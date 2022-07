Grafitový důl v Českém Krumlově nebo Ďáblova prdel. 10 nejlepších výletů po Česku s dětmi

1. Majaland – pražské outletové a zábavní centrum

Zatáhlo se a prší? Loni se v pražském outletovém a zábavním centru POP Airport otevřel Majaland, největší krytý zábavní park u nás. Otevřeno je celý rok a atrakce i doprovodný program jsou laděné ve stylu včelky Máji, Vilíka a Vikinga Vika. Na ploše 9000 metrů čtverečních najdete 220 metrů dlouhou horskou dráhu, kolotoče, skluzavky, balonkové jezírko, strom na lezení, autodrom, lodičky i divadla.

Atrakce můžete navštěvovat opakovaně a mrňata do 85 cm navíc mají vstup zdarma. U vstupu do Majalandu je obchod plný krásných hraček, knih a stolních her, nechybí ani restaurace U Máji. A protože obchodní centrum je v těsné blízkosti pražského letiště v Ruzyni, dá se výlet spojit s pozorováním přistávání a odletů letadel.

POP Airport, Ke Kopanině 421, Tuchoměřice. Více informací najdete ZDE.