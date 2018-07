Comeback klobouků. Češka, která slaví úspěch ve světě, znovuobjevila zapomenuté řemeslo

Když se designérka Sofya Samareva rozhodla vytvořit si klobouk, který by splňoval všechna její očekávání, ani netušila, že je u zrodu nového projektu. Díky němu nejen dostudovala, ale také podpořila znovuoživení téměř zapomenutého řemesla.

Je to snad ten nejčastější důvod: návrhář není spokojený s tím, co je k dostání v obchodech, a dá se tedy sám do díla, které se stane nečekaným úspěchem. V případě Sofye Samarevy se jedná o klobouky.

Sofya neměla ke kreativitě nikdy daleko. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, kde byla její specializací klasická grafika a grafický design. Pak přišla na řadu Praha a umprum – v roce 2014 vystudovala Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové. A byla to její diplomová práce, kterou se zasadila o renesanci kloboučnického řemesla. Jmenovala se Hair Hats a šlo o kolekci osmi pokrývek hlavy, jež kopírovaly tvary různých účesů.

Nedlouho poté se začali ozývat první lidé, kteří o ně měli zájem, ale také jiní návrháři, již si přáli Sofyiným dílem doplnit své vlastní kolekce. Inspirace účesy, konkrétně vlasy v pohybu, se držela také v jedné z kolekcí dalších, a sice Hair in Motion z roku 2015. Tyto modely se staly brzy známými. Mohli jste na ně narazit v pražských ulicích nebo je vidět také třeba na koncertu Róisín Murphy. Ta si od návrhářky vybrala hned dva modely a ještě toho večera v nich vystoupila v Lucerně. Nakonec se její práce objevila také ve videoklipu hudebnice k písni Ten Miles High.

„Jsem s ní stále v kontaktu na Instagramu. Občas mi něco olajkuje, občas něco okomentuje a nyní jsme se domlouvaly ještě na jednom klobouku z nové kolekce.“ Úspěchy slaví návrhářka také v zahraničí. Pomineme-li prestižní magazíny jako Wallpaper* či italský Vogue, které o ní napsaly, stojí za zmínku mimo jiné její spolupráce s malajsijským návrhářem Moto Guem. Ten jednoho dne potkal na ulici v Paříži izraelskou návrhářku Tamar Levit, jež měla na hlavě Sofyin klobouk. Natolik mu učaroval, že tvůrkyni kontaktoval. Během tří měsíců dali dohromady rošťáckou kolekci, kterou představili během milánského týdne módy v Armani Teatro. Štěstí tomu chtělo, že sám Giorgio přišel před přehlídkou do zákulisí, a návrhářka tak měla možnost se s ním seznámit. Nejvíce ho prý zaujal klobouk s točící se vrtulkou s motůrkem na baterku.

Poté se Sofya zúčastnila mezinárodního festivalu módy a fotografie v Hyeres. Tam se její aktuální kolekce s názvem Something Unreal in the Real World, kterou můžete vidět na následujících stránkách, umístila na druhém místě. Jedná se znovu o hravé modely, které na první pohled připomínají bábovičky. „Původně to neměly být bábovičky. Uznávám ale, že klobouky tak trochu jako forma na písek vypadají.“ Když totiž připravovala svou diplomovou práci, kloboukům s krempou se chtěla vyhnout. Nepřipadaly jí praktické, a proto raději zvolila nápaditější tvary. „Udělat klobouk s krempou, který by bavil i mě, tak zůstávalo výzvou.“ Té se nyní zhostila. Inspirací jí bylo dílo umělce Agostina Bonalumiho. A právě dětské hračky.

Její klobouky jsou vysoce kvalitní, tvořené ze stoprocentní králičí plsti. „Králík je jemný na dotek a má pro mě výhodu i vizuálně. Syntetické materiály nemám ráda, snažím se omezit produkci plastu. Já to nerada říkám, protože je to takové klišé, ale sama nerada kupuji plastové věci, tak je nechci ani nikomu prodávat,“ vysvětluje Sofya. Stejně jako u kterékoliv jiné krásné věci z přírodního materiálu je důležité se o klobouk hezky starat – nevystavovat ho doma prachu a venku silnému dešti. Pak vám vydrží dlouho. „Ale já vždy lidem říkám, že kdyby se náhodou něco takového stalo, ať se mi ozvou a já to dovedu do určité míry spravit, protože mám stále formy,“ říká. „Ale musím zaklepat, protože zatím se mi nikdo neozval.“

V případě zájmu můžete navštívit obchod Deelive, kde je autorčina práce několika díly zastoupena, ale vůbec nejlepší způsob je sjednat si osobní setkání. Velikost je totiž zcela klíčová a podle Sofye také určuje, zda vám klobouk vůbec zalichotí. „Lidé v dnešní době moc nevědí, jak si změřit hlavu anebo jak se klobouk nosí,“ vysvětluje. „Když si ho špatně nasadí na hlavu, vůbec jim nemusí slušet. Přitom ho stačí jen trochu poupravit.“

Anebo možná budete potřebovat ještě nějaký čas. „Někteří lidé k nějakému klobouku zrají. Třeba se ozvou i po dvou letech, že si to konečně rozmysleli a že ho chtějí,“ usmívá se. Dá se tímto téměř opomenutým řemeslem v dnešní době vůbec uživit? „Je to lepší,“ říká Sofya, která se přesto dál věnuje i grafickému designu. Zájem o klobouky a s ním i počet zakázek ovšem stále roste.