Boj o Kliniku pokračuje. Radnice ji oficiálně podporuje, opozice hrozí mimořádným jednáním

PRAHA Ačkoliv je objekt dnes už bývalého Autonomního sociálního centra Klinika v Praze 3 prázdný, boj o něj pokračuje. Alespoň v symbolické rovině. Stále je totiž platné usnesení místního zastupitelstva v Praze 3, které projektu vyslovuje podporu. Opozici je takové stanovisko proti mysli, vyzvala proto starostu k jeho zrušení. Emotivní výzvu dokonce provází hrozba svolání mimořádného jednání zastupitelstva.

„Zastupitelstvo městské části souhlasí s podporou projektu iniciativy Klinika v objektu Jeseniova 60, Praha 3,“ zní zmíněné usnesení z prosince 2014. Ačkoliv jde o jedinou větu, opozici v čele s hnutím Koalice pro Prahu 3 a ANO dráždí natolik, že ho nechce dál snášet. Protože objekt léta obsazený aktivisty nechal stát po rozhodnutí všech stupňů soudní soustavy vyklidit, podle opozičníků je nevkusné nechávat zmíněné usnesení v platnosti.

„Situace je podle našeho mínění natolik vážná a je třeba občanům naší městské části dát najevo, že radnice stojí na straně práva, obhajoby vlastnictví a jeho nezcizitelnosti, coby nepopiratelného lidského práva,“ stojí v dopise, který starostovi Prahy 3 Jiřímu Ptáčkovi (TOP 09) adresovali šéf zastupitelského klubu Koalice pro Prahu 3 Alexander Bellu a první muž zastupitelů ANO Petr Venhoda.

K sepsání výzvy zasedli kvůli tomu, že Strana zelených v Praze 3, která je na radnici koaličním partnerem, rovněž deklarovala Klinice podporu. Prohlášení Zelených přišlo tři dny předtím, než exekutor začal objekt 10. ledna vyklízet. „Právě proto jsme vyzvali pana starostu, aby se od tohoto postoje koaličních partnerů distancoval a prokázal, že městská část nebude usilovat o návrat dosavadních nelegálních obyvatel Kliniky,“ vysvětil serveru Lidovky.cz Bellu.

‚Morálně zastaralé usnesení‘

Dopis starostovi uzavřela opozice hrozbou, že pokud se nedočká odpovědi, svolá mimořádné zasedání zastupitelstva. Starosta Ptáček minulý týden reagoval rovněž dopisem. Změnu usnesení podporující Kliniku iniciovat nebude. Podle jeho soudu je to zbytečně vynaložená energie, protože deklarace pochází z minulého volebního období. Tehdy obvodu vládla sestava TOP 09, ODS, ČSSD a nezávislých seskupených ve Volbu pro městu.

„Zmíněné usnesení není spojeno se žádným závazkem. Bylo to politické gesto tehdejšího vedení,“ sdělil serveru Lidovky.cz starosta Ptáček. „Za posledních 30 let byla přijata celá řada usnesení, která lze dnes označit jako morálně zastaralá. Snažím se dívat spíše do budoucnosti,“ dodal. Podle něj ale nic nebrání opozici, aby téma na příštím jednání zastupitelstva, které bude v únoru, otevřela sama. V takovém případě zrušení usnesení podpoří.

Odpověď starosty opozici neupokojila. „Že by apeloval na spolustraníky z TOP 09, o tom nepíše ani slovo. V podstatě lze odpověď pana starosty přirovnat k pohádce o chytré horákyni. Není ani oblečená, ani nahá,“ glosoval Bellu, který většinu minulého volebního období sloužil jako místostarosta a na konci jako starosta. Když se o podpoře Kliniky v prosinci 2014 hlasovalo, pouze se zdržel. V únoru ale prý nadhodí výmaz historické deklarace z análů.

Lednové provolání Zelených sice nevzešlo ze zastupitelského klubu, ale připojil se k němu místostarosta Prahy 3 za Stranu zelených Ondřej Rut. Právě to opozici vadí nejvíce. „Největšími zastánci Kliniky tehdy i dnes byli Zelení, kteří dnes drží pana starostu Ptáčka v křesle starosty. A protože na rozdíl od pana starosty vnímáme kontinuitu usnesení zastupitelstva, tedy že jeho platnost nekončí se završením volebního období, usilujeme o jeho revokaci,“ říká Bellu.

Podle místostarosty přišla exekuce brzy

Centrum Klinika Centrum Klinika představovalo alternativní platformu pro komunitní život v hlavním městě, aktivisté budovu v Jeseniově ulici obsadili v listopadu 2014 nejprve nelegálně. Na jaře 2015 ale dosáhli se státem dohody, díky níž vznikla smlouva o výpůjčce objektu.

Centrum na místě mohlo dál rozvíjet své aktivity, jako jsou koncerty, jazykové kurzy, divadelní představení či rukodělné dílny.

V březnu 2016 ale kontrakt vypršel, což aktivisty k ústupu nepřimělo. Stát proto podal žalobu o vyklizení budovy. Aktivisté postupně prohráli u Obvodního soudu pro Prahu 3, Městského soudu v Praze, Nejvyššího soudu a naposledy v jejich neprospěch rozhodl loni v říjnu Ústavní soud.

Těsně před lednovou exekucí se spekulovalo, že budovu odkoupí Hlavní město Praha. SŽDC takovou možnost odmítá. „Smlouva omezuje dispozici SŽDC s objektem tak, že jej po dobu 20 let nesmí převést, jiným způsobem zcizit či zatížit,“ vysvětluje mluvčí Šubová.



Místostarosta Rut se k prohlášení svých kolegů nadále zná. Prý tím však nechtěl zpochybnit závěr soudní soustavy, včetně Ústavního soudu, jež se postavila na stranu majitele okupovaného objektu, Správy železniční dopravní cesty. „SŽDC mělo plné právo na vyklizení objektu, podle mého skromného soudu však toto své právo uplatnilo ukvapeně a mohlo ho případně uplatnit později,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz místostarosta.

Starosta Ptáček se sice s lednovým prohlášením Zelených neztotožnil, ale do přímé kritiky svého zástupce se nepustil. Místostarosta Rut dokonce pro Lidovky.cz uvedl, že starosta jeho postoji rozumí. „Pan starosta zná moje stanovisko ke Klinice, mluvili jsme spolu o tom několikrát. Myslím, že mé stanovisko respektuje,“ poznamenal Rut, který se pohybuje v zastupitelstvu Prahy 3 čtvrtým volebním obdobím.

„SŽDC provádí úklid jak samotného objektu, tak i pozemku. Musíme zamezit dalšímu poškozování budovy, především pak zatékání, budou se tedy opravovat svody, střecha a další,“ popsala serveru Lidovky.cz aktuální dění kolem nemovitosti mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Správa chce do budovy přesunout skupinu svých zaměstnanců, kvůli tomu plánuje přistoupit ke kompletní opravě objektu. Zahájit ji chce ještě letos.