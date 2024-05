Zastavuje tam skoro každý. Proč se odpočívadlo na D1 jmenuje Devět křížů? A proč tam některé řidiče mrazí?

Neobvyklý název Sedm křížů má památník v Komáří dolince u Javorníku. Kříž tu sice zůstal jediný, ale dodnes připomíná sedm švédských velitelů, kteří se za třicetileté války po prohrané bitvě stáhli do lesů, a když poznali bezvýchodnost situace, zvolili dobrovolný odchod. Losováním vybrali toho, kdo usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Jejich vojáci je tu pochovali a každému postavili nad hrobem hrubě opracovaný kamenný kříž. Postupně prý lidé z okolí kříže odvezli a zazdili do zdí několika okolních kostelů. Šest křížů zůstalo na nových místech, ale sedmý se vždy v noci vrátil do lesů – asi uhodnete, že šlo o kříž nad hrobem vraha. Poslední kříž dnes najdete v lesích západně od Javorníku v sedle mezi Strmým a Zaječím vrchem u zelené turistické značky, kousek od rozcestí Sedm křížů.