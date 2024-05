Kousek Anglie v údolí Vltavy. Navštivte ateliér bořitelky předsudků Zdenky Braunerové v Roztokách

Výlet: Kolem letních vil do Únětického pivovaru Start a cíl: nádraží Roztoky Délka trasy: 18,5 km Čas: 7 hodin (pěšky, s návštěvami vyhlídek) Náročnost: ★★★★✰ Zajímavost: Kromě řady vyhlídek můžete cestou navštívit Levý Hradec na okraji Roztok. Ostroh nad řekou Vltavou byl osídlený už v mladší době kamenné, dodnes tu jsou patrné stopy po valech velkého hradiště. Pravděpodobně tu sídlil přemyslovský kníže Bořivoj I., který tu v 80. letech 9. století založil první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klimentovi. Cesta: Od nádraží v Roztokách se po modré značce vydáme do Tichého údolí, vyšplháme na Alšovu vyhlídku a zastavíme se v Únětickém pivovaru. Pokud se vrátíme stejnou cestou, čeká nás hezká desetikilometrová procházka. Komu by to nestačilo, může pokračovat do obce Černý Vůl, odbočit po žluté značce do Úholiček a pokračovat přes Švestkovnu a vyhlídky Stříbrník a Řivnáč k Levému Hradci, po zelené sejít k Vltavě a po jejím břehu se vrátit k roztockému nádraží.