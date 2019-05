ANO utrpělo vítězství, Babiš musí být zklamaný. SPD mělo velmi účinnou kampaň, tvrdí politolog

PRAHA Hnutí ANO v Evropských volbách v Česku sice vyhrálo, premiér Andrej Babiš ale musí být zklamaný. V rozhovoru pro Lidovky.cz to říká politolog Daniel Kunštát z vysoké školy CEVRO Institut. SPD Tomia Okamury si podle něj volební úspěch odpracovalo v kampani, pomohl prý i dubnový příjezd evropských krajně pravicových špiček do Prahy.

Lidovky.cz: Co vás napadlo jako první, když jste zhlédl výsledky?

Že z hlediska celkového rozložení hlasů nebyly výsledky až na nějaké jednotlivosti dramaticky překvapivé. Opozice sice není konzistentní, ale i kdybychom nebrali v potaz hlasy SPD a sečetli jen hlasy standardních mainstreamových stran, tak dalece přesahují podporu, kterou mají současné vládní strany. Mám nyní na mysli i KSČM, protože jde o stranu, která může být legitimně vnímána jako jakási pseudosoučást vládní koalice.

A druhá myšlenka, která s tím souvisí, že druhořadé volby včetně voleb do Evropského parlamentu jsou velmi specifické. Velmi často v nich vidíme zvláštní fenomén, že při nižší volební účasti k nim přijde jiná skupina lidí než v parlamentních volbách, není to tedy jen zmenšená část klasických voličů. Chodí k nim lidé, kteří mají vyšší motivaci z hlediska tématu, které se řeší. V tomto případě se tak zajímají o zahraniční politiku nebo Evropskou unii, ať už z jakéhokoliv úhlu pohledu. Často jde zejména o voliče opozice, lidi, kteří se aktuálně necítí být reprezentováni na celostátní úrovni, a chtějí si tak vyřídit si účty s vládou, což se potvrdilo.

Daniel Kunštát Uznávaný sociolog a politolog PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. působil v letech 2006 až 2016 jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Posledních deset let tam zastával pozici zástupce vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění. Od roku 2006 pak přednáší na vysoké škole CEVRO Institut, kde vede katedru politologie a mezinárodních vztahů. Ve své práci se soustředí na sociologii veřejného mínění, volebního chování či politickou komunikaci.

Lidovky.cz: Jak se tyto volby projeví na životě českých občanů?

Nechci podceňovat význam evropských voleb, protože je všeobecně známo, že většina právního řádu je převzata z unijní legislativy. Takže byť to nemusí být na první pohled vidět a ne každý občan si to uvědomí, tyto volby mají bezprostřední vliv na život Čechů.

Lidovky.cz: Promění se nyní výrazněji směřování Česka v Evropské unii?

Nemyslím si. Když se podíváme na politickou strukturu rozdělení mandátů europoslanců v minulém a současném období, tak se příliš mnoho nezmění. Pořád je mezi českými europoslanci drtivá většina těch, kteří více či méně podporují evropský projekt. Strany, které se jasně vymezují proti Evropské unii a vyjadřují antisystémové postoje budou momentálně reprezentovat tři mandáty – dva SPD a jeden komunistický, což bude stejné jako dosud, kdy tři mandáty měli komunisté.

Lidovky.cz: Vítězné hnutí ANO získalo přes 21 procent, přičemž má poměrně výrazný náskok na druhou ODS a třetí Piráty. Není to ovšem málo vzhledem k předvolebním preferencím a výsledkům z předchozích voleb?

Popravdě je to utrpěné vítězství, nebo taková remíza pro Andreje Babiše. Šlo na něm i vidět, že neměl úplně dobrou náladu. Mám pocit, že hnutí ANO očekávalo o nějaké procento výraznější výsledek, zvlášť s ohledem na to, že volební účast nebyla až tak tragická. Sociologické průzkumy ukazovaly, že čím vyšší bude volební účast, tím větší podíl hlasů sebere hnutí ANO, což se ale nepotvrdilo. Připomíná mi to trochu výsledek z komunálních voleb, kdy hnutí ANO je nezpochybnitelně - aritmeticky vzato - vítězem, ale v detailnějším pohledu pro ně musí být podíl získaných hlasů zklamáním. Andrej Babiš má určitě větší ambice v tomto ohledu.

Další věc: ANO sice má značný náskok na další pronásledovatele, ale podíváme-li se na to v kontextu posledních pěti let, kdy značně dominovalo ve volbách, tak tady to není. Což také není dobrá zpráva pro Andreje Babiše. Myslím, že až nebezpečně se k němu přiblížily minimálně dvě další politické strany.

Lidovky.cz: Není to ale důsledek nižší účasti oproti ostatním volbám?

To je zcela evidentní. V průzkumech, které mapují politické sympatie lidí ochotných přijít k parlamentním volbám, hnutí ANO pořád dominuje. Ten rozdíl je propastný. A bylo by to tak bezpochyby i v evropských volbách hypoteticky, pokud by strany dokázaly přitáhnout 60 procent voličů.

Lidovky.cz: Letos přišlo k urnám přes 28 procent voličů, což je výrazně více než před pěti lety (18,2 procent). Komu vyšší účast pomohla?

Vždy se říká, že nižší volební účast je výhodná pro strany s pevným voličským jádrem. Máte-li disciplinované voliče, kteří pravidelně chodí ke všem typům voleb, což je dodnes typické pro ODS či KDU-ČSL, tak pak z toho profitujete. Nejsem si jist, jestli by výsledky při 18 procentech či při 28 procentech účasti byly výrazně jiné. Nicméně, jak to naznačují výzkumy, které se snaží simulovat různou volební účast a na základě toho konstruovat volební výsledky, platí, že čím nižší účast, tím slabší by bylo hnutí ANO. Dost možná vyšší účast podle mého soudu pomohla i Pirátům, které volí zejména mladí lidé a nepříliš disciplinovaní lidé.

Lidovky.cz: Oproti některým průzkumům slaví výrazný úspěch i hnutí SPD Tomia Okamury? Čím to?

Ukázalo se, že voliči SPD, ačkoliv mají některé sociální charakteristiky podobné jako voliči levicových stran či hnutí ANO, měli motivaci přijít k volbám jen malinko nižší než při volbách parlamentních. Zároveň dali najevo, že v sobě mají zakódovanou loajalitu. Ani ne ke straně, ale k osobnosti Tomia Okamury. On dokázal zlomit jejich nízkou disciplínu v druhořadých volbách, a že ji nízkou měli víme, když se podíváme na krajské či obecní volby.

O SPD navíc bylo poměrně dost slyšet ve veřejném prostoru. Dobrý marketingový tah bylo i setkání s evropskými pravicovými lídry, které uspořádalo hnutí na Václavském náměstí. A ještě jedné věci jsem si všiml, respektive slyšel ji od odborníků. SPD údajně vedla velmi účinnou kampaň, která byla šitá na míru naturelu jejích voličů – předvolební noviny, sociální sítě.

Lidovky.cz: Další kolaps naopak stihl vládní ČSSD. Kde hledat příčiny tentokrát?

Příčiny jsou dlouhodobé. Tyto volby jsou dalším důkazem, že sociální demokracie bojuje o to, aby se vůbec udržela v české politice. To je evidentní už několik let. Podle mě jsou příčiny tři. První, patrně ta nejdůležitější, je nástup Andreje Babiše, který dokázal věrohodněji sestavit politický program, který je zajímavý pro levicovou klientelu. Druhá věc je absolutní nečitelnost strany, nejasná programová ideologická profilace, soustavný vnitrostranický boj mezi tradicionalisty a modernisty. Třetí důvod je podle mě personální nouze. Vedení sociální demokracie včetně posledních dvou předsedů neprezentovali lidé schopní mobilizovat levicové voliče, mluvit s nimi jazykem, který očekávají a rozumí mu. Myslím si, že kdyby ČSSD našla silného, vyprofilovaného lídra s autoritou a charismatem, který dokáže levicovým voličům věrohodně představit politickou alternativu, nebyla by pohřbena.

Zprava místopředseda vlády a předseda strany Jan Hamáček, volební lídr Pavel Poc a ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová hovoří s novináři ve volebním štábu ČSSD.

Lidovky.cz: Odrazí se neúspěch strany v eurovolbách ve fungování současné vlády?

Myslím, že se v zásadě nic nestane. Alespoň ve střednědobém horizontu. Sama sociální demokracie mluví o tom, že se upíná ke krajským volbám. Do té doby podle mě vláda zůstane stabilní v tomto formátu, protože ČSSD nemá na výběr. Ani si nemyslím, že by jí vládní angažmá nějak ubližovalo a volby byly potvrzením tohoto faktu. Naopak je pro nic významné plus, že může být u moci a ve světle reflektorů. Pokud by sociální demokracie dopadla katastrofálně i ve zmíněných krajských volbách, tak tam by možná mohla dojít k závěru, že je na čase se dramaticky, možná až teatrálně distancovat od Andreje Babiše a pár měsíců před parlamentními volbami se postavit do opozice.

Lidovky.cz: Do konečného rozdělení mandátů opět výrazně promluvily preferenční hlasy – zatímco některým kandidátům pomohly, například lídr lidovců Pavel Svoboda kvůli nim o post europoslance přišel. Co z toho lze vyčíst?

Ukazuje se, že lidé si na preferenční hlasy zvykli a jsou u nich samozřejmostí volebního aktu, což v minulosti zdaleka tak nebylo. Zároveň to svědčí o tom, že některé politické strany ne úplně dobře odhadují svůj elektorát nebo upřednostňují nejrůznější vnitrostranické zájmy. Třeba TOP 09 voliči vyslali signál, že Jiří Pospíšil není úplně figura, která by měla výrazně přitahovat politické sympatie. Byť byl první na kandidátce, tak jeho preferenční hlasy zdaleka nebyly srovnatelné s třetím kandidátem na listině.

Lidovky.cz: Patrně nejvýrazněji pomohlo kroužkování bývalému ministru obrany Alexandru Vondrovi, který kandidoval až z 15. místa.

Alexandr Vondra je člověk, který mezi pravicovými voliči stále požívá značného respektu navzdory problémům, které se kolem něj vyrojily. Pořád je to člověk braný jako disident, který v sobě nese étos demokracie. Mám pocit, že ODS se zkrátka bála dát Alexandra Vondru na vyšší místa, aby kvůli svým propíraným kauzám neprovokoval jiné voliče. Možná to mělo ale ještě jiné důvody.

Nový europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

Lidovky.cz: Přes 37 tisíc hlasů, tedy více než 1,5 procenta, obdrželo satirické hnutí ANO, vytrollíme europarlament. To mu přisoudilo státní příspěvek přibližně 1,1 milionu korun. Nakolik to bylo vás bylo dílo recesistů a nakolik důsledek toho, že se voliči ANO mohli splést a sáhnout po jiném volebním lístku?

Neodvažuji si soudit. Aniž bych chtěl přeceňovat kompetence voličů, tak si nemyslím, že mezi lidmi, kteří podpořili tuto kandidátku, bylo významnější procento voličů ANO, kteří si spletli voličský lístek. Vzhledem k tomu, že na sociálních sítích byla některá vystoupení zástupců této kandidátky hojně sdílená, se domnívám, že jde zejména o dílo zejména recese.

Lidovky.cz: Posílí po vítězství hnutí ANO protesty proti Andreji Babišovi, které se v posledních týdnech pravidelně konají v řadě měst po celé republice?

Nikdo nemůžeme odhadnout, jestli budou masivnější, či se dříve nebo později utlumí. Ale rozhodně bych nespojoval výsledky voleb s tím či oním progresem. O evropských volbách se za pár dní přestane mluvit a nikdo si za týden, a už vůbec ne z voličů, nevzpomene, že takové volby byly.