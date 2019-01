Aktivisté po týdnu sestoupili ze střechy bývalé kliniky na Žižkově

Kliniku aktivisté obsadili v prosinci 2014 Výběr informací o pražském Autonomním sociálním centru Klinika, kterou nyní opustila poslední skupina aktivistů: Kolem budovy někdejší plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově v Praze 3 se vedou bouřlivé debaty už několik let. Dům poblíž parku Parukářka byl prázdný od roku 2009. Obývali jej bezdomovci a narkomani, kteří prostory zanesli hromadami odpadků. V prosinci 2014 objekt obsadili aktivisté. Vyklidili jej a bez povolení v něm několik dní provozovali sociální centrum. Následně je vyvedla policie. Objekt měl být převeden na Generální inspekci bezpečnostních sborů, která tam chtěla přestěhovat své sídlo. Od plánu ale upustila.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) po intervenci tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO) pak v únoru 2015 budovu nabídl aktivistům na rok k bezplatné výpůjčce. Ti ji svépomocí i opravili. Odmítali dotace samosprávy a velkých sponzorů. V centru Klinika vznikla komunitní prádelna, knihovna a kavárna, pořádaly se tam přednášky, promítání, koncerty či výuka cizích jazyků. Programy byly zdarma nebo za dobrovolný příspěvek.

Situace kolem Kliniky se vyostřila poté, co na ni začátkem února 2016 zaútočili maskovaní pachatelé. Ve stejný den se v Praze konaly demonstrace proti migraci, aktivisté přitom mimo jiné pořádali sbírku oblečení pro uprchlíky. Klinika na svých internetových stránkách uvedla, že za útokem stáli neonacisté. Policie případ odložila kvůli nedostatku důkazů. Radnice Prahy 3 poté uvedla, že na centrum si kvůli nepřiměřenému hluku a ohňům stěžovalo asi 60 místních občanů.

Smlouva Klinice vypršela 2. března 2016. ÚZSVM ji neprodloužil proto, že budova v majetku státu nemá platnou kolaudaci. Podle úřadu je budova zkolaudovaná jako plicní zdravotnické zařízení. ÚZSVM by jako vlastníkovi tedy hrozila pokuta za obývání budovy zkolaudované pro jiný účel. V říjnu 2016 budovu získala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která oznámila, že tam chce přestěhovat některé své zaměstnance.

Správa vyzvala Autonomní sociální centrum Klinika k vyklizení budovy. Kolektiv centra to odmítl s tím, že "fungující autonomní sociální centrum má větší hodnotu pro město než kanceláře SŽDC". V lednu 2017 soud rozhodl, že aktivisté mají vyklidit budovy i pozemky. V dubnu proti vyklizení demonstrovaly stovky lidí. V říjnu 2017 rozsudek o vyklizení Kliniky potvrdil odvolací soud. Aktivisté to odmítli. Zástupci SŽDC a autonomního centra se poté nedomluvili na kompromisním návrhu, podle kterého by centrum v budově fungovalo do začátku rekonstrukce.

Nejvyšší soud (NS) začátkem roku 2018 odložil vykonatelnost verdiktu o vyklizení. Odklad ale platil jen do rozhodnutí NS o dovolání. V říjnu soud dovolání proti verdiktu o vyklizení centra zamítl, aktivisté poté oznámili, že chystají ústavní stížnost. SŽDC v reakci oznámila, že požádá exekutora o vyklizení budovy. Ústavní soud loni v listopadu odmítl stížnost proti vyklizení centra.

SŽDC v prosinci zahájila exekuci s tím, že exekutor k vyklizení budovy přistoupí 10. ledna. První den byla vyklizena jen část budovy, aktivisté zůstali v přízemí přední části domu, vyklízení prakticky skončilo 11. ledna. Na místě zůstala jen skupina několika lidí, kteří se usadili na střeše. Podle dřívějších vyjádření zástupců kolektivu sociálního centra v budově žili a neměli kam jít. Dnes zhruba pětičlenná skupina střechu opustila.

Na podporu centra v minulosti demonstrovaly stovky lidí. Zastal se ho například tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Kliniku podpořila i třicítka spisovatelů. V květnu 2016 Klinika obdržela Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost, kterou uděluje Nadace Charty 77.