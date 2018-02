Mladý wrestler se narodil jako dívka. I po léčbě ale musí kvůli nařízení zápasit s děvčaty

CYPRESS Osmnáctiletý Mack Beggs se již podruhé stal mistrem Texasu v juniorském ženském wrestlingu. Mack se ale narodil jako dívka prochází hormonální změnou pohlaví a měl by tak zápasit s chlapci. Školské nařízení v Texasu ale říká, že sportovci svou školu reprezentují za pohlaví, které mají uvedené na rodném listě. Mack nebyl za dva roky ani jednou poražen.

Mack Beggs reprezentuje již druhým rokem střední školu Euless Trinity poblíž Dallasu. V sobotu porazil ve finále Chelsea Sanchezovou, dívku, se kterou o titul šampiona bojoval již minulý rok. Po jeho vítězství se z tribun snesla směsice výkřiků nadšení, ale i nespokojené bručení.



Mack Beggs totiž již delší dobu prochází hormonální terapii kvůli změně pohlaví. Narodil se totiž jako dívka a nyní pravidelně bere testosteron. Debata o tom, jestli je jeho účast součástí fair-play, se rozhořela již minulý rok. Sám Beggs by se, podle svých slov, raději pral s chlapci. Problémem ale je, že texaské veřejné školy od roku 2016 zapisují svoje sportovce pod pohlavím, které mají uvedené v rodném listě. Mack nebyl za celé dva roky jedinkrát poražen.

„Ty dívky, se kterými zápasí, chová v hluboké úctě. Lidé si myslí, že Mack pouze mlátí holky. Ty zápasnice jsou ale schopné a tvrdé. Celé to zápasení je o disciplíně a dovednosti, ne o síle,“ vyjádřila se k situaci Angela McNewová, Mackova matka.

Minulý rok vyhrál Mack dvakrát kontumačně, protože dívky od zápasu s ním ustoupily ze strachu ze zranění. „Měli by změnit nařízení a nechat mě zápasit s chlapci. Já jsem chlapec. Dávalo by to tak větší smysl,“ řekl Mack loni magazínu ESPN.