dodržují rozestupy. Roušky se tu nosí opravdu poctivě. Jedním z faktů je i to, že Asiaté jsou na nošení roušek zvyklí. V těchto zemích je mnoho smogu a oni jezdí v rouškách i na motorkách a v autech. Teď tento fakt ještě posiluje koronavirus. Na křižovatkách můžete například potkat policisty, kteří namátkově kontrolují, zda roušku máte.

Pokud ji nemáte, upozorní vás, abyste si ji okamžitě nasadili. V opačném případě dostanete pokutu. Ta je v každé části země jiná. Většinou ale začíná na částce (v přepočtu) 1500 korun. Vzhledem k tomu, že do země vpouštějí cizince pouze na business víza, je tu mnohem méně turistů (5-10 %). Místní lidé říkají, že teď je to na Bali jako před osmi lety. Je tu klid.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Dodržují. Asiaté jsou velmi disciplinovaní. Roušky nosí všude. Na motorce, v autě, do restaurací, obchodů, mají je dokonce i na benzinových pumpách. Nedávno jsme na jednu přijeli a já ji neměla, jelikož jsem měla helmu s ochranným plexisklem, které zakrývá obličej. Okamžitě za mnou přišla obsluha benzinové pumpy a pán mne velmi zdvořile požádal, abych si roušku vzala. Říkala jsem, že ji nemám, protože mám plexisklo na helmě. On se usmál, jednu mi dal do ruky a řekl, abych si ji nasadila, až helmu odložím, jelikož je to v této době důležité pro mé zdraví.

Byla jsem dojatá, jak mile se dá říci, že máte dodržovat pravidla. Pokud roušku nemáte, nikde vás neobslouží – v podstatě vás ani do daného obchodu nepustí. Všude vidíte napsané No mask – no service, a to opravdu platí! Samozřejmostí je i to, že vás před vstupem do obchodu či restaurace požádají o umytí rukou, dezinfekci a následně vám ještě změří teplotu.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Mám pocit, že se na Bali nic nemění. Jednou se pravidla stanovila, lidé je dodržují, a když přijdou na řadu, jdou na očkování. Nevnímám, že by se tu někdo kvůli čemukoliv rozčiloval. Většina Balijců jsou hinduisté, kteří věří, že vše, co dělají, se jim jednou vrátí - tedy na tzv. „karmu“. Takže jsou věčně usměvaví, pohodoví a nestresují se.

Lidovky.cz: Jak se na Bali staví k vakcíně proti koronaviru a kolik lidí je už naočkovaných?

Podle výzkumu mají Balijci na vakcínu dva pohledy, asi jako všude na světě. Jak nám řekl jeden z místních lidí, pětadvacetiletý vysokoškolák Adi, mnozí z nich věří, že vakcína může posílit imunitní systém. Čtvrtina populace tomu nevěří. Na základě údajů, které jsme získali na internetu a od místních, v celé Indonésii už vakcína je. Lidé ale musejí počkat, až na ně přijde řada s aplikací.

V současné době je podle Adiho naočkovaných deset milionů lidí. Místní vláda si stanovila za cíl, že do konce letošního července naočkuje obyvatele Jakarty, střední Jávy a Bali (jedná se o tři ekonomicky nejvíce činné části Indonésie, zhruba 110 milionů obyvatel). Neočkuje se ale pouze v nemocnicích. Tisíce dobrovolníků jezdí na motorkách (skútr je nejpoužívanější dopravní prostředek v Indonésii) do odlehlých oblastí a očkují obyvatele přímo v místě jejich bydliště.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Velmi rychle jsme si zvykli na nošení roušky i neustálé mytí rukou. Dělali jsme to doma, děláme to i tady, takže nás to neomezuje. Zkrátka používáme zdravý rozum a respektujeme pravidla této země.

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

Podle informací místních lidí není situace v nemocnicích na Bali tak hrozná, jak zveřejňují národní a mezinárodní zprávy. Pokud se lidé necítí dobře a mají podezření na covid, mohou zajít bezplatně do nemocnice. Místní lidé této možnosti hojně využívají, jelikož dříve neměli na bezplatnou zdravotní péči nárok.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci na Bali a v Česku?

Nejzásadnější je asi to, že většina všeho je zde otevřená. Žijeme v části Bali jménem Canggu. Ano, i zde je mnoho restaurací a podniků, které jsou kvůli koronavirové krizi (zastavení turismu) uzavřené a možná se už nikdy neotevřou, protože jejich majitelé přišli o vše. Ale většina je otevřená a stále se otevírají další. Život se tady nezastavil.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Podle informací z tisku jsou testy pro Indonésany zdarma. Pokud ale chtějí vycestovat, a to například i z ostrova na ostrov v rámci Indonésie, musejí si testy uhradit.